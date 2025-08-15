You are Here
ইউকে রাইটস ওয়াচডগ গাজা বিক্ষোভের ‘ভারী হাতে’ পুলিশিংয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছে | প্রতিবাদ
যুক্তরাজ্যের অফিসিয়াল হিউম্যান রাইটস ওয়াচডগ মন্ত্রীরা এবং পুলিশকে গাজা সম্পর্কে বিক্ষোভের জন্য সম্ভাব্য “ভারী হাত” পদ্ধতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অফিসারদের আরও পরিষ্কার নির্দেশিকতার আহ্বান জানিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

মধ্যে চিঠি স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপারের কাছে এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান মার্ক রাউলি, সমতা ও মানবাধিকার কমিশন (ইএইচআরসি) বলেছেন যে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে “আমাদের মানবাধিকার সুরক্ষায় আস্থা হ্রাস করে” শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এমন ধারণা এই ধারণাটি বলেছিলেন।

ইএইচআরসি চেয়ারম্যান কিশওয়ার ফালকনার লিখেছেন যে বিক্ষোভের যে কোনও পুলিশিং উভয়ই আনুপাতিক এবং স্পষ্ট আইনী পরীক্ষার ভিত্তিতে উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এই চিঠিতে “কোনও নিষিদ্ধ সংস্থার সাথে যুক্ত নয় এমন প্রতিবাদের ফর্মগুলিতে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের সাথে পুলিশ জড়িত থাকার প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে উদ্বেগ উত্থাপন করা হয়েছিল”।

এটি লরা মার্টনের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছে, এটি প্রথম গার্ডিয়ান দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল। ফিলিস্তিনি পতাকা ধরে রাখার জন্য এবং “ফ্রি গাজা” এবং “ইস্রায়েল গণহত্যা করছে” বলে চিহ্ন দেওয়ার জন্য কেনি পুলিশ তাকে সন্ত্রাসবাদ আইনের অধীনে গ্রেপ্তারের হুমকি দিয়েছে।

মার্টন পুলিশকে চিত্রায়িত করেছিলেন যে এমনকি এই জাতীয় সাধারণ বক্তব্য এমনকি “সমস্তই অনুমোদিত দলগুলির অধীনে আসে, যা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী যা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে”।

বিনিময়ের সময় একজন কর্মকর্তা বলেছিলেন যে “ফ্রি গাজা” শব্দটি “ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সমর্থক” ছিল, যে “একটি নিষিদ্ধ সংস্থার সমর্থক এমন একটি মতামত বা বিশ্বাস প্রকাশ করা অবৈধ ছিল” এবং তিনি তার লক্ষণগুলি দিয়ে এই অপরাধ করেছিলেন।

ফ্যালকনার লিখেছেন: “যদিও আমরা সুরক্ষা ঝুঁকিগুলি মূল্যায়নে পুলিশ দক্ষতা স্বীকার করি, আমরা জোর দিতে চাই যে প্রতিবাদ অধিকারের সাথে যে কোনও হস্তক্ষেপ অবশ্যই আইনী এবং কেস দ্বারা মূল্যায়ন করা কেস হতে হবে।

“ভারী হাতের পুলিশিং বা কম্বল একটি শীতল প্রভাব তৈরির ঝুঁকি নিয়ে আসে, নাগরিকদের সম্ভাব্য পরিণতির ভয়ে মত প্রকাশ এবং সমাবেশের স্বাধীনতার তাদের মৌলিক অধিকারগুলি প্রয়োগ করতে বাধা দেয়।

“এই উদ্বেগটি আমাদের গণতন্ত্রের বিস্তৃত স্বাস্থ্যের সাথে পুলিশে জড়িত থাকার দ্বারা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থদের বাইরেও প্রসারিত হয়েছে, কারণ শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদকে অস্বচ্ছল পুলিশের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে এই ধারণাটি আমাদের মানবাধিকার সুরক্ষার প্রতি আস্থা হ্রাস করে।”

ফ্যালকনার মন্ত্রীদের এবং পুলিশকে অনুরোধ করেছিলেন যে সমস্ত অফিসারকে “প্রতিবাদের ক্ষেত্রে তাদের মানবাধিকারের দায়বদ্ধতার বিষয়ে স্পষ্ট এবং ধারাবাহিক দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে”, যা “জননিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় মানবাধিকার সুরক্ষার মধ্যে উপযুক্ত ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে তা নিশ্চিত করা উচিত”।

মার্টন গত সপ্তাহে গার্ডিয়ানকে বলেছিলেন যে তার সলিসিটাররা কেন্ট পুলিশের চিফ কনস্টেবলকে তার পক্ষে দাবি করার একটি চিঠি জারি করেছিলেন, যা বলা হয়েছিল যে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের প্রতি তাদের দায়িত্বের অন্যান্য পুলিশ বাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মতো পদক্ষেপও ছিল।

ফালকনার একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন: “শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার আমাদের গণতন্ত্রের জন্য মৌলিক এবং জটিল ও সংবেদনশীল বিষয়গুলি মোকাবেলা করার পরেও অবশ্যই সুরক্ষিত থাকতে হবে।

“আমরা জননিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশের মুখোমুখি প্রকৃত চ্যালেঞ্জগুলি স্বীকৃতি দিয়েছি, তবে আমরা উদ্বিগ্ন যে সাম্প্রতিক কিছু প্রতিক্রিয়া সুরক্ষা এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য রোধ করতে পারে না।

“জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমাদের ভূমিকা হ’ল এমন আইনগুলি সমর্থন করা যা প্রত্যেকের ন্যায্যতা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধার অধিকার রক্ষার জন্য।

উদারপন্থী ডেমোক্র্যাটরা কুপারকে দ্রুত কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিল। পার্টির স্বরাষ্ট্র বিষয়ক মুখপাত্র লিসা স্মার্ট বলেছেন: “পুলিশ অফিসারদের যে স্পষ্টতার অভাব দেওয়া হয়েছে তা বিভ্রান্তি, উত্তেজনা এবং ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে যে বাকস্বাধীনতার উপর শীতল প্রভাব ফেলেছে।

“স্বরাষ্ট্রসচিবের পদক্ষেপ নেওয়া এবং অফিসারদের দেওয়া, প্রায়শই অবিশ্বাস্যভাবে জটিল এবং সংবেদনশীল পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, প্রতিবাদে তাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হয় সে সম্পর্কে স্পষ্ট দিকনির্দেশনা।

“না থাকলে অফিসারদের উন্মুক্ত করা হবে এবং যারা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করছেন তারা পরিণতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।”

এই সতর্কতাটি বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্যবস্তু করে বৃহত্তর পুলিশ অপারেশনগুলির প্রসঙ্গে এসেছে যারা মার্টনের বিপরীতে ফিলিস্তিন অ্যাকশনের পক্ষে সরাসরি সমর্থন প্রকাশ করে বলে মনে হয়, যা এই গোষ্ঠীর নিষিদ্ধ মর্যাদার কারণে অবৈধ।

এই গোষ্ঠীটি সন্ত্রাসবাদ আইনের আওতায় 14 বছরের কারাদণ্ডের দ্বারা শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধমূলক অপরাধ।

অক্সফোর্ডশায়ারের আরএএফ ব্রিজ নর্টনে দুটি ভয়েজার বিমানের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এমন একটি ঘটনার পরে গত মাসে এই দলটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে একাধিক গণ -বিক্ষোভের সর্বশেষতম সময়ে, গত শনিবার লন্ডনে ৫০০ এরও বেশি লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, প্রায় সবই ফিলিস্তিন অ্যাকশনের সমর্থক প্ল্যাকার্ড বা লক্ষণগুলি প্রদর্শন করার জন্য। পুলিশের পরিসংখ্যান অনুসারে গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে অর্ধেক বয়স 60০ বা তার বেশি ছিল। শুক্রবার রাতে মেট্রোপলিটন পয়েস জানিয়েছেন, “নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী প্যালেস্তাইন অ্যাকশনকে সমর্থন দেখানোর জন্য” আরও 60 জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইউকে বলেছে যে এটি ইএইচআরসি চিঠিতে স্বাগত জানালেও ওয়াচডগ “শত শত লোককে অন্যায়ভাবে তাদের মুক্ত মত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগের জন্য অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার করা স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছিল”।

সংগঠনের প্রধান নির্বাহী সাচা দেশমুখ বলেছেন: “এটি কেবল জনগণের জন্য বাকস্বাধীনতার উপর শীতল প্রভাব সম্পর্কে নয়, ‘কোনও নিষিদ্ধ সংস্থার সাথে যুক্ত নয়’, যেমনটি ইএইচআরসি বলেছে, এটি তাদের নির্বাচিত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য নাগরিকদের অতিরিক্ত পুলিশিং সম্পর্কেও রয়েছে।

“আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে, প্রতিবাদ বক্তৃতা কেবল তখনই অপরাধী হওয়া উচিত যদি এটি সহিংসতা, ঘৃণা বা বৈষম্যকে প্ররোচিত করে। একটি প্ল্যাকার্ড ধরে রাখা এবং শান্তিপূর্ণভাবে কোনও সংস্থার পক্ষে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা উল্লেখ করে বাস্তবসম্মতভাবে উস্কানির উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না।”

ডাউনিং স্ট্রিট ফিলিস্তিন অ্যাকশনের নিষেধাজ্ঞাকে ন্যায়সঙ্গত করে বলেছে যে এটি “একটি হিংসাত্মক সংস্থা যা সহিংসতা, উল্লেখযোগ্য আঘাত, ব্যাপক অপরাধমূলক ক্ষতি করেছে”, এর সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একটি বিবরণ মিথ্যা ও মানহানিকর বলে জানিয়েছে।

হোম অফিস জানিয়েছে যে ইএইচআরসি উত্থাপিত বিষয়গুলি পুলিশের জন্য একটি অপারেশনাল বিষয়। এমইটি ক্যোয়ারীটি হোম অফিসে উল্লেখ করেছে।

