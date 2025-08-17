Skip to content
- ইউক্রানিয়ান ড্রোন আক্রমণ একটি আহত, ক্ষতিগ্রস্থ রেলপথ ছেড়ে যায়
ইউক্রানিয়ান ড্রোন আক্রমণ একজন আহত, ক্ষতিগ্রস্থ রেলপথ | জেরুজালেম পোস্ট
রাশিয়ার ভোরোনেজ অঞ্চলের একটি স্টেশনে ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলায় একটি রেলওয়ের কর্মচারী আহত এবং একটি বিদ্যুৎ লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, রবিবার আঞ্চলিক গভর্নর জানিয়েছেন।ইউক্রেনের 109 তম ব্রিগেডের ড্রোন অপারেটররা ইউক্রেনের ডোনেটস্ক অঞ্চলে 10 আগস্ট, 2025-এ একটি নাইট-বোম্বিং ড্রোনটির একটি পরীক্ষার ফ্লাইট প্রস্তুত করে।(ছবির ক্রেডিট:: পিয়ের ক্রোম/গেটি চিত্র)
