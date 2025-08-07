একটি রাতারাতি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধর্মঘট দক্ষিণ ক্র্যাসনোদর অঞ্চলে একটি তেল শোধনাগারে আগুন জ্বালিয়েছিল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ড বৃহস্পতিবার শুরুর দিকে।
আঞ্চলিক সংকট কেন্দ্র জানিয়েছে যে আঞ্চলিক রাজধানীর ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত আফিপস্কি শোধনাগারে একটি জ্বলজ্বল শুরু হয়েছিল, ড্রোন ধ্বংসাবশেষের পরে একটি গ্যাস কনডেনসেট প্রসেসিং ইউনিট জ্বলন্ত পরে। জরুরী ক্রুরা স্থানীয় সময় সকাল 8:21 টার মধ্যে আগুন নিভিয়েছিল।
দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের বিরুদ্ধে সরকারী সতর্কতা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষদর্শী ভিডিও টেলিগ্রামে প্রচারিত শিখা এবং ঘন কালো ধোঁয়া যা আফিপস্কি শোধনাগার হিসাবে বলা হয়েছিল তা থেকে উত্থিত।
টেলিগ্রাম নিউজ চ্যানেল অ্যাস্ট্রা রিপোর্ট এই ড্রোনগুলি স্থানীয় বাসিন্দাদের এবং জরুরি সতর্কতার কথা উল্লেখ করে নিকটবর্তী শহর স্লাভিয়ানস্ক-না-কুবানি শহরে একটি সামরিক সাইটে আঘাত করেছিল।
ইউক্রেন রাশিয়ার ২০২২ আক্রমণের পর থেকে একাধিকবার আফিপস্কি শোধনাগারকে লক্ষ্য করেছে, সম্প্রতি ফেব্রুয়ারিতে। সুবিধাটি বার্ষিক প্রায় 6 মিলিয়ন মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়া করে। শক্তি অবকাঠামো উভয় পক্ষের জন্য একটি মূল লক্ষ্য হিসাবে রয়ে গেছে কারণ তারা একে অপরের যুদ্ধকালীন ক্ষমতা দুর্বল করার চেষ্টা করে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ড এয়ার ডিফেন্সগুলি ক্র্যাসনোদার অঞ্চল জুড়ে নয়টি সহ রাতারাতি ৮২ টি ইউক্রেনীয় ড্রোনকে গুলি করে ফেলেছে।
কর্তৃপক্ষ ড ক্র্যাসনোদর এবং বেলগোরোড অঞ্চলে ড্রোন হামলায় কমপক্ষে চারজন আহত হয়েছিল।
মস্কো টাইমসের একটি বার্তা:
প্রিয় পাঠক,
আমরা অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাশিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় মস্কো টাইমসকে একটি “অনাকাঙ্ক্ষিত” সংস্থা হিসাবে মনোনীত করেছে, আমাদের কাজকে অপরাধী করে এবং আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ঝুঁকিতে ফেলেছে। এটি “বিদেশী এজেন্ট” হিসাবে আমাদের আগের অন্যায্য লেবেলিং অনুসরণ করে।
এই পদক্ষেপগুলি রাশিয়ায় স্বাধীন সাংবাদিকতা নিঃশব্দ করার সরাসরি প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে আমাদের কাজ “রাশিয়ান নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে অসম্মানিত করে।” আমরা জিনিসগুলি আলাদাভাবে দেখি: আমরা রাশিয়ার উপর সঠিক, নিরপেক্ষ প্রতিবেদন সরবরাহ করার চেষ্টা করি।
আমরা, মস্কো টাইমসের সাংবাদিকরা, নিঃশব্দ হতে অস্বীকার করি। তবে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আপনার সহায়তা দরকার।
আপনার সমর্থন, যতই ছোট হোক না কেন, একটি পার্থক্য তৈরি করে। যদি আপনি পারেন তবে দয়া করে আমাদের মাসিক শুরু থেকে শুরু করে সমর্থন করুন $2। এটি সেট আপ করা দ্রুত, এবং প্রতিটি অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
মস্কো টাইমসকে সমর্থন করে, আপনি দমন -পীড়নের মুখে উন্মুক্ত, স্বাধীন সাংবাদিকতা রক্ষা করছেন। আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
চালিয়ে যান
আজ সমর্থন করতে প্রস্তুত না?
পরে আমাকে মনে করিয়ে দিন।
×
পরের মাসে আমাকে মনে করিয়ে দিন
আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার অনুস্মারক সেট করা আছে।
আমরা এখন থেকে এক মাস পরে আপনাকে একটি অনুস্মারক ইমেল প্রেরণ করব। আমরা যে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করি এবং এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে বিশদগুলির জন্য দয়া করে আমাদের গোপনীয়তা নীতি দেখুন।