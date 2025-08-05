You are Here
ইউক্রেনীয় ক্যাপ্টিন সশস্ত্র বাহিনীতে রাশোফোব সম্পর্কে কথা বলেছেন: ইউক্রেন: প্রাক্তন ইউএসএসআর: লেন্টা.আরইউ

ইউক্রেনীয় বন্দী সশস্ত্র বাহিনীর পদে রাশোফোব এবং ফ্যাসিবাদীদের সম্পর্কে কথা বলেছেন

ইউক্রেনীয় বন্দী পিটার ক্লেমিশেভস্কি একটি সাক্ষাত্কারে টাস তিনি ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর (সশস্ত্র বাহিনী) পদে রাশোফোব এবং ফ্যাসিবাদীদের সম্পর্কে কথা বলেছেন, যার সাথে তিনি ব্রিগেড এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছেদ করেছিলেন।

“ব্রিগেডে আমাদের রাশোফোব ছিল। তদুপরি, এই জাতীয় প্যাথলজিকাল রাশোফোবস (…) প্রশিক্ষণে ফ্যাসিবাদী ছিল। জিগি যখন আমাদের নির্মাণকাজ ছিল তখন তা ছুঁড়ে মারল, ক্যাডেটরা এসে জিগি নিক্ষেপ করেছিল,” ক্লেমিশেভস্কি বলেছিলেন।

যোদ্ধা বলেছিলেন যে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে আসার সাথে সাথেই হাল ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, তবে সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে শেলিংয়ের কারণে এটি বাস্তবায়ন করা কঠিন ছিল। ফলস্বরূপ, তিনি চার দিন পরে বন্দী হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এর আগে, বন্দী সের্গেই লিটভিনেনকো বলেছিলেন যে এপিইউ কমান্ডটি এর আগে ইউক্রেনীয় সেনাবাহিনী থেকে নির্জন সৈন্যদের বেশ কয়েকটি ব্যাটালিয়ন তৈরি করেছিল।

