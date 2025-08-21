ইউকে সরকার জুলাইয়ে প্রত্যাশার চেয়ে কম orrow ণ গ্রহণ

ব্যবসায় প্রতিবেদক, বিবিসি নিউজ
কর এবং জাতীয় বীমা প্রাপ্তি বৃদ্ধির পরে জুলাই মাসে ইউকে সরকারের orrow ণ প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল।
Orrow ণ গ্রহণ – জনসাধারণের ব্যয় এবং করের আয়ের মধ্যে পার্থক্য – জুলাই মাসে £ 1.1bn ছিল, যা গত বছরের একই মাসের তুলনায় £ 2.3bn কম ছিল, অফিস ফর ন্যাশনাল স্ট্যাটিস্টিকস (ওএনএস) বলেছে।
ওএনএস বলেছে, এটি তিন বছরের জন্য সর্বনিম্ন জুলাইয়ের চিত্র ছিল এবং স্ব-মূল্যায়িত আয়কর প্রদানের বৃদ্ধি দ্বারা সহায়তা করা হয়েছিল।
নিম্ন-প্রত্যাশিত চিত্র সত্ত্বেও, বিশ্লেষকরা বলেছেন যে চ্যান্সেলরকে তার কর এবং ব্যয়ের নিয়ম মোকাবেলায় শরতের বাজেটে কর বাড়িয়ে তুলতে হবে।
আর্থিক বছরের প্রথম চার মাস ধরে orrow ণ নেওয়া এখন £ 60bn এ পৌঁছেছে, ওএনএস বলেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় £ 6.7 বিলিয়ন ডলার।
অফিসিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পূর্বাভাসকারী, মার্চ মাসে ভবিষ্যদ্বাণী করা অফিসের জন্য অফিসের জন্য এই বছরের মোট মোটই সামঞ্জস্য রয়েছে।
ওএনএস বলেছে যে জুলাইয়ে আয়করের প্রাপ্তিগুলি £ 4.5 বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং জাতীয় বীমা (এনআই) অবদান থেকেও বৃদ্ধি পেয়েছিল। নিয়োগকর্তাদের এনআই অবদানের হার এপ্রিল মাসে সরকার বৃদ্ধি করেছিল।
বিবিসির টুডে প্রোগ্রামের সাথে কথা বলতে গিয়ে ক্যাপিটাল ইকোনমিক্সের চিফ ইউকে অর্থনীতিবিদ পল ডেলস বলেছেন, সর্বশেষ পরিসংখ্যানগুলি “দুর্দশা” চ্যান্সেলর র্যাচেল রিভসকে বাজেটে কী করবে তা নিয়ে মুখোমুখি হতে পারেনি।
“আমরা মনে করি যে তিনি তার আর্থিক নিয়মটি £ 17 বিলিয়ন এর মতো কিছু মিস করার পথে রয়েছেন যার অর্থ তাকে সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করতে হবে, বা যদি তিনি 10 বিলিয়ন মার্চ মাসে আর্থিক নিয়মের বিরুদ্ধে একই বাফারটি চান তবে তাকে বাজেটে 27 বিলিয়ন ডলারের মতো কিছু বাড়াতে হতে পারে, যা বেশ বড় কাজ।”
চ্যান্সেলর সরকারী অর্থের জন্য দুটি প্রধান স্ব-চাপানো বিধি অনুসরণ করছেন:
- প্রতিদিনের সরকারী ব্যয়গুলি orrow ণ নেওয়ার পরিবর্তে করের আয়ের জন্য প্রদান করা হবে
- 2029-30 এ এই সংসদ শেষে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে debt ণ হ্রাস পেতে
কেপিএমজি যুক্তরাজ্যের সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ডেনিস তাতার্কভ বলেছেন, “জনসাধারণের অর্থের জন্য দীর্ঘমেয়াদী চিত্র চ্যালেঞ্জিং রয়ে গেছে”।
“আসন্ন বাজেটটি চলতি আর্থিক লক্ষ্যগুলির বিরুদ্ধে যে কোনও সম্ভাব্য ঘাটতি মোকাবেলায় মনোনিবেশ করবে, যা আমরা অনুমান করি £ 26.2bn। তবে, ঘাটতির মূল্যায়নটি ওবিআরের পূর্বাভাসের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।”
ট্রেজারির মুখ্য সচিব ড্যারেন জোন্স বলেছেন: “দীর্ঘকালীন জাতীয় debt ণের জন্য সুদের অর্থ প্রদানের জন্য অনেক বেশি করদাতাদের অর্থ ব্যয় করা হয়।
“এজন্যই আমরা সংসদটি নিয়ে সরকারী orrow ণ নিয়ে গাড়ি চালাচ্ছি – সুতরাং শ্রমজীবী লোকদের বিলের পদক্ষেপ নিতে হবে না এবং আমরা শ্রমজীবী পরিবারগুলির জন্য আরও ভাল স্কুল, হাসপাতাল এবং পরিষেবাগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারি।”