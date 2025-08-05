ইউএস হাউস কমিটি এপস্টাইন ফাইলগুলির জন্য সাবপোয়েনাস ইস্যু করে

নিবন্ধ সামগ্রী
ওয়াশিংটন – হাউস ওভারসাইট কমিটি মঙ্গলবার জেফ্রি এপস্টেইনের যৌন পাচার তদন্তের ফাইলগুলির জন্য বিচার বিভাগকে সাব -পয়েন করেছে, কংগ্রেসনাল তদন্তের একটি অংশ যা আইনজীবিদের বিশ্বাস করেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং অন্যান্য প্রাক্তন শীর্ষ কর্মকর্তাদের লিঙ্ক প্রদর্শন করতে পারে।
রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কমিটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন, প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিলারি ক্লিনটন এবং আট প্রাক্তন শীর্ষ আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সাথে জবানবন্দির জন্য সাবপোয়েনাসও জারি করেছিল।
কমিটির ক্রিয়াকলাপগুলি দেখিয়েছিল যে কীভাবে এক মাস দীর্ঘ বিরতিতে ওয়াশিংটন থেকে দূরে আইনজীবিদের সাথেও এপস্টাইন ফাইলগুলির প্রতি আগ্রহ এখনও বেশি চলছে। ট্রাম্প এপস্টাইনের অপরাধ সম্পর্কে পূর্ব জ্ঞান অস্বীকার করেছেন এবং দাবি করেছেন যে তিনি অনেক আগেই তাদের সম্পর্ক কেটে ফেলেছেন এবং তিনি বারবার তদন্তের পুরো অ্যাকাউন্টিং প্রকাশ না করার সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্তটি পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে উভয় প্রধান রাজনৈতিক দলের আইন প্রণেতারা পাশাপাশি রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক ঘাঁটিতে অনেকেই এটিকে ছেড়ে দিতে অস্বীকার করেছেন।
নিউইয়র্কের একটি জেল কক্ষে অ্যাপস্টেইনের 2019 সালের মৃত্যুর পর থেকে তিনি যৌন পাচারের অভিযোগের জন্য বিচারের অপেক্ষায় থাকাকালীন, রক্ষণশীল ষড়যন্ত্রকারীরা এপস্টেইনে কী তথ্য তদন্তকারীরা জড়ো হয়েছিল – এবং আর কে জড়িত থাকতে পারে সে সম্পর্কে তত্ত্বগুলি স্টোক করেছে। হাউস ওভারসাইট কমিটির রিপাবলিকান আইন প্রণেতারা ক্লিন্টনস, ডেমোক্র্যাটস উভয়ের জন্য সাব -পেনা শুরু করে, পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের ডেমোক্র্যাটিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং এপস্টাইন সম্পর্কিত বিচার বিভাগের মধ্যে সমস্ত যোগাযোগের দাবি জানিয়ে গত মাসে জিজ্ঞাসাবাদের সেই লাইনে এগিয়ে গিয়েছিলেন।
কমিটি গত তিনটি রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের বিস্তৃত প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেলের শপথের অধীনে সাক্ষাত্কারেরও দাবি করছে: মেরিক গারল্যান্ড, উইলিয়াম বার, জেফ সেশনস, লরেট্টা লিঞ্চ, এরিক হোল্ডার এবং আলবার্তো গঞ্জালেস। আইন প্রণেতারা এফবিআইয়ের প্রাক্তন পরিচালক জেমস কমে এবং রবার্ট মুয়েলারকেও উপ -নাম দিয়েছিলেন।
তবে এটি ডেমোক্র্যাটরা এপস্টেইনে তার ফাইলগুলির জন্য বিচার বিভাগকে সাবপোয়েনার পদক্ষেপের সূত্রপাত করেছিল। হাউস ওভারসাইট কমিটির একটি উপকমিটির মাধ্যমে সফলভাবে উপ -পয়না শুরু করার জন্য তাদের কিছু রিপাবলিকানরা যোগ দিয়েছিলেন।
“ডেমোক্র্যাটরা স্বচ্ছতার দিকে মনোনিবেশ করছেন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের দুর্নীতির বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিচ্ছেন,” হাউস ওভারসাইট কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট, রবার্ট গার্সিয়া গত মাসে সাংবাদিকদের বলেছেন। “ডোনাল্ড ট্রাম্প কী লুকিয়ে আছেন যে তিনি এপস্টাইন ফাইলগুলি প্রকাশ করবেন না?”
কমিটি এর আগে এপস্টেইনের প্রাক্তন বান্ধবী গিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারের জন্য একটি উপ -পয়না জারি করেছিল, যিনি কিশোরী মেয়েদের ধনী ফিনান্সিয়ারের দ্বারা যৌন নির্যাতনের জন্য প্রলুব্ধ করার জন্য ফ্লোরিডায় কারাগারের সাজা দিয়ে আসছিলেন তবে সম্প্রতি একটি টেক্সাস সুবিধায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তবে কমিটির রিপাবলিকান চেয়ারম্যান রেপ। জেমস কমার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে সুপ্রিম কোর্ট তার দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে আবেদন শুনবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত তিনি এই জবানবন্দি বিলম্ব করতে ইচ্ছুক। তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে তাকে ভুলভাবে মামলা করা হয়েছিল।
