ইউক্রেনীয় ড্রোনস প্রথম কোমি প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করেছিল। এটি থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার
ইউক্রেনীয় ড্রোনস প্রথম কোমি প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করেছিল। এটি থেকে প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার

ইউকেএইচটিএ -তে, ড্রোনগুলির বিপত্তি ঘোষণা করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে রিপোর্ট নগর প্রশাসন এর সরকারী জনসাধারণে।

টেলিগ্রাম চ্যানেল অনুসারে, ড্রোন স্থানীয় তেল শোধনাগারে আক্রমণ করেছিল। পাবলিক ইনফরমেশন প্রোগ্রামে “দিন” রিপোর্ট: “রিফাইনারিগুলির অঞ্চলে একটি ড্রোন পড়েছিল। <...> রিফাইনারিগুলিতে কোনও আগুন নেই, নির্গমন নেই। ”কোন ধরণের শোধনাগার প্রশ্নে রয়েছে – নির্দিষ্ট করা হয়নি।

উক্টায়, কীভাবে রিপোর্ট জনসাধারণ “সাইক্টিভকার নং 1” -তে শপিং সেন্টার “ফেয়ার”, পাশাপাশি নিকটবর্তী শোধনাগারগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

ইউক্রেনীয় টেলিগ্রাম চ্যানেল সুপারনোভা+ দাবিইউকেটিএটিএতে অবস্থিত লুকোয়েল-উচটনেফেসপিসিটকা শোধনাগার দ্বারা কী আক্রমণ করা হয়।

এছাড়াও, ইউকেএইচটিএর বাসিন্দারা মোবাইল ইন্টারনেটের কাজগুলিতে বাধাগুলির প্রতিবেদন করেছেন। সংযোগের সাথে সমস্যাগুলিও আমি অভিযোগ সাইক্টিভকারের বাসিন্দারা। ইউকেএইচটিএ বিমানবন্দরটি বিমানের অভ্যর্থনা ও উত্পাদনের উপর অস্থায়ী বিধিনিষেধ চালু করেছে, রিপোর্ট ফেডারেল এয়ার ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি আর্টেম কোরেনিয়াকোর প্রতিনিধি।

দ্বারা শব্দ এই অঞ্চলের অস্থায়ীভাবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান রোস্টিস্লাভ গোল্ডস্টেইন, যিনি ড্রোনস ফলস এর ফলে ভুগছিলেন।

প্রজাতন্ত্রের কোমি প্রথমবারের মতো পুরো -স্কেল যুদ্ধের শুরু থেকে ইউক্রেনীয় ড্রোন দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল। এটি থেকে একটি সরলরেখায় ইউক্রেনের সীমান্তের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার।

