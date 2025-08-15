স্ক্রাইবিন: রোস্তভ-অন-ডনে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর আক্রমণ করার পরে, ৩৩ টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে
ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী (সশস্ত্র বাহিনী) এর ড্রোনগুলির হামলার পরে, ৩৩ টি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন রোস্টভ-অন-ডোনকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। এটি রাশিয়ান শহরের মেয়র আলেকজান্ডার স্ক্রাইয়াবিন ইন ঘোষণা করেছিলেন টেলিগ্রাম।
“দৃশ্যের অঞ্চলটি পরীক্ষা করার পরে, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির সংখ্যা 33 আবাসিক বিল্ডিং। ভবিষ্যতে তালিকায় সামঞ্জস্য এখনও সম্ভব,” এই কর্মকর্তা বলেছিলেন।
তাঁর মতে, এপিইউ হামলার পরিণতিগুলি সনাক্ত করার জন্য জায়গাগুলি পরীক্ষা করার কাজ অব্যাহত থাকবে।
১৪ ই আগস্ট, জানা গেছে যে রোস্তভ-অন-ডনে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর আঘাতের ফলে, 10 অ্যাপার্টমেন্টের বিল্ডিং ক্ষতি করেছে। ১৫ জন আহত হয়েছে।