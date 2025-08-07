ইউকে 60০ বছর ধরে এই জাতীয় দারিদ্র্য দেখেনি, গর্ডন ব্রাউন বলেছেন যে দ্বি-শিশু বেনিফিট ক্যাপটি স্ক্র্যাপ করার আহ্বানে

অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্রিটেন দারিদ্র্যকে এই খারাপ দেখেনি, গর্ডন ব্রাউন সতর্ক করেছেন, স্যার কেয়ার স্টারমারকে পরবর্তী বাজেটে দ্বি-শিশু বেনিফিট ক্যাপটি স্ক্র্যাপ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রম চ্যান্সেলর – যিনি বলেছিলেন যে “আমরা একটি বিভক্ত ব্রিটেনের সাথে কাজ করছি” এবং একটি “সামাজিক সংকট” – ক্যাপটি স্ক্র্যাপ করার জন্য £ 3.2 বিলিয়ন ডলার উত্পন্ন করার জন্য জুয়া খেলায় সমর্থিত সংস্কার।
মিঃ ব্রাউন বলেছেন, জুয়ার শিল্পটি “করের অধীনে” রয়েছে, ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক পলিসি রিসার্চ (আইপিপিআর) এর একটি প্রতিবেদনের পিছনে তার ওজন ছুঁড়ে ফেলেছে যা বলেছে যে সংস্কারের মাধ্যমে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন শিশুকে দারিদ্র্য থেকে সরিয়ে নেওয়া যেতে পারে।
দুটি শিশু বেনিফিট ক্যাপ, যা টরি প্রাক্তন চ্যান্সেলর জর্জ ওসবার্ন দ্বারা আরোপিত হয়েছিল, বাবা -মাকে এপ্রিল 2017 এর পরে জন্মগ্রহণকারী কোনও তৃতীয় বা পরবর্তী সন্তানের জন্য সুবিধা দাবি করতে বাধা দেয়।
বিবিসি রেডিও 4 এর টুডে প্রোগ্রামের সাথে কথা বলতে গিয়ে প্রাক্তন শ্রম প্রধানমন্ত্রী কনজারভেটিভদের অধীনে 14 বছরের কঠোরতার পরে ব্রিটেন রাজ্য সম্পর্কে একটি সতর্কতা জারি করেছিলেন, বর্তমান সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
“দেখুন, আমরা একটি বিভক্ত ব্রিটেনের সাথে কাজ করছি। আমরা একটি সামাজিক সংকট নিয়ে কাজ করছি। আমরা দরিদ্র বাচ্চাদের সাথে আচরণ করছি যা আপনি যা বলতে পারেন তা পৃথক জীবন যাপন করে … আমরা মূলধারার থেকে দূরে থাকা শিশুদের সম্পর্কে কথা বলছি, এবং কিছু করা হয়েছে”, তিনি বলেছিলেন।
“এই সমস্যাটি আরও খারাপ হচ্ছে। আগামী কয়েক বছর ধরে এটি আরও খারাপ হতে চলেছে, কারণ দারিদ্র্যের পরিসংখ্যানগুলিতে একটি অন্তর্নির্মিত এসকেলেটর রয়েছে, কারণ দ্বি-শিশু নিয়মের কারণে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমি যে নির্বাচনী এলাকায় আমি বড় হয়েছি সেখানে বাস করি। আমি এখনও এখানে থাকি। আমি প্রতিদিন এই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে দেখি এবং আমি মনে করি না যে আমি যখন বড় হচ্ছিলাম তখন আমি যে ধরণের দারিদ্র্য দেখেছি, যখন আমাদের বস্তি আবাসন ছিল, যখন আমাদের স্কুলে ভ্রমণকারী লোকেরা আসছিল।
“এটি 60০ বছর আগে দারিদ্র্যের ধরণের প্রত্যাবর্তন, এবং আমি মনে করি আমাদের এখনই অভিনয় করতে হবে, এবং সে কারণেই আমরা এই বাজেটে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি জরুরি।”
আইটিভির সাথে কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও যোগ করেছেন: “আপনার এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে না যেখানে শ্রম সরকারের অধীনে শিশু দারিদ্র্যের সংখ্যা কেবল উপরে উঠে যায় এবং উপরে যায়।”
স্যার কেয়ার স্টারমার ব্যক্তিগতভাবে ক্যাপটি স্ক্র্যাপ করার পক্ষে বলে মনে করা হচ্ছে, তবে বেশ কয়েকটি ব্যয়বহুল ইউ-টার্নস এবং শীর্ষ অর্থনীতিবিদদের একটি নতুন প্রতিবেদনের পরে সতর্ক করে যে চ্যান্সেলর জনসাধারণের অর্থায়নে £ 51 বিলিয়ন ব্ল্যাকহোলের মুখোমুখি হচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী কীভাবে এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য অর্থ ব্যয় করতে সক্ষম হবেন সে সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান প্রশ্ন রয়েছে।
তবে মিঃ ব্রাউন সরকারকে “আমাদের সমাজে ক্যান্সার এমন কিছু না ছেড়ে না দেওয়ার জন্য সরকারকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা শিশুরা বেড়ে ওঠা এবং বিদ্যালয়ে অসুস্থ পরিহিত এবং ক্ষুধার্ত স্কুলে যাওয়া।”
শ্রম জুড়ে সংসদ সদস্যরা বারবার প্রধানমন্ত্রীকে দলের দিকনির্দেশ নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে সীমাটি স্ক্র্যাপ বা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বারবার আহ্বান জানিয়েছেন।
নীতিমালার সমালোচকরা বলছেন যে এটি অপসারণ করা হ’ল শিশু দারিদ্র্য হ্রাস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হবে যে সতর্কতার মধ্যে রয়েছে যে সীমাবদ্ধতার সাথে প্রতিদিন প্রায় 100 শিশু দারিদ্র্যের দিকে টানা হয়।
কেট ওসবার্ন – জারো এবং গেটসহেড ইস্টের শ্রম সাংসদ – মিঃ ব্রাউন এর হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সাথে “পুরোপুরি একমত” হয়ে সরকারকে “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব” দুটি শিশু বেনিফিট ক্যাপটি স্ক্র্যাপ করার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, “শিশু দারিদ্র্যকে মোকাবেলা করা আমাদের এক নম্বর অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
“উত্তর পূর্বের শিশু দারিদ্র্যের সর্বোচ্চ স্তরের রয়েছে, এটি আমার নির্বাচনী এলাকায় প্রায় ৪০ শতাংশে পৌঁছেছে।
“ক্যাপটি স্ক্র্যাপ করা তাত্ক্ষণিকভাবে 500,000 বাচ্চাকে দারিদ্র্যের বাইরে নিয়ে যেতে পারে – এটি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করা উচিত এবং সমাজের ধনী ব্যক্তিদের এবং যারা অন্যান্য মানুষের ব্যথা এবং আসক্তি থেকে লাভ করে তাদের জন্য ট্যাক্স দিয়ে তার জন্য অর্থ প্রদান করা উচিত।”
এই বছরের শুরুর দিকে সরকারের বিতর্কিত কল্যাণ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেওয়ার পরে শ্রম থেকে সাময়িক বরখাস্ত হওয়া ইয়র্ক সেন্ট্রাল সাংসদ র্যাচেল মাস্কেল, সরকারকে দুটি সন্তানের সীমা বাতিল করার চেয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, “এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সঠিক আর্থিক হস্তক্ষেপগুলি একটি অগ্রাধিকার হিসাবে দেখা হয় এবং জুয়ার করকে অনুমান করা, 2-শিশু সীমাটি স্ক্র্যাপ করার মাধ্যমে প্রথম 360,000 শিশুকে দারিদ্র্যের বাইরে তুলে নেওয়া একটি ইতিবাচক সূচনা। তবে, ক্যাপটি স্ক্র্যাপিং যথেষ্ট হবে না”, তিনি বলেছিলেন।
“পরিবারগুলির স্থিতিশীলতা এবং সমর্থন প্রয়োজন, মজুরিগুলির বিলগুলি প্রদান করা দরকার এবং শিশুদের এমন পরিবেশের প্রয়োজন হয় যেখানে তারা সাফল্য অর্জন করতে পারে।”
মিসেস মাস্কেল যোগ করেছেন: “প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, গর্ডন ব্রাউন এই বিতর্ককে যে অবদান রেখেছেন তা শরতের বাজেটের প্রধান উল্লেখযোগ্য। আমি বিশ্বাস করি সরকার প্রমাণগুলি অনুসরণ করবে এবং প্রতিটি সন্তানের জীবনের সেরা শুরু হয়েছে তা নিশ্চিত করবে।”
ধারণা করা হয় যে সরকার তার শিশু দারিদ্র্য কৌশল প্রকাশ না করা পর্যন্ত ক্যাপের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না, যা এখন শরত্কাল পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে।
মিঃ ব্রাউন বলেছেন যে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে রাহেল রিভস “একটি খুব কঠিন আর্থিক পরিস্থিতি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন, তবে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন:” বাজেটে সরকারের একটি সোজা পছন্দ রয়েছে: জুয়া খেলা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমাদের দেশ তৈরি করবে না, তবে দারিদ্র্যমুক্ত শিশুরা হবে। “
আইপিপিআর রিপোর্টের পরে সরকারকে এমন ব্যবস্থাগুলি দেখার আহ্বান জানানোর পরে তার মন্তব্য এসেছে যা জুয়ার জন্য কীভাবে কর আদায় করা হয় তার পরিবর্তন থেকে ৩.২ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করতে পারে, যা অনলাইন ক্যাসিনোতে করের উপর ২১ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে বৃদ্ধি এবং ২০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশে স্লট এবং গেমিং মেশিনে বাড়িয়ে তুলেছে।
সংগঠনটি 15 শতাংশ থেকে অ-রেসিং বেটের উপর সাধারণ বাজি শুল্ক উত্থাপনেরও প্রস্তাব করেছিল যা বলেছে যে এটি বলেছে যে তারা হর্সেসিংয়ের দ্বারা প্রদত্ত হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য ক্রীড়াগুলি নিয়ে আসবে।
আইপিপিআর বলেছে যে এ জাতীয় জুয়ার কর বাড়ানো সামগ্রিক সরকারী রাজস্ব হ্রাস করার সম্ভাবনা কম।
তবে বাজি ও গেমিং কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র “অর্থনৈতিকভাবে বেপরোয়া, প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তিমূলক” প্রস্তাবগুলি প্রত্যাখ্যান করেছেন যা “ক্রমবর্ধমান, অনিরাপদ, অনিয়ন্ত্রিত জুয়া কালো বাজারে বিপুল সংখ্যক চালনা করার ঝুঁকিপূর্ণ, যা ভোক্তাদের রক্ষা করে না এবং শূন্য করের অবদান রাখে না”।
তারা আরও যোগ করেছেন: “আরও কর বৃদ্ধি, সরকারী সংস্কারের পিছনে তাজা, যা খাতকে এক বিলিয়নেরও বেশি আয় হারিয়েছে, পেন্টার, চাকরি, প্রবৃদ্ধি এবং জনসাধারণের অর্থের জন্য – ভালের চেয়ে বেশি ক্ষতি করতে পারে।”
ট্রেজারি মন্তব্য করার জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে।