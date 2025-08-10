ইউকে অভিনেতার সত্যিকারের ভক্তরা তাকে এই ভূমিকায় স্মরণ করবেন ইউকে | খবর

একটি উদ্দীপনা ট্রেডমার্ক সহ একটি কাল্পনিক গোয়েন্দা সম্পর্কে ভালবাসা কি না? মোর্সকে তার ক্রসওয়ার্ড এবং শাস্ত্রীয় সংগীতের প্রতি ভালবাসা, তার মজ্জা বৃদ্ধি এবং গোঁফ রক্ষণাবেক্ষণের সাথে পোইরোট এবং কলম্বো যারা মরিচ রান্না করতে এবং তার পুরানো পিউজিটের সাথে টিঙ্কারিং পছন্দ করতেন তা ভাবুন।
তবুও কেউই অ্যালেক্স রিডলির সাথে তুলনা করেন না, সেই তামার যিনি কোনও জাজ ক্লাবে ডিউটি ছাড়ার সময় ক্রোন করেন। এবং অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা পরিদর্শকের কী ভয়েস রয়েছে – বা বরং অভিনেতা অ্যাড্রিয়ান ডানবার, 67 67, যিনি তাকে অভিনয় করেছেন।
তবে দীর্ঘ স্মৃতি রয়েছে তারা ইতিমধ্যে এটি জানতে পারবেন। 1991 সালে, অ্যাড্রিয়ান মিউজিকাল কমেডি ড্রামা ফিল্মে রিয়েল লাইফ আইরিশ টেনার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, এখানে আমার গান।
আমরা জুমের উপর আড্ডা দেওয়ার সাথে সাথে উত্তর আয়ারল্যান্ডের এনিস্কিলেন শহরের বাসিন্দা অ্যাড্রিয়ানকে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসি। “আমি ১৯ 1970০ এর দশকে বন্ধুদের সাথে একটি কান্ট্রি মিউজিক ব্যান্ড গঠন করেছি, এমনকি কিছু সময়ের জন্য এলভিসের ছদ্মবেশীও ছিলাম এবং তখন থেকে অনেক ব্যান্ডে খেলেছি। আমি বাস গিটার বাজাতাম তবে আমি এখনই গান করি।
তিনি আরও বলেছিলেন: “এটি একটি গুরুতর পুলিশ নাটকে একটি সংগীত উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জুয়া ছিল – বিশেষত যখন আপনি বিবেচনা করেন যে রিডলির পিছনের গল্পের একটি বিশাল অংশটি হ’ল তিনি তার স্ত্রী এবং কন্যাকে আগুনে হারিয়েছিলেন। তবে এটি কার্যকর হয়।
“ফ্যান্টাস্টিক গায়ক/গানের লেখক রিচার্ড হাওলি রচিত গানগুলি সত্যই পুরুষ শোক সম্পর্কে। তারা রিডলির চরিত্র এবং তিনি যা যাচ্ছেন তার সাথে মানানসই। সংগীত তাকে একটি নির্দিষ্ট সান্ত্বনা এনেছে। আমরা প্রতিটি পর্বে কী ঘটছে সে সম্পর্কে এক ধরণের সূক্ষ্ম মন্তব্যে গানগুলি মেল্ড করতে সক্ষম হয়েছি They তারা এক ধরণের প্রতিচ্ছবি।”
এই দ্বিতীয় সিরিজের প্রতিটি পর্বে যা ঘটে – ব্যর্থতা ছাড়াই – এটি হ’ল রিডলি একই বাটযুক্ত, কালো চামড়ার জ্যাকেটটি পরেন তিনি প্রথম জুড়ে ক্রমাগত দান করেছিলেন। পোশাকের একটি স্বাক্ষর টুকরা হ’ল আরেকটি চরিত্র-সংজ্ঞায়িত ডিভাইস যা ক্রাইম ফিকশন লেখকদের দ্বারা খুব পছন্দ করে-ভেরা থেকে এবং তার অনিবার্য বালতি টুপি হত্যার সারা লন্ডের স্ক্যান্ডি স্টাইলের ফ্যারোইজ জাম্পার এবং শার্লক হোমসের আইকনিক ডেস্টারকার টুপি পর্যন্ত। অ্যাড্রিয়ান যখন এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন এটি-এ-ফেয়ার-কপ ধরণের উপায়ে হাসে।
“এটি বাছাই করার ক্ষেত্রে ভাল কাজ করেছে তবে, এটি আসলে একটি বাদামী জ্যাকেট,” তিনি কৌতুক করেছেন। “এটি পুলিশ পদ্ধতি তাই আমাকে অবশ্যই আপনাকে এই বিবরণগুলি তুলে ধরতে হবে! তবে হ্যাঁ, আমরা পোশাকের একটি আইটেম খুঁজে পেতে চাই যা রিডলির সাথে যুক্ত হবে।
“আমরা এটি বিশেষত মারধর করা পুরানো জ্যাকেটটি পেয়েছি এবং ভেবেছিলাম এটি চরিত্রায়ন যুক্ত করা উপযুক্ত হবে। একজন অভিনেতা হিসাবে এটি রাখাও একটি দুর্দান্ত সহায়তা। আমি যখন এটি পরিধান করি তখন আমি তাত্ক্ষণিকভাবে তাঁর মতো অনুভব করি।”
সিরিজের একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন রিডলি এমন একটি মেয়েকে দেখেন যা তিনি নিশ্চিত হন যে তিনি তাঁর মেয়ে। অ্যাড্রিয়ান বলেছেন, “দুঃখ এত গভীরভাবে চলে। “মনস্তাত্ত্বিকভাবে মোকাবেলা করা একটি কঠিন জিনিস তবে এটি আকর্ষণীয় এবং আমি মনে করি আমরা এটি খুব ভালভাবে পরিচালনা করি।”
একটি সুখী নোটে, রিডলির পক্ষে তার প্রয়াত স্ত্রী কেটের বন্ধু অ্যানির সাথে অভিনেত্রী জুলি গ্রাহাম অভিনয় করেছেন এমন একটি সম্ভাব্য রোম্যান্সের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সবুজ অঙ্কুর রয়েছে।
“অ্যানি এবং রিডলি একসাথে জাজ ক্লাব মারলিংস পরিচালনা করে,” অ্যাড্রিয়ান বলেছেন। “অ্যানির একমাত্র ব্যক্তি রিডলি খোলে এবং দ্বিতীয় সিরিজের অগ্রগতির সাথে সাথে আমরা তাদের সম্পর্ক পরিবর্তন হতে দেখি। আমরা বিয়ের ঘণ্টা বা এরকম কিছু নিয়ে কথা বলছি না, রাতের শেষে চিপের আরও একটি ভাগ করা ব্যাগ! তিনি তাকে আগে কখনও কোনও রোমান্টিক আলোতে বিবেচনা করেননি – তিনি যখন অন্য কোনও লোককে দেখেন না এবং এএনআই -তে একটি বিশাল আগ্রহ নেওয়া শুরু করেন না, ‘এ্যানি, রিডলি হ্যাংয়ে, রিডলি, রিডলি হ্যাংয়ে, রিডলি।
তিনি বছরের পর বছর ধরে জুলিকে পরিচিত এবং তাকে একজন ভাল সাথী বলেছেন যাকে তিনি শোতে কাজ করতে পছন্দ করেন।
“আপনি যখন বন্ধুদের সাথে কাজ করতে পারেন তখন এটি দুর্দান্ত,” তিনি বলেছেন। “এটি অভিনয়ে সত্যিকারের উষ্ণতা নিয়ে আসে।”
এবং কাস্ট অবশ্যই এটি প্রয়োজন। ম্যানচেস্টারের উত্তরে একটি স্থানে শীতকালে চিত্রিত, মাঝে মাঝে আবহাওয়া কিছু গল্পের মতোই নির্লজ্জ ছিল।
“ওহ, এটি সত্যিই ঠান্ডা ছিল। একটি দৃশ্য ছিল যা আমরা মোরগুলিতে উঠেছিলাম,” অ্যাড্রিয়ান বলেছেন। “এটি তুষারপাত হচ্ছিল এবং আমাকে প্রতি দু’জনের ভিতরে যেতে হয়েছিল কারণ আমার মুখ হিমশীতল ছিল It এটা এত শীতল ছিল যে আপনি কথা বলার চেষ্টা করে আপনার মুখের এই ধরণের ভয়াবহ হাসি দিয়ে শেষ করবেন।
“সুতরাং আমাকে এক ধরণের শিথিল করার জন্য আগুনের পাশে বসে থাকতে হয়েছিল But
আমরা রিডলির সাথে দেখা করার তিন বছরে, বিষয়গুলি তাঁর পক্ষে এগিয়ে যেতে শুরু করেছে, যদিও বোধগম্যভাবে তিনি তার স্ত্রী এবং কন্যার ক্ষতি করে ভুতুড়ে রয়েছেন।
অ্যাড্রিয়ান বলেছেন, “আমি কিছু অগ্রগতি দেখাতে চেয়েছিলাম – আমি মনে করি যে আপনি দুঃখ থেকে এগিয়ে যেতে পারেন তা দেখানো গুরুত্বপূর্ণ – তবে অন্যদিকে, ক্ষতি সর্বদা সেখানে থাকবে,” অ্যাড্রিয়ান বলেছেন। “আমি একবার এমন একজনের সাথে দেখা করেছি যিনি গাড়ি দুর্ঘটনায় তার কন্যাকে হারিয়েছিলেন এবং তিনি ভাবতে থাকেন যে তিনি আবার কোনওভাবে প্রদর্শিত হবেন।
“এটি এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক জিনিস ছিল যেখানে তিনি মারা গিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করা এত কঠিন ছিল, তিনি ভেবেছিলেন যে কোনও দিন তিনি কোনও কোণে পরিণত হবেন এবং তিনি সেখানে থাকবেন। এই ব্যক্তি তার মেয়েকে তার সাথে দেখা অন্যান্য যুবতী মহিলাদের উপর প্রজেক্ট করতে সহায়তা করতে পারেনি। আমি এটি রিডলিতে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলাম এবং এই দ্বিতীয় সিরিজের প্রথম পর্বে এটি ঘটেছিল।”
গত এক বছরে অ্যাড্রিয়ান, যিনি অভিনেত্রী এবং কাস্টিং ডিরেক্টর আনা নিগের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যার সাথে তিনি বড় কন্যা মেডেলিনকে ভাগ করে নিয়েছেন, তিনি স্টেজ মিউজিকাল কিস মি, কেটের এক ধাক্কা হিট প্রযোজনায় বোর্ডগুলির একটি পদক্ষেপের জন্য পর্দা সরিয়ে নিয়েছেন। জিনিস মিশ্রিত সম্পর্কে কথা বলুন!
“এটি এত আলাদা ছিল,” তিনি হাসলেন। “রিডলির সাথে, আপনি খুব সকালে উঠে এসেছেন এবং আপনি বাইরে কাজ করছেন, এবং আপনি সন্ধ্যা 7 টা অবধি বাইরে চলে যাচ্ছেন, সপ্তাহে পাঁচ দিন। মঞ্চে থাকা আরও যোগাযোগের খেলাধুলার মতো – এটি শারীরিক, আপনি গান করছেন এবং নাচছেন, আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আপনি আপনার লাইনগুলি শিখছেন, আপনি লাইনগুলি বের করছেন It’s এটি সপ্তাহে আটটি শো, এবং প্রতিটি শো একটি ওয়ার্কআউট।
“আপনার একদিনের ছুটি রয়েছে যা রবিবার। সুতরাং এটি সত্যিকারের গ্রাইন্ড বা এটি হতে পারে।” ভাগ্যক্রমে, তিনি বলেছেন, তিনি একটি “ভাল শো” তে অভিনয় করেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন: “এটি উত্তেজনাপূর্ণ তবে কঠোর কাজ ছিল। এটি টিভির চেয়ে শারীরিকভাবে বলতে গেলে এটি অনেক কঠোর কাজ। টিভিতে অন্যান্য দাবি রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, মানসিকভাবে – আমাদের স্ক্রিপ্টগুলিতে প্রচুর কাজ করতে হবে। তবে বিভিন্নতা ভাল।”
আর কী ভাল – সত্যই খুব ভাল – এটি হ’ল কয়েক মাস এবং বছরের জল্পনা ও গুজবের পরে, মনে হয় যে ডিউটি ফ্লেমিং এবং মার্টিন কমপস্টন হিসাবে ডি স্টিভ আরনট চরিত্রে ভিকি ম্যাকক্লিউর এবং মার্টিন কমপস্টনের সাথে সুপারিন্টেন্ডেন্ট টেড হেস্টিংসের ভূমিকায় তাঁর ভূমিকার প্রতিশোধ নেওয়া অ্যাড্রিয়ানের সাথে ফিরে আসা ডিউটির লাইন। ওহ ‘যীশু, মেরি, জোসেফ এবং দ্য উইড গাধা’ – যেমন হেস্টিংস নিজেই বলতে পারে।
“এটি ঘটবে,” অ্যাড্রিয়ান জোর দিয়েছিলেন। জেড মারকুরিও নতুন স্ক্রিপ্ট লিখছেন এবং আমরা তাদের উপর আমাদের হাত পেতে সত্যিই আগ্রহী – আমরা কেবল বিবিসি একটি সরকারী ঘোষণা করার জন্য অপেক্ষা করছি। আমি এবং ভিকি এবং মার্টিন সত্যিই এটি করতে চাই এবং আশা করি আমরা পরের বছর বেলফাস্টে চিত্রগ্রহণ করব।
“গতবার যখন আমরা সেখানে ছিলাম তখন এটি কোভিডের সময় ছিল এবং আমরা বাইরে যেতে পারিনি তাই ফিরে এসে কিছুটা মজা করা ভাল লাগবে। আমাদের মুখোশগুলি আবার রাখার জন্য জেডকে ক্রমাগত আমাদের দিকে চিৎকার না করা ভাল লাগবে।”
টেড অফ ডিউটি আরও দেখতে পেয়ে আরও ভাল লাগবে। শিথিল করা। এমনকি কারাওকে বারে একটি রাত কাটাতে পারে? যদিও আপনার আশা পাবেন না!
“হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত যে আপনি এটি দেখতে চান,” অ্যাড্রিয়ান হেসে। “তবে এটি কেবল টেডের অঞ্চল নয় He তিনি এরকম কিছু করতে চাইবেন না।”
আরও করুণা। তিনি ছোট গাধাটির শীর্ষ কাজ করতে চাইবেন।