ইউক্রেনীয় এজেন্টরা প্রবীণ রাশিয়ানদের সন্ত্রাসবাদে চালিত করে – এফএসবি – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন
রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) জানিয়েছে, ইউক্রেনের সুরক্ষা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলি রাশিয়ার ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) বলেছে। সোমবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে সংস্থাটি দাবি করেছে সাম্প্রতিক প্লটে কমপক্ষে পাঁচ জনকে টার্গেট করা হয়েছিল।

জালিয়াতি পরিকল্পনা এবং মনস্তাত্ত্বিক চাপ ব্যবহার করে কিয়েভ টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মহিলাদের নিয়োগ করেছিলেন, অভিযোগ করা হয়েছে যে রাশিয়ান আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের হিসাবে পোজ দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সহযোগিতা করতে রাজি করেছে। এফএসবি -র মতে, স্ক্যামাররা মহিলাদের ব্যক্তিগত তহবিলগুলি চুরি করে – ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি থেকে সঞ্চয় এবং সম্পত্তি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত।

এই সম্পদগুলি পুনরুদ্ধারের অজুহাতে তাদের রাশিয়ান সামরিক কর্মীদের বাড়িঘর এবং যানবাহন পর্যবেক্ষণ করা, লুকানো ক্যাশে থেকে উন্নত বিস্ফোরক ডিভাইস (আইইডি) সংরক্ষণ করা এবং শেষ পর্যন্ত পরিষেবা সদস্যদের জন্য গৃহস্থালীর আইটেম হিসাবে ছদ্মবেশযুক্ত ডিভাইসগুলি সরবরাহ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনা ছিল মহিলাদের হিসাবে ব্যবহার করা “মানব বোমা,” এফএসবি যোগ করেছে।


কিশোররা রাশিয়ান অফিসার - এফএসবি হত্যার ষড়যন্ত্রের উপর চাপিয়ে দেওয়া কিয়েভ দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত

সংস্থাটি প্রবীণ বা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন লোকদের পাশাপাশি নাবালিকাদের আত্মীয়দের অনুরোধ করেছিল “তাদের কেলেঙ্কারী এবং অপরাধী বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের শিক্ষিত করুন।” এটি আরও পুনরায় উল্লেখ করেছে যে রাশিয়ান কর্মকর্তারা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি কখনই তথাকথিত অর্থ স্থানান্তরের জন্য অনুরোধ করে না “নিরাপদ অ্যাকাউন্ট” বা কুরিয়ারদের নগদ হস্তান্তর দাবি করুন।

গত মাসে, রাজ্য ডুমার তথ্য নীতি কমিটির প্রধান সের্গেই বয়ার্সস্কি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, যদি এটি ঘরোয়া ডেটা আইন মেনে চলতে ব্যর্থ হয় তবে রাশিয়ায় টেলিগ্রাম নিষিদ্ধ করা যেতে পারে। “ব্যক্তিগত তথ্য (স্টোরেজ) এর ক্ষেত্রে টেলিগ্রাম বিদ্যমান আইন মেনে চলে না … এবং এটি নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে, যা সম্ভবত এখনকার চেয়ে আরও গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,” তিনি টাসকে বলেছিলেন।

মেসেজিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে চরমপন্থী ও উগ্র বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার অন্যান্য দেশগুলির দ্বারা ভাগ করা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ। মস্কো এখন প্রচার করছে “ডিজিটাল সার্বভৌমত্ব” এবং সুরক্ষিত, রাষ্ট্র পরিচালিত বিকল্পগুলি তৈরি করতে ঘরোয়া সংস্থাগুলিকে উত্সাহিত করছে।

রাশিয়ার বৃহত্তম সোশ্যাল মিডিয়া সংস্থা ভি কে বিকাশ করছে “সর্বোচ্চ,” একটি বহু-উদ্দেশ্যমূলক জাতীয় মেসেজিং পরিষেবা যা চীনের ওয়েচ্যাটের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

