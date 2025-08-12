You are Here
ইউকে পাওয়ার কাট লাইভ: হিটওয়েভ বিদ্যুৎ ঝড় 15,000 ঘর অন্ধকার ছেড়ে যায় | ইউকে | খবর
News

ইউকে পাওয়ার কাট লাইভ: হিটওয়েভ বিদ্যুৎ ঝড় 15,000 ঘর অন্ধকার ছেড়ে যায় | ইউকে | খবর

গ্রীষ্মের চতুর্থ হিটওয়েভে যুক্তরাজ্য যখন প্রবাহিত হতে শুরু করেছে, তখন কয়েক হাজার মানুষ গ্রীষ্মের তীব্র ঝড়ের রিপোর্টের মধ্যে রাতারাতি শক্তি ছাড়াই নিজেকে খুঁজে পেয়েছে।

মঙ্গলবার ভোরের দিকে ১৫,০০০ এরও বেশি বাড়ি অন্ধকারে রেখে দেওয়া হয়েছিল, স্কটিশ এবং দক্ষিণ বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক জুড়ে বিদ্যুৎ কাটগুলি ছড়িয়ে পড়ে।

বিভ্রাটগুলি মূলত ডরসেট এবং উইল্টশায়ারের এসএসই গ্রাহকদের প্রভাবিত করছে, তবে ইংল্যান্ডের বিস্তৃত দক্ষিণ জুড়ে হাজার হাজার লোককে ক্ষমতা ছাড়াই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

ভোর ১০ টার দিকে বিদ্যুৎ কাটার খবর পাওয়া গেছে, একজন ডরসেটের বাসিন্দা বিদ্যুৎ বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তীব্র বজ্রপাতের কথা শুনেছে। তারা এক্স -তে বলেছিল: “রক্তাক্ত নরক, বিদ্যুৎ কেটে ফেলা এবং বজ্রপাতের এক বিশাল হাততালি দিয়ে জেগে উঠেছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts