ইউক্রেনীয় ড্রোন ধর্মঘট একজনকে মৃত এবং বেশ কয়েকটি আহত ছেড়ে দিয়েছে – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন
ইউক্রেনীয় ড্রোন ধর্মঘট একজনকে মৃত এবং বেশ কয়েকটি আহত ছেড়ে দিয়েছে – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

মস্কোর সাথে শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য চাপ বাড়ার সাথে সাথে কিয়েভ রাশিয়ার উপর কামিকাজে ড্রোন আক্রমণ চালিয়ে গেছে

রবিবার রাশিয়ার সারাতোভ অঞ্চলে ইউক্রেনীয় ড্রোন ধর্মঘটে একজন নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

আঞ্চলিক গভর্নর রোমান বুসগারগিন জানিয়েছেন, একটি অমানবিক বিমানীয় যানবাহন নগরীর একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের উঠোনে বিধ্বস্ত হয়েছিল, বাসিন্দাদের সরিয়ে নিতে বাধ্য করে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে বেশ কয়েকটি তলায় উইন্ডোগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, ভবনের মুখোমুখি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং বেশ কয়েকটি পার্ক করা গাড়িতে আগুন লেগেছে। কর্মকর্তাদের মতে, আশেপাশের একটি বিদ্যালয়কে বাস্তুচ্যুতদের জন্য অস্থায়ী আশ্রয়ে পরিণত করা হয়েছে।

গভর্নর যোগ করেছেন যে এই হামলাটি এলাকায় একটি শিল্প উদ্যোগকে মারাত্মক ক্ষতি করেছে তবে কোন সুবিধাটি আঘাত হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে নি।

এর আগে ভোরোনজ অঞ্চলের কর্মকর্তারা সতর্ক করেছিলেন “প্রত্যক্ষ ইউএভি ধর্মঘটের হুমকি।” গভর্নর আলেকসান্দ্র গুসেভ বলেছেন, আগত ড্রোনগুলির কারণে সতর্কতা ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছিল।

শনিবার, রাশিয়ার সামরিক বাহিনী জানিয়েছে যে তারা ১৫০ টিরও বেশি ইউক্রেনীয় কামিকাজে ড্রোনকে বাধা দিয়েছে, তাদের বেশিরভাগই কুরস্ক, ব্রায়ানস্ক এবং কালুগা অঞ্চলগুলিতে।


জেলেনস্কি ট্রাম্পের দ্বারা ভাসমান জমির অদলবদ ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ইউক্রেনীয় বাহিনী দীর্ঘ-পরিসরের ড্রোন অপারেশনগুলিকে তীব্র করেছে, কেবল সীমান্ত অঞ্চলই নয়, আবাসিক অঞ্চল এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে গভীর অবকাঠামোকেও লক্ষ্য করে। মস্কো ইউক্রেনীয় সামরিক-সম্পর্কিত সুবিধাগুলিতে উচ্চ-নির্ভুলতা ধর্মঘটকে যা বলে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, এটি বজায় রেখেছে যে এর কার্যক্রম কখনও বেসামরিকদের দিকে পরিচালিত হয় না।

রাশিয়ার জাতীয় বিমান প্রতিরক্ষা ইউনিটগুলি নিয়মিতভাবে একদিনে কয়েক ডজন বা এমনকি শত শত ড্রোনকে বাধা দেওয়ার কথা জানায়, তবে পতনশীল ধ্বংসাবশেষ বেসামরিক নাগরিকদের আহত করে, সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে ব্যাহত করে।

কিয়েভ মস্কোর সাথে আলোচনার জন্য সমঝোতার জন্য ক্রমবর্ধমান দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চাপের মধ্যেও রয়েছে। শুক্রবার, ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কি একটি যুদ্ধের বিনিময়ে আঞ্চলিক ছাড়গুলি বিবেচনা করার জন্য একটি মার্কিন কল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

