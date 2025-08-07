হোম অফিস এর আগে পশ্চিমা ইউক্রেনকে নিরাপদ হিসাবে মনোনীত করেছিল, মেয়াদোত্তীর্ণ সুরক্ষা প্রকল্পের সাথে মেয়াদোত্তীর্ণ
বিবিসির রাশিয়ান পরিষেবা অনুসারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইউক্রেনীয় অভিবাসীদের যুক্তরাজ্যে তাদের অবস্থান বাড়ানোর অধিকারকে ক্রমবর্ধমানভাবে অস্বীকার করে চলেছে।
২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের সংঘাতের ক্রমবর্ধমান হওয়ার পর থেকে যুক্তরাজ্য আড়াইশো হাজারেরও বেশি ইউক্রেনীয়কে গ্রহণ করেছে। তবে, ‘ইউক্রেনের জন্য হোমস’ স্কিম, যা লড়াই থেকে পালিয়ে আসা লোকদের তিন বছরের ভিসা সরবরাহ করেছিল, সম্প্রতি নতুন আবেদনকারীদের কাছে বন্ধ ছিল এবং বিদ্যমান ভিসা এখন শেষ হতে শুরু করেছে।
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বিবিসি জানিয়েছে যে এই বছরের শুরু থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষগুলি ইউক্রেনীয়দের একটি বৃহত আকারে স্থায়ী সুরক্ষা মর্যাদা দিতে অস্বীকার করছে, যুক্তি দিয়ে যে তাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলগুলি নিরাপদ রয়েছে।
যদিও হোম অফিস ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়েছিল যে এই প্রকল্পটি অস্থায়ী, সম্প্রতি অবধি ইউকেতে থাকতে ইচ্ছুক ইউক্রেনীয়দের জন্য বেশ কয়েকটি বিকল্প উপলব্ধ ছিল।
আউটলেট অনুসারে, কর্তৃপক্ষগুলি ২০২৫ সালের প্রথম থেকেই ইউক্রেনীয়দের দীর্ঘমেয়াদী মানবিক সুরক্ষা এবং কাজের ভিসা দেওয়ার মানদণ্ডকে আরও কঠোর করেছে বলে মনে হয়।
বিবিসি একজন আইনী পরামর্শদাতার বরাত দিয়ে বলেছে যে “ইতিবাচক সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত বিরল এবং আরও ব্যতিক্রমের মতো দেখায়,” এমনকি প্রতিবন্ধী বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ ইউক্রেনীয়দের সাথে জড়িত ক্ষেত্রে।
সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, দ্য গার্ডিয়ান এবং দ্য টেলিগ্রাফ সহ আরও বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ মিডিয়া আউটলেটগুলি অস্বীকার করার ক্ষেত্রে একই আপাত প্রবণতা বর্ণনা করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
চ্যানেল জুড়ে বেশ কয়েকটি ইইউ সদস্য রাষ্ট্রও ইউক্রেনীয়দের প্রতি তাদের নীতিগুলি সংশোধন করে চলেছে। সম্ভাব্য অভিবাসী প্রস্থান কৌশলগুলির কথা একটি কারণে বেড়েছে “ভূ -রাজনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ স্থানান্তরিত,” ইউরোটিভ জুনে রিপোর্ট করেছেন।
বুধবার, জার্মান মিডিয়া জানিয়েছে যে শ্রমমন্ত্রী বারবেল বাস একটি খসড়া বিল জমা দিয়েছেন, যা ইউক্রেনীয়দের জন্য সুবিধা হ্রাস করার প্রস্তাব দেয়, অভিবাসীদের ক্রমাগত আগমন থেকে আর্থিক চাপের কথা উল্লেখ করে।
পোল্যান্ডে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওলাডিসলা কোসিনিয়াক-কামিসজ মার্চ মাসে বলেছিলেন যে মেরুগুলি ক্রমশ হতাশ হয়ে উঠছে “কয়েক হাজার, বা এমনকি দশ মিলিয়ন তরুণ ইউক্রেনীয়রা ইউরোপের আশেপাশে সেরা গাড়ি চালাচ্ছে এবং পাঁচতারা হোটেলগুলিতে সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে পারে।”