ইউকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মধ্যে আজ জেডি ভ্যানসের সাথে দেখা করার জন্য ডেভিড ল্যামি – ইস্রায়েল গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে
ইউকে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার মধ্যে আজ জেডি ভ্যানসের সাথে দেখা করার জন্য ডেভিড ল্যামি – ইস্রায়েল গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে

যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক সম্পাদক জেমস ট্যাপসফিল্ড লিখেছেন

ডেভিড ল্যামি গাজা এবং ইউক্রেনের উপর উত্তেজনার মাঝে আজ জেডি ভ্যান্সের সাথে দেখা করছেন।

পররাষ্ট্রসচিব তার দেশের শেভিংয়ের পশ্চাদপসরণে মার্কিন সহ-রাষ্ট্রপতির হোস্টিং করছেন।

বলা হয় যে এই জুটিটি তাদের কঠিন শৈশব এবং খ্রিস্টান বিশ্বাসের উপর একটি ব্রোমেন্সের কিছু বিকাশ করেছে, একেবারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও।

যাইহোক, ফিলিস্তিনকে একটি রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যুক্তরাজ্যের ব্রতকে বাড়িয়ে বাড়ার সাথে সেই উষ্ণতা পরীক্ষা করা যেতে পারে।

কেয়ার স্টারমারও আজ সকালে গাজা সিটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য ইস্রায়েলি পরিকল্পনার নিন্দা করেছেন, আরও ‘রক্তপাত’ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

মিঃ ভ্যানস তার পরিবারের সাথে যুক্তরাজ্যে একটি ছুটি শুরু করছেন – যিনি পরে কেন্ট এস্টেটে সভায় যোগ দেবেন।

মিঃ ল্যামি মার্চ মাসে একটি সফরকালে সহ-রাষ্ট্রপতির ওয়াশিংটনের বাসভবনে ম্যাসে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে এবং এখন শেভেনিংয়ে থাকার জন্য অনুগ্রহ শোধ করার পরিকল্পনা করছেন।

17 শতকে নির্মিত, গ্রেড আই-তালিকাভুক্ত শেভেনিং এর আগে স্ট্যানহোপের আর্লসের বাড়ি ছিল, এটি ১৯৫৯ সালে রাজ্যে উপহার দেওয়ার আগে।

এটি tradition তিহ্যগতভাবে পররাষ্ট্রসচিবের দেশের বাসস্থান হিসাবে কাজ করেছে, তবে প্রধানমন্ত্রী তার মন্ত্রিপরিষদের সহকর্মীদের যে কোনও হাউস ব্যবহারের জন্য মনোনীত করতে পারেন।

গাজায় বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু প্রচারের সম্প্রসারণের পরামর্শ দেওয়ার পরে ইস্রায়েল এজেন্ডায় থাকার বিষয়ে নিশ্চিত।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনও আগামী দিনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে প্রস্তুত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য গাজার মতবিরোধে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, কেয়ার স্টারমারের একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি ইস্রায়েল ওয়াশিংটনের কাছ থেকে যুদ্ধবিরতি সমালোচনা করতে রাজি না হয়।

ইউক্রেনে, মিঃ ট্রাম্প গত মাসে যুক্তরাজ্যে সফরকালে বলেছিলেন যে তিনি মিঃ পুতিনের পক্ষে যুদ্ধবিরতি সম্মত হওয়ার জন্য বা শুক্রবারে উচ্চতর শুল্কের মুখোমুখি হওয়ার সময়সীমাটি সামনে আনবেন।

তবে রাতারাতি হোয়াইট হাউসে কথা বলতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সময়সীমাটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবেন না, কেবল বলেছিলেন যে এটি মিঃ পুতিনের ‘আপ’ ছিল।

ক্রেমলিনের কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে একটি বৈঠক সম্মত হয়েছিল এবং পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে এটি হতে পারে, যদিও মস্কো ইউক্রেনের উপর আক্রমণ চালানোর কোনও চিহ্ন না দেখায়।

সহ-রাষ্ট্রপতি এবং তার পরিবারও হ্যাম্পটন কোর্ট প্রাসাদে ঘুরে দেখবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

মিঃ ভ্যানস তার কিছু মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন ব্রিটেন, দাবি সহ যে ‘বিবেক অধিকার থেকে দূরে সরে যাওয়া’ ধর্মীয় ব্রিটিশদের প্রাথমিক স্বাধীনতা ‘হুমকির মুখে ফেলেছে।

মিঃ ভ্যানস ফেব্রুয়ারিতে এই মন্তব্য করেছিলেন কারণ তিনি একটি আইনী মামলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন, যেখানে একজন ব্যক্তি যিনি নিঃশব্দে গর্ভপাত ক্লিনিকের বাইরে প্রার্থনা করেছিলেন, তাকে কেন্দ্রের চারপাশে নিরাপদ অঞ্চল লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

তিনি আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে যুক্তরাজ্য একটি ‘সত্যিকারের ইসলামপন্থী’ দেশ – এমন একটি চরিত্র যা পরবর্তীকালে উপ -প্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রায়নার দ্বারা বরখাস্ত করা হয়েছিল – এবং ব্রিটেনের ‘মুক্ত বক্তৃতায়’ হিসাবে বর্ণনা করা যা তিনি বর্ণনা করেছিলেন তার বিরুদ্ধে।

সাম্প্রতিককালে সহ-রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক অবস্থানের পাশাপাশি তার স্বদেশের বিষয়গুলিতে লক্ষ্য নিয়েছেন।

যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্স ইউক্রেন এবং রাশিয়ার মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি সুরক্ষার জন্য ইউরোপীয় প্রচেষ্টাকে নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সাথে, তিনি সুরক্ষার স্তরটি নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন যা ’30 বা 40 বছরের মধ্যে যুদ্ধে লড়াই করেনি’ এমন কিছু এলোমেলো দেশ দ্বারা দেওয়া যেতে পারে।

পরে তিনি অস্বীকার করেছিলেন যে তিনি ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং প্রাক্তন সৈনিকদের কাছ থেকে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরে যুক্তরাজ্য বা ফ্রান্স উভয়েরই উল্লেখ করছেন।

মার্চ মাসে ফক্স নিউজের একটি সাক্ষাত্কারে তিনি যে মন্তব্য করেছেন সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি এমনকি ক্লিপটিতে ইউকে বা ফ্রান্সের কথাও উল্লেখ করি না।

