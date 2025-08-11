ইউক্রেনীয় ড্রোন স্ট্রাইক সারাতোভের রোসনেফ্ট শোধনাগারে অপারেশন থামিয়েছেন

ব্লুমবার্গ সোমবার রিপোর্ট করেছেন, ইউক্রেনীয় ড্রোন ধর্মঘট রাশিয়ার সারাতোভ তেল শোধনাগারকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শক্তি জায়ান্ট রোসনেফ্ট দ্বারা পরিচালিত, রবিবার অপরিশোধিত গ্রহণ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল, ব্লুমবার্গ সোমবার জানিয়েছে, উদ্ধৃতি বিষয়টি সম্পর্কে পরিচিত একজন ব্যক্তি।
গত সপ্তাহে ড্রোন স্ট্রাইক দ্বারা ব্যাহত অপারেশনগুলি দেখার জন্য সারাতোভ সুবিধাটি তৃতীয় রোসনেফ্ট রিফাইনারি।
শোধনাগারটি ড্রোন হামলার এক তরঙ্গ চলাকালীন ক্ষতি সহ্য করেছিল যা ১৩ টি রাশিয়ান অঞ্চলে আঘাত করেছিল এবং সপ্তাহান্তে ক্রিমিয়াকে সংযুক্ত করেছিল।
সামারা শোধনাগারটি গত বছর প্রায় 4 মিলিয়ন টন পেট্রোল এবং ডিজেল উত্পাদন করেছিল এবং বার্ষিক প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা 5.8 মিলিয়ন মেট্রিক টন ছিল।
২ আগস্ট, রোসনেফ্টের রিয়াজান রিফাইনারি – এর পোর্টফোলিওর বৃহত্তম, বছরে ১৩.৮ মিলিয়ন টন ধারণক্ষমতা সহ – তার তিনটি প্রাথমিক ক্রুড ডিস্টিলেশন প্ল্যান্টের মধ্যে দুটি দুর্ঘটনার পরে এর প্রায় অর্ধেক ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছে। সুবিধাটি মস্কো অঞ্চলে জ্বালানী সরবরাহ করে।
একই দিন, রোসনেফ্টের সামারা গ্রুপের সেরা-সজ্জিত নোভোকুইবিশেভস্ক রিফাইনারি পুরোপুরি উত্পাদন বন্ধ করে দিয়েছে।
৮.৩ মিলিয়ন টন বার্ষিক ক্ষমতা সহ, এটি রিয়াজান সুবিধা, সূত্রের সাথে কমপক্ষে এক মাস অফলাইনে থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে বলেছি রয়টার্স
অন্যান্য রাশিয়ান শোধনাগারগুলিও সাম্প্রতিক দিনগুলিতে আক্রমণে এসেছে।
Aug আগস্ট, ড্রোনস ক্র্যাসনোদর অঞ্চলে আফিপস্কি শোধনাগারে আঘাত করেছিল এবং রবিবার কোমি প্রজাতন্ত্রের লুকোইলের উচ্টা রিফাইনারি – ইউক্রেনীয় সীমান্ত থেকে প্রায় ২ হাজার কিলোমিটার দূরে – আঘাত হানে।
বাধাগুলির স্ট্রিংটি রাশিয়ার জ্বালানী বাজারকে ছড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে পেট্রোলের উপর রফতানি নিষেধাজ্ঞার পরেও বসন্তের পর থেকে দাম 30% বেড়েছে।
ইন্টারফ্যাক্স সূত্রে উল্লেখ করে ইন্টারফ্যাক্স জানিয়েছে, ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাক, যিনি জ্বালানি খাতের তদারকি করেন, তিনি বৃহস্পতিবার তেল আধিকারিকদের সাথে জরুরি বৈঠক করার কথা রয়েছে।
সোমবার, সেন্ট পিটার্সবার্গ ইন্টারন্যাশনাল মার্কেন্টাইল এক্সচেঞ্জে এআই -95 পেট্রোলের দাম টানা ষষ্ঠ ট্রেডিং দিবসের রেকর্ডে পৌঁছেছিল, প্রতি মেট্রিক টোন প্রতি রয়টার্স দ্বারা প্রকাশিত স্পট বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের তথ্য অনুসারে ৮০,০০০ রুবেল ($ ৮৮7 ডলার) কাছে পৌঁছেছে। এআই -92 পেট্রোল প্রতি টনে 1% বেড়ে 69,814 রুবেল ($ 878) এ দাঁড়িয়েছে।