ইউকে 2025 শেভেনিং বৃত্তির জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি খোলে

যুক্তরাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে এর জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলি খুলেছে শেভিং বৃত্তিএকটি প্রোগ্রাম যা দেশে সম্পূর্ণ অর্থায়িত মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য সুযোগ দেয়।
ব্রিটিশ হাই কমিশন মঙ্গলবার জারি করা এক বিবৃতিতে এটি ঘোষণা করেছে, উল্লেখ করে যে আবেদন উইন্ডোটি 5 আগস্ট থেকে 7 অক্টোবর 2025 পর্যন্ত চলবে।
এই বৃত্তিটি নাইজেরিয়ান এবং অন্যান্য দেশের নাগরিকদের দৃ strong ় একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, নেতৃত্বের সম্ভাবনা এবং তাদের যুক্তরাজ্যের শিক্ষা কীভাবে তাদের স্বদেশে ইতিবাচক পরিবর্তনে অবদান রাখবে সে সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করে।
যুক্তরাজ্যের বিদেশী, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) দ্বারা অর্থায়িত, শেভেনিং বৃত্তি সফল আবেদনকারীদের যে কোনও ইউকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করতে সক্ষম করে, টিউশন, ভ্রমণ এবং জীবনযাত্রার ব্যয়কে কভার করে।
এফসিডিওতে স্কলারশিপ ইউনিটের প্রধান, এমা হেনেসির মতে, শেভেনিং বৃত্তি বিশ্বব্যাপী কেবলমাত্র সর্বাধিক অসামান্য প্রার্থীদের নির্বাচন করে।
“শেভিংয়ের অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করে যে যারা শেভেনিং পণ্ডিত বা ফেলো হওয়ার জন্য নির্বাচিত তারা বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল এবং সর্বাধিক চালিত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করে,” তিনি বলেছিলেন।
১৯৮৩ সালে এই প্রোগ্রামটি চালু হওয়ার পর থেকে ১,৫০০ এরও বেশি নাইজেরিয়ান বৃত্তি পেয়েছে।
এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে নাইজেরিয়ায় ব্রিটিশ হাই কমিশনার রিচার্ড মন্টগোমেরি এই বৃত্তির বিস্তৃত প্রভাব চিহ্নিত করেছিলেন, এটিকে নেতাদের এবং পরিবর্তনকারীদের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কের প্রবেশদ্বার হিসাবে বর্ণনা করে।
“আপনার আকাঙ্ক্ষাগুলি পাবলিক নীতি গঠনে, একটি ব্যবসা চালু করা বা বিশ্বের সবচেয়ে চাপের চ্যালেঞ্জগুলি সম্বোধন করার ক্ষেত্রে থাকুক না কেন, শেভেনিং বৃত্তি আপনার জ্ঞান এবং দক্ষতা এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি অনন্য সুযোগ দেয়।
“যদিও কোনও ‘সাধারণ’ পণ্ডিত নেই, আমরা নাইজেরিয়া এবং এর বাইরেও অর্থবহ পরিবর্তন চালানোর জন্য আবেগ, ধারণা এবং প্রভাবের সাথে ব্যক্তিদের সন্ধান করি।
আরও পড়ুন: সিজেআইডি ডিরেক্টর পোন্টার্স মিডিয়া ট্রান্সফর্মেশন ফেলোশিপের জন্য নির্বাচিত
“আমাদের প্রাক্তন নেটওয়ার্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রের গতিশীল পেশাদারদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যারা তাদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন,” তিনি বলেছিলেন।
আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনের আগে শেভেনিং ওয়েবসাইটে যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা এবং আবেদন গাইডেন্স পর্যালোচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
“সম্ভাব্য প্রার্থীরা তাদের আবেদনগুলির মাধ্যমে জমা দিতে পারেন Chevening.org/apply”বিবৃতি যোগ করেছে।