ইউকে পুলিশিং চিফ কণ্ঠস্বর শপলিফটারদের উপর হতাশা – ‘তাদের গ্রেপ্তার করার কোনও অর্থ নেই!’ | ইউকে | খবর

একজন পুলিশিং প্রধান বলেছেন যে শপলিফটারদের গ্রেপ্তার করার ক্ষেত্রে “কোনও মানে” নেই কারণ অপরাধীরা প্রায়শই জেল থেকে রেহাই পায়। পুলিশ ও অপরাধ কমিশনারদের অ্যাসোসিয়েশনে শপিং লিফিংয়ের জাতীয় নেতৃত্বের জাতীয় নেতৃত্ব কেটি বোর্ন এই অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আরও কঠোর প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়েছেন।
২০২৪ সালে, শপিংয়েটিং একটি রেকর্ড উচ্চতায় আঘাত হানে, প্রথমবারের মতো ৫০০,০০০ জনকে ছাড়িয়ে যাওয়া অপরাধের সংখ্যা ২০২৩ সালের তুলনায় ২০% বেশি। তিনি বলেছিলেন যে জেল হওয়ার আগে অপরাধীদের কতবার গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল তা “উন্মাদনা”।
কথা বলছি টেলিগ্রাফমিসেস বোর্ন বলেছিলেন: “যদি কারাগার কোনও বিকল্প না হয় – এবং আমি মনে করি এটি হওয়া উচিত, তবে এই মুহুর্তে এটি স্পষ্টভাবে কোনও জায়গা নেই বলে নয় – তবে আমাদের বিশ্বাসযোগ্য বিকল্পগুলি খুঁজে পাওয়া উচিত।
“লোকেরা জানতে পেরেছে যে তারা ধরা পড়বে, এবং তারা যখন করবে তখন একটি অর্থবহ প্রতিরোধক রয়েছে। কার্যকর প্রতিরোধকারী না থাকলে শপলিফটারদের গ্রেপ্তার করার কোনও বিন্দু নেই।”
তিনি আরও যোগ করেছেন যে অপরাধীদের একটি “নাকের উপর রূপক পাঞ্চ” দরকার ছিল, “শক্তিশালী পুলিশ হস্তক্ষেপ দ্রুত অর্থবহ ফৌজদারি বিচারের ব্যবস্থার দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল যা তাদের পুনরায় অপরাধী থেকে বিরত রাখে এবং প্রতিরোধ করে”।
এমএস বোর্নের মন্তব্যগুলি “স্ক্যামব্যাগ শপলিফটার” উল্লেখ করে একটি চিহ্ন পোস্ট করার পরে অফিসাররা রেক্সহ্যামের এক দোকানদার সাথে কথা বলেছিলেন বলে প্রতিবেদনগুলির এক সপ্তাহ পরে এসেছিল।
নর্থ ওয়েলস পুলিশ জানিয়েছে যে এটি কোনও অপরাধ করেছে বলে মনে হয় না।
তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে পুলিশ বাহিনী এখন “ক্যারিয়ারের অপরাধীদের তাদের ধরার চেয়ে বিরক্ত করার বিষয়ে আরও বেশি চিন্তিত”।
সাসেক্সের পুলিশ এবং অপরাধ কমিশনার জানিয়েছেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে দেশব্যাপী বৈদ্যুতিন ট্যাগিং স্কিমের আহ্বান জানিয়েছেন, কাউন্টি “অবিরাম শপলিফটার” এর জন্য এটি প্রথম পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য সেট করেছে।
এটি আদালত কর্তৃক জারি করা জিপিএস ট্যাগিং এবং পুনর্বাসন আদেশের সাপেক্ষে শপলিফটারদের দেখতে পাবে বলে জানা গেছে।
নিউজ আউটলেট রিপোর্ট করেছে যে তাদের চুরি করা বন্ধ করার জন্য তারা চুরি বা কারফিউ দিয়েছে এমন দোকানগুলি থেকে তাদের নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।
মিসেস বোর্ন ব্রডশিটকে বলেছিলেন যে তিনি “সরকারকে অভিনয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন”।
তিনি বলেছিলেন: “আমরা কীভাবে ট্যাগগুলি জারি করা যেতে পারে এবং কীভাবে ট্যাগগুলি পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে তা দেখার জন্য আমরা আদালতের সাথে কাজ করব। এটি কাজ করবে কিনা তা আমি জানি না তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।
“শেষ পর্যন্ত, এটি শপলিফটারদের কাছে একটি স্পষ্ট সংকেত প্রেরণ করে যে আমরা সাসেক্সে অন্যভাবে দেখব না। আমি হতাশ ও রাগান্বিত মনে করি কারণ আমরা খুচরা অপরাধের সাথে আঁকড়ে ধরার বিষয়ে অনেক বেশি সময় ধরে কথা বলেছি, তবে সিদ্ধান্তহীনতা এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার সংহতি আমাদের প্রতিক্রিয়া কমিয়ে দিচ্ছে।”
এক্সপ্রেস একটি মন্তব্যের জন্য হোম অফিসে যোগাযোগ করেছে।