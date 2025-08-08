ইউকে নিষিদ্ধ এজেন্টদের বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি খেলোয়াড়ের প্রতিনিধিত্ব করে

ইংল্যান্ডের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক এজেন্ট মুঘিজ আহমেদ সম্পর্কে কোনও ক্রিকেট সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপে পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।
কার্ক তথ্য এজেন্টের মতে মুঘিজের মতে আহমেদকে অনিয়মের জন্য ইংলিশ কাউন্টিতে কোচ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং তিনি কমপক্ষে 30 মাস ধরে স্থগিত থাকবেন।
ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক এই বছরের মার্চ মাসে রায় দিয়েছিল যে মুঘিজ আহমেদ (যিনি বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি খেলোয়াড়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন) কোচকে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন যার অধীনে কমিশনের জন্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলি নির্বাচন করতে হয়েছিল।
কোচ পরের দিন এজেন্টের আগমনের কথা জানিয়েছেন, যখন তদন্ত ট্রাইব্যুনাল অফারের প্রমাণ নিয়ে সন্তুষ্ট বলে মনে হয়েছিল।
মুগিজ আহমেদকে এসিবির দুর্নীতিবিরোধী বিধিগুলির অধীনে চারটি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং ২ March শে মার্চ, ২০২৫ সাল থেকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার প্রথম ৩০ মাস পুরোপুরি স্থগিত করা হবে এবং বাকি ৩০ মাস অবৈধ আইনের শর্তে সম্পন্ন হবে।