ইউকাটান সভা শিল্পে অবস্থান করতে যাচ্ছেন

সরকার ইউকাটানউপস্থাপন এক্সপো প্রো এগ্রো ইনোভেশন 2025যা থেকে স্থান নেওয়া হবে 23 থেকে 25 অক্টোবর এবং অবস্থান চেষ্টা সভা শিল্প কৃষিকাজের প্রবণতা এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিনিয়োগের আকর্ষণের জন্য কৌশলগত ইঞ্জিন হিসাবে।

সভাগুলির গন্তব্য হিসাবে ইউকাটান

ডারিও ফ্লোটা ওকাম্পোইউকাটনের পর্যটন উন্নয়ন সচিব, জানিয়েছেন যে এই সত্তাটি একটি সভা গন্তব্য হিসাবে একীভূত হবে এবং বছরের প্রথমার্ধে তাদের ১১৫ টি ইভেন্ট হয়েছে এবং আশা করা যায় যে বছরের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সত্তার কংগ্রেসগুলি বাড়বে।

তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে এই ইভেন্টটি সন্ধান করে “যাঁরা তাদের পণ্য সরবরাহ করেন তাদের জন্য নতুন ব্যবসায়ের সুযোগগুলি প্রচার করার জন্য এবং যারা প্রযোজকদের প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি সরবরাহ করেন তাদের উভয়ের জন্য নতুন ব্যবসায়ের সুযোগ প্রচারের জন্য, ইউকাটান রাজ্যে কৃষি -ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের সাথে যা কিছু আছে তার সরবরাহকারী এবং ক্রেতাদের নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করুন“।

তিনি বলেছিলেন যে এটি কৃষি -ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের জন্য সরবরাহকারী নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করার পাশাপাশি ক্ষেত্রগুলিকে আরও দক্ষ করার জন্য ব্র্যান্ড এবং প্রযুক্তির প্ররোচনা স্থাপনের উদ্দেশ্যে।

এই অনুষ্ঠানের আয়োজক গন্তব্যগুলির ইন্টিগ্রেটার ডিরেক্টর এর স্কার গার্সিয়া বলেছিলেন যে এটি Congress has a commercial scope that will allow one by one to have one by one and “we can boost local products“।

তা ছাড়া, এক্সপোতে সম্মেলনের চক্রগুলি উদ্যোক্তাদের উত্সাহ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং কমপক্ষে 30 হাজার ডলারের গড় লেনদেন প্রত্যাশিত।

ইউকাটান প্রধান মধু উত্পাদক

ইউকাটনের পল্লী বিকাশের সেক্রেটারি এডগার্ডো মদিনা জানিয়েছেন যে এই সত্তা মধু উত্পাদনে এক নম্বর, সুতরাং এটি এর প্রচার ও বিক্রয় বাড়ানোর চেষ্টা করেছে

“আজ ইউকাটানের তিনটি প্রধান পণ্য রয়েছে যা আমরা মেক্সিকো এবং পুরো বিশ্বের জনগণকে জানতে চাই। আমরা উত্পাদন করার এক নম্বর জায়গা, আমরা প্রতি বছর 9,500 টনেরও বেশি মধু উত্পাদন করি, অন্য কোনও রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি … দুর্ভাগ্যক্রমে, বাণিজ্যিকীকরণের ক্ষেত্রে আমাদের খুব কম ব্যয় রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি পার্সিয়ান লেবুর প্রযোজনাকেও তুলে ধরেছিলেন, “যে আজ বিদেশে যায়, যুক্তরাষ্ট্রে যায়, ইউরোপে যায়। আমরা এমন একটি ক্ষেত্র যা মানের উত্পাদন করছে এবং আমরা সেই অর্থে যে কোনও অর্থে অতিরিক্ত মূল্য উত্পন্ন করছি,” রাজ্য কর্মকর্তা বলেছেন।

জর্জি এরমিলো ব্যারেরাইউকাটনের অর্থনীতি ও শ্রম সচিব জানিয়েছেন যে এই সত্তা ক্ষেত্রের মান শৃঙ্খলা জোরদার করতে চায়।

“আমরা পুরোপুরি জানি যে একটি রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের কাছে এই নতুন বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নে সাফল্যের জন্য সমস্ত উপাদান রয়েছে যা বেঁচে আছে।

অতএব, তিনি বলেছিলেন, ইউকাটান মেক্সিকো এবং বিশ্বকে একটি বার্তা প্রেরণ করেছেন যে তিনি এই নতুন শিল্প উন্নয়ন মডেলটিতে প্রবেশ করেছেন এবং কৃষি -খাদ্য খাতকে আরও শক্তিশালী করা হবে।

মেক্সিকো সিটির ইউকাটান সরকারের প্রতিনিধি জোসে ল্যাপেজ মার্টিনেজ জোর দিয়েছিলেন যে এই অংশ হিসাবে মায়ান রেনেসাঁ“ক্ষেত্রটি আমাদের জমিতে পুনর্জন্ম।”

তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন ইউকাটেকান ক্ষেত্রের জন্য একটি নতুন যুগ রয়েছে“এখানে একটি নতুন দৃষ্টি রয়েছে যার মধ্যে গভর্নর জোয়াকান ডাজ মেনা তাকে দেখার জন্য, এটি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, সেখানে কী ঘটে তা খুঁজে বের করার জন্য এবং অবশ্যই ইউকাটান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য, কারণ ইউকাটান মায়ান রেনেসাঁর বাড়ি এবং এটিই সেই বাড়ি যা থেকে দেশের দক্ষিণে তৈরি হচ্ছে।”