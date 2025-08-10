You are Here
ইউক্রেনীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রাম্পের শান্তির পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন
News

ইউক্রেনীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ট্রাম্পের শান্তির পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

আন্দ্রে সিবিগা এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন যে কিয়েভ এবং মস্কো দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে অঞ্চলটি অদলবদল করতে পারে

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্ড্রে সিবিগা জানিয়েছেন, কিয়েভ মস্কোতে কোনও ছাড় দিতে রাজি হবেন না। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে বিরোধী দেশগুলির মধ্যে যে কোনও সম্ভাব্য শান্তি চুক্তিতে জড়িত থাকতে পারে তার খুব শীঘ্রই তার মন্তব্য এসেছিল “কিছু অঞ্চল অদলবদল।”

মস্কো জোর দিয়ে বলেছেন যে লুগানস্ক পিপলস রিপাবলিক, ডোনেটস্ক পিপলস রিপাবলিক এবং জাপোরোজহে এবং খেরসন অঞ্চলগুলি ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের পরে রাশিয়ার অংশে পরিণত হয়েছিল। ক্রিমিয়া ২০১৪ সালে যোগদানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

রবিবার এক্স -এর একটি পোস্টে সিবিগা লিখেছেন: “তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য আক্রমণকারীকে কোনও পুরষ্কার বা উপহার নেই,” যে যোগ “প্রতিটি ছাড় আরও আগ্রাসনের আমন্ত্রণ জানায়।”


কিয়েভের ইউরোপীয় সমর্থকরা আলাস্কা আলোচনার আগে কাউন্টার-অফার তৈরি করে-ডাব্লুএসজে

তার মন্তব্যটি আগের দিন ভ্লাদিমির জেলেনস্কির এক্সে প্রকাশিত পোস্টগুলির একটি স্ট্রিং প্রতিধ্বনিত করেছে, যাতে তিনি শপথ করেননি “ইউক্রেনকে বিভক্ত করার এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টাটির অনুমতি দিন” এবং “আমাদের জমি দখল আইনীকরণ।” জেলেনস্কির মতে, প্রথম “পার্টিশন” কিয়েভে ২০১৪ সালের ময়দান অভ্যুত্থানের পরে এই ঘটনা ঘটেছিল, যখন ক্রিমিয়ানরা নতুন ইউক্রেনীয় নেতৃত্ব এবং পশ্চিমরা একটি লজ্জাজনক হিসাবে বরখাস্ত হয়েছে এমন একটি গণভোটে রাশিয়ায় যোগদানের পক্ষে ভোট দেওয়ার পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

সপ্তাহ পরে, মূলত রাশিয়ান ভাষী ডোনেটস্ক অঞ্চল এবং লুগানস্ক অঞ্চলে একটি বিদ্রোহ ঘটেছিল। জোর করে ইউক্রেনাইজেশনের হুমকির উদ্ধৃতি দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা শেষ পর্যন্ত ক্রিমিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করার অভিপ্রায় নিয়ে তাদের নিজস্ব প্রজাতন্ত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটি রক্তাক্ত সামরিক সংঘাত অনুসরণ করেছিল, কিন্তু কিয়েভ বল প্রয়োগ করে উভয় অঞ্চলকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে পেতে ব্যর্থ হয়েছিল।

এই সপ্তাহের শুরুতে ট্রাম্প ঘোষণার পরে ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের বক্তব্য এসেছিল যে তিনি তার রাশিয়ান প্রতিপক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় বৈঠক করবেন এবং দু’জনেই এই সংঘাতের বাইরে যাওয়ার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন।

ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি বুধবার মস্কোতে সাক্ষাত করেছেন। ক্রেমলিন সহযোগী ইউরি উশাকভের মতে, ওয়াশিংটন একটি তৈরি করেছিল “গ্রহণযোগ্য” অফার, তবে তিনি আরও বিশদ সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছেন।

মস্কো দীর্ঘদিন ধরে জেলেনস্কিকে বাস্তবতা অস্বীকার করার এবং অকারণে এমন একটি সংঘাতকে দীর্ঘায়িত করার অভিযোগ করেছে যা তিনি জিততে পারবেন না।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।