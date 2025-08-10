ইউকে এই সপ্তাহে বালির চেয়ে গরম হতে হবে 35 সি স্কোরচার হিসাবে কয়েক মিলিয়ন ব্রিটিশ | আবহাওয়া | খবর

এই মহাদেশ থেকে 500 মাইল বিস্তৃত গরম বাতাসের প্লামে দেশজুড়ে ঝাঁকুনির কারণে ইউকে বালির চেয়ে গরম তাপমাত্রায় সিজল করতে চলেছে।
তাপমাত্রা 35 সি এর দিকে রকেটের পূর্বাভাস দেওয়া হয় এবং এমনকি গত মাসে ফারশাম, কেন্ট, যখন একটি সোয়েলটারিং 35.8 সি রেকর্ড করেছিল তখনও সম্ভবত বছরের সবচেয়ে উষ্ণতম দিনটি পরাজিত করেছিল।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা গ্রীষ্মের চতুর্থ হিটওয়েভের জন্য ব্রিটিশ ব্রেস হিসাবে রৌদ্রের পুরো সপ্তাহের প্রত্যাশা করেন।
মেট অফিসের মতে, মঙ্গলবার (12 আগস্ট) মধ্যে 30-এর মাঝামাঝি সময়ে উঠার আগে সোমবার (11 আগস্ট) বুধটি 31 সি হিট করবে।
বুধবার তাপটি 31 সি তে বজায় রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে, সপ্তাহের শেষ অংশের জন্য প্রায় 28 সি তাপমাত্রা পূর্বাভাস দেওয়া হবে। এমনকি উত্তরটি 30 সি একটি জ্বলন্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, ডেইলি স্টার রিপোর্ট।
ফ্রান্স থেকে উত্তাপ উড়ে যাওয়া ইন্দোনেশিয়ার হলিডে হটস্পট বালির জন্য 29 সি পূর্বাভাসের চেয়ে ব্রিটেনকে আরও গরম করে তুলবে।
আবহাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির পূর্বাভাসকারী ব্রায়ান গ্যাজ বলেছেন: “যুক্তরাজ্যের ছুটির দিনে নির্মাতাদের জন্য এটি সুসংবাদ, মূলত রৌদ্রোজ্জ্বল পরিস্থিতি এবং তাপমাত্রা 30C এর উপরে উঠে আসে, কারণ উষ্ণতা উত্তরেও পৌঁছেছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “মঙ্গলবারের মধ্যে তাপমাত্রা বছরের 35.8 সি সবচেয়ে উষ্ণতম দিনটি পাইপ করতে পারে। এটি একটি ঘনিষ্ঠভাবে চালিত জিনিস হবে।”
নেটওয়েদারের পূর্বাভাসকারী নিক ফিনিস আরও সতর্ক করেছিলেন: “যুক্তরাজ্য ফ্রান্সের নিম্ন 40 এর দশকে উত্তাপে আলতো চাপছে।”
এদিকে, সোমবার মধ্যরাত থেকে বুধবার সন্ধ্যা অবধি লন্ডন, ইয়র্কশায়ার এবং হাম্বার, পূর্ব মিডল্যান্ডস, ইংল্যান্ডের পূর্ব, দক্ষিণ পূর্ব এবং দক্ষিণ পশ্চিমের পূর্বের মধ্যাহ্ন পর্যন্ত হলুদ তাপের স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য সুরক্ষা সংস্থা মৃত্যুর সম্ভাব্য বৃদ্ধি সহ স্বাস্থ্য ও সামাজিক যত্ন পরিষেবাগুলিতে সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করেছে।
আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরাও সতর্ক করেছেন যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বজ্রপাতগুলি আজ রাতে (সোমবার) এবং আবার বৃহস্পতিবার পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চল জুড়ে উত্তর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।
মেট অফিসের আবহাওয়াবিদ টম মরগান ব্যাখ্যা করেছিলেন: “(সেখানে) অবশ্যই আবহাওয়ার মধ্যে একটি উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন রয়েছে (সোমবার)। স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড এবং উত্তর ইংল্যান্ডের কিছু অংশ জুড়ে বেশ মেঘলা, বৃষ্টিপাতের প্রবণতা আসতে এবং যেতে যেতে, তবে পশ্চিম স্কটল্যান্ডে সবচেয়ে অবিচল।
“অন্যথায়, ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস বেশিরভাগ রোদ আকাশ দেখছে, যদিও রবিবারের তুলনায় সেখানে উচ্চ স্তরের মেঘের পথে আরও কিছু থাকবে, তাই মাঝে মাঝে রোদ (হবে) হ্যাজি হবে।”
এদিকে, বাজি সংস্থাগুলি বিশ্বাস করে যে এই মাসে রেকর্ডে সবচেয়ে উষ্ণতম আগস্টে পরিণত হতে পারে, এটি ঘটছে মাত্র 5/2 এর প্রতিকূলতার প্রস্তাব দেয়।
লাডব্রোকসের মুখপাত্র অ্যালেক্স অপাতি মন্তব্য করেছিলেন: “কয়েক সপ্তাহ ধরে কয়েক সপ্তাহ ধরে কার্ডে থাকতে পারে এবং ব্রিটিশদের এখন হিটওয়েভের জন্য ব্র্যাক করে আমরা রেকর্ড ব্রেকিং হট আগস্ট হিসাবে নেমে যাওয়ার বিষয়ে প্রতিকূলতা হ্রাস করেছি।”