ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগে অ্যান্টিসেমিটিক কুকুরের হুইসেল টুইট করার অভিযোগে অভিযুক্ত

জেটিএ – উইকএন্ডে, হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ডিপার্টমেন্টের এক্স অ্যাকাউন্টটি একটি অ্যান্টিসেমিটিক কুকুরের হুইসেল উল্লেখ করতে উপস্থিত হয়েছিল। এবং এই গ্রীষ্মে এটি প্রথমবার ঘটেনি।
“কোন পথে আমেরিকান মানুষ?” বিভাগের অফিসিয়াল পৃষ্ঠাটি রবিবার পোস্ট করেছে, ১৯৩36 সাল থেকে একটি রাজনৈতিক কার্টুনের উপরে “ক্রসরোডস এ আঙ্কেল স্যাম” নামে পরিচিত।
পোস্ট, ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগের জন্য একটি নিয়োগের বিজ্ঞাপন, “কোন পথে পশ্চিমা মানুষ?” এই বাক্যটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? – ১৯ 197৮ সালের একটি বইয়ের শিরোনাম বিরোধী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং ইহুদিদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হুমকিতে জড়িত। একটি সোশ্যাল মিডিয়া মেম হিসাবে, এই শব্দগুচ্ছটি “জাগ্রত,” নারীবাদ এবং অভিবাসীদের উপহাস করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
নিজের x এ পোস্ট বুধবার, অ্যান্টি-মানহান লীগকে “কোন উপায়” উল্লেখ করেছে “হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে সর্বশেষ সমস্যাযুক্ত আইস রিক্রুটমেন্ট পোস্ট”। এডিএল এটি নিয়ে বেশ কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ করেছে, উইলিয়াম গেইলি সিম্পসনের 1978 সালের বইয়ের উল্লেখ সহ, যাকে এই সংস্থাটি একটি “সাদা আধিপত্যবাদী এবং অ্যান্টিসেমাইট” বলে অভিহিত করেছে।
“আমেরিকান ম্যান” পোস্টটি ডিএইচএসের আরেকটি বিতর্কিত পোস্টের এক মাস পরে এসেছিল “আপনার জন্মভূমির heritage তিহ্যকে স্মরণ করুন”, উভয়ই “এইচ” এর মূলধনযুক্ত-একটি প্রান্তিককরণ যা প্রগতিশীল আউটলেট এবং এক্স এর নিজস্ব এআই চ্যাটবট গ্রোক থিওরাইজড উভয়ই “এইচএইচ,” হিল হিটলার “ডুবোজিসের একটি শর্টহ্যান্ড হতে পারে।
গ্রোক এক ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া হিসাবে লিখেছেন, “এইচএইচ ক্যাপিটালাইজেশন … এবং দেশীয় জমিগুলির উপরে সাদা colon পনিবেশিক প্রসারণের প্রতীক একটি চিত্রকর্ম।”
একাধিক ট্রাম্প প্রশাসনের আধিকারিকরা এন্টিসেমিটিক এবং হোয়াইট-সুপারম্যাসিস্ট চেনাশোনা এবং মতাদর্শের সাথে সম্পর্কের নথিভুক্ত করেছেন। ট্রাম্পের শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধান হিসাবে মনোনীত প্রার্থী এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছিলেন, “মিডিয়া সাক্ষাত্কারের সময় অ্যাডলফ হিটলারের প্রিয় যুদ্ধজাহাজের বিশাল প্রতিকৃতির সামনে বারবার হাজির হয়েছে,” ডেইলি বিস্ট জানিয়েছে।
হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও ইহুদি টেলিগ্রাফিক এজেন্সি মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি। সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে মুখপাত্র ট্রিকিয়া ম্যাকলফ্লিন বলেছিলেন, “আপনি যে সমস্ত কিছু অপছন্দ করছেন ‘নাৎসি প্রচার’ বলে ডাকছেন তা ক্লান্তিকর,” এবং “আমেরিকান ম্যান” পোস্টের উদ্দেশ্যযুক্ত বার্তাটি বর্ণনা করতে গিয়েছিলেন: “আমেরিকার প্রতিনিধিত্বকারী আঙ্কেল স্যাম, আমেরিকা কোন পথে যেতে হবে তা ভেবে ভাবছেন।”
পোস্টগুলি ডিএইচএস এবং আইস দ্বারা বৃহত্তর প্রচেষ্টা প্রতিফলিত করে, যারা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অধীনে প্রচুর বাজেট বৃদ্ধি এবং নিয়োগের স্প্রি দেখছেন, বহিরাগতদের আক্রমণে আমেরিকান “সংস্কৃতি” এবং “heritage তিহ্য” চিত্রিত করে এমন নস্টালজিক ভাষা এবং চিত্রগুলি ব্যবহার করতে। বরফ নিয়োগের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, ডিএইচএস ফ্রন্টিয়ার লাইফ এবং অন্যান্য আমেরিকান আইডিলগুলি চিত্রিত করে শিল্পের অসংখ্য রচনা ব্যবহার করেছে – প্রায়শই শিল্পীদের বা তাদের সম্পত্তির অনুমতি ছাড়াই।
ডিএইচএস দ্বারা ব্যবহৃত অন্যান্য চিত্রগুলি, যেমন জন গ্যাস্টের 1872 চিত্র “আমেরিকান প্রগ্রেস” চিত্রকলা, এটি ম্যানিফেস্ট ডেসটিনির মতো ধারণার ইতিবাচক চিত্র। ডিএইচএস নিজেই এত দীর্ঘ ইতিহাস নেই: এটি ২০০২ সালে 9/11 আক্রমণগুলির প্রতিক্রিয়া হিসাবে গঠিত হয়েছিল, মূলত অন্যান্য বিভাগের অফিসগুলিকে একীকরণ করে।
মানবিক অভিবাসী অধিকারের জন্য কোয়ালিশনের মতো গোষ্ঠীগুলির সমালোচকরা বলছেন যে ডিএইচএস পোস্টগুলি কোডেড ভাষা এবং মোটিফগুলি অনলাইন সাদা আধিপত্যবাদী সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় ব্যবহার করে, খ্রিস্টান জাতীয়তাবাদের সাথে কিছুটা ওভারল্যাপ করে: একটি ভিডিও আইস এজেন্টগুলির ফুটেজের উপর বাইবেলের আয়াতকে ওভারল করে। ডিএইচএস দাবি করেছে যে এটি প্রচার শুরু করার পর থেকে 100,000 আইসিই অ্যাপ্লিকেশন পেয়েছে।
তবে সর্বশেষ পোস্টটি আরও ছাড়িয়ে গেছে।
“কোন পথে পশ্চিম মানুষ?” যুক্তিযুক্ত যে পশ্চিমা এবং “নর্ডিক” সংস্কৃতি ইহুদিদের দ্বারা হুমকির মধ্যে রয়েছে। বইটিতে “ইহুদি-নেতৃত্বাধীন এবং মূলত কমিউনিজমের ইহুদি-পরিচালিত আন্দোলন” এবং “পশ্চিমের ইহুদিফিকেশন” এর প্যাসেজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একটি অধ্যায়ের শিরোনাম রয়েছে “ইউজেনিক্সের প্রয়োজনীয়তা।”
বইটি তখন থেকে ন্যাশনাল ভ্যানগার্ড বুকস, একটি নিও-নাজি গোষ্ঠী দ্বারা পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে যা হোয়াইট ন্যাশনালিস্ট উপন্যাস/ইশতেহার “দ্য টার্নার ডায়েরি” প্রকাশ করে।
ষড়যন্ত্র তত্ত্বের ইহুদি গবেষক মাইক রথসচাইল্ড এক্স -তে লিখেছেন যে এই পোস্টটি বইটির “একটি স্পষ্ট উল্লেখ” ছিল, যা তিনি বর্ণনা করেছিলেন যে “ইহুদিদের অবশ্যই যুক্তিযুক্ত বর্ণবাদ এবং বিরোধীতার একটি কাজ যা ইহুদিদের অবশ্যই পশ্চিমা সমাজের বাইরে রাখা উচিত এবং বাইরে রাখা” “বলে বর্ণনা করেছেন।”
এডিএল ফ্র্যাঙ্ক লিয়ার ১৯৩36 সালের কার্টুনের ডিএইচএসের ব্যবহারের বিষয়েও আপত্তি জানিয়েছিল, এতে চাচা স্যামকে “মুদ্রাস্ফীতি,” “হতাশা” এবং “সুযোগ” এর দিকে ইঙ্গিত করে লক্ষণগুলি নিয়ে বিস্মিত হওয়া চিত্রিত করা হয়েছে। ডিএইচএস সংস্করণটি সেই চিহ্নগুলিকে “সাংস্কৃতিক অবক্ষয়,” “আক্রমণ” এবং “আইন শৃঙ্খলা” পড়ার সাথে প্রতিস্থাপন করে। চিত্রটিতে আবৃত পাঠ্যটি লেখা আছে, “আমেরিকা আপনার প্রয়োজন now এখনই আইসিতে যোগদান করুন।”
এডিএল বলেছিল, “মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীদের ‘সাংস্কৃতিক ক্ষয়’ এবং ‘আক্রমণ’ দিয়ে সমান করে তোলে।
কোন পথে আমেরিকান মানুষ?
– হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (@ডিএইচএসগভ) আগস্ট 11, 2025
উদার ইহুদিরা, তাদের নিজের পরিবারের অভিবাসী ব্যাকগ্রাউন্ডের জন্য মূলত অভিবাসীপন্থী ধন্যবাদ, বরফের অভিবাসী রাউন্ডআপ কৌশলগুলির বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান কথা বলেছে, উপাসনা বাড়িতে অভিযান সহ। এভারগ্লেডসে খোলা সাম্প্রতিক একটি আটক কেন্দ্রও ঘনত্ব শিবিরের সাথে তুলনা করেছে।
পাম ন্যাডেল, একজন ian তিহাসিক, যার আসন্ন বইটি আমেরিকান বিরোধীতার ইতিহাস, তিনি জেটিএকে বলেছিলেন যে এটি যখন উভয় পদে আসে, “আমি বিরোধীতা দেখি।”
ন্যাডেল বলেছিলেন, “তারা কার কাছে আবেদন করছেন, কে সম্ভবত বরফে যোগ দিতে এবং অভিবাসীদের থেকে মুক্তি পেতে চান, তা ভাবুন।” তিনি একটি নতুন ডিল-যুগের কার্টুন ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও তাত্পর্য দেখেছিলেন তবে ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেল্টের নাম দারিদ্র্যবিরোধী কর্মসূচির নামটি “সাংস্কৃতিক অবক্ষয়” দিয়ে প্রতিস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, রুজভেল্টের সমালোচকরা প্রায়শই বিরোধী ছিলেন।
“30 এর দশকে, নতুন চুক্তির উপর আক্রমণ, রুজভেল্টের উপর আক্রমণ, তিনি যে অভিযোগ করেছিলেন যে তাকে ইহুদিদের একটি ক্যাবল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও হেরফের করা হয়েছিল, এটি নতুন চুক্তির বিরুদ্ধে ডানপন্থী হামলার অংশ,” তিনি বলেছিলেন। “সুতরাং যে তারা এই আক্রমণটিকে ‘সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের সাথে প্রতিস্থাপন করছে’, এটি একই ধরণের ডানপন্থী আক্রমণ। ততক্ষণে, এটি সরকারের উপর ছিল; এখন এটি নাগরিক সমাজে।”