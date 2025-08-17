রবিবার ইউক্রেনীয় রাজনীতিবিদ এবং জনসাধারণের ব্যক্তিত্বদের একটি স্ট্রিং রবিবার শান্তির জন্য রাশিয়ার কাছে অনাবৃত জমি হস্তান্তর করার ধারণার নিন্দা জানিয়েছিল, যুক্তি দিয়েছিল যে তাদের দেশকে পরাজিত করা হয়নি এবং তাকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করা উচিত নয়।
মুডের কঠোরতা এক সপ্তাহান্তে শেষে আসে যেখানে ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনে ভ্লাদিমির পুতিনের রেড কার্পেট চিকিত্সায় ইউক্রেনের প্রথম উপহাস ও বিদ্বেষ দেখা দেয় – তারপরে হতাশার পরে ট্রাম্প রাশিয়ান নেতার সাথে ছিলেন বলে মনে হয়েছিল।
ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ডোনবাস অঞ্চলের অঞ্চলগুলি ছেড়ে দিতে রাজি হন যে রাশিয়ান আক্রমণকারীরা তিন বছরেরও বেশি লড়াইয়ে দখল করতে সক্ষম না হয়।
ইউক্রেনের সংসদের স্বতন্ত্র সদস্য হ্যালিনা ইয়াঞ্চেনকো বলেছেন, ইউক্রেন “লড়াই ছাড়াই কেবল নতুন অঞ্চল সমর্পণ করুন – কেবল পুতিন এটি চান – এটি প্রথম থেকেই অযৌক্তিক”।
জনগণের পার্টির জেলেনস্কিয়ের দাসদের আগে দুর্নীতি দমন কর্মী এমপি, এমপি বলেছিলেন যে শুক্রবারের আলাস্কা সামিটের পরে ট্রাম্পের প্রথম দিকে ট্রাম্পের পক্ষপাতী পুতিনের প্রস্তাব দ্বারা কয়েক হাজার ইউক্রেনীয় আক্রান্ত হবে।
সরকারী অনুমান যে ডোনেটস্ক প্রদেশের 9,000 বর্গ কিমি (3,500 বর্গ মাইল) এখনও 255,000 লোক বাস করে যে রাশিয়া তার সাড়ে তিন বছরের আগ্রাসনে দখল করতে অক্ষম হয়েছে, যার মধ্যে ক্রেমেটরস্ক এবং স্লোভিয়ানস্কের শিল্প শহর রয়েছে। ডোনবাসে লুহানস্ক প্রদেশও রয়েছে, যা প্রায় পুরোপুরি রাশিয়ার দ্বারা দখল করা।
রাশিয়ার পূর্ণ-স্কেল আগ্রাসনের আগে ডোনেটস্কের জনসংখ্যা ছিল ১.৯ মিলিয়ন, সুতরাং রাশিয়ার দ্বারা আকাঙ্ক্ষিত অঞ্চলে সম্পত্তি এবং অন্যান্য সংযোগের সংখ্যার সংখ্যা বেশি। “সুতরাং যখন কেউ ‘ট্রেডিং টেরিটরি’ ধারণাটি নিয়ে আসে তখন আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে বাস্তবে এটি লোককে বাণিজ্য করছে,” ইয়ানচেনকো বলেছিলেন।
ক্রেমেটরস্কে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা সেরহি কুপাভ্যখ, তবে এখন খারকিভে বাস করছেন, তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে রাশিয়াকে তার শহর নিতে এবং বাকী ডোনেটস্কের বাকী অংশগুলি “যুদ্ধে একটি পরাজয় হিসাবে চিহ্নিত হবে, যা সমাজে বিভক্ত হয়ে যাবে”, যদিও তিনি ধীরে ধীরে রাশিয়ান অগ্রগতি তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল।
জেলেনস্কির “একতরফাভাবে এ জাতীয় সমস্যাগুলি সমাধান করার কোনও অধিকার ছিল না” এবং তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে “অঞ্চলটি ত্যাগ করা পুরো সরকারের জন্য রাজনৈতিক আত্মহত্যা” – যদিও তিনি স্বীকার করেছেন যে ইউক্রেন একটি জটিল অবস্থানে ছিল।
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির জন্য আলাস্কার রেড কার্পেটটি সোজা করার জন্য মার্কিন সৈন্যদের হাঁটুর দৃষ্টিতে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সপ্তাহান্তে কার্টুন এবং মেমস অনলাইনে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। “অসম্মানিত,” ইউক্রেনীয় ড্রোন ফান্ডারাইজার লিখেছেন এক্স -তে সেরিহি স্টার্নেনকো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে ইও জিমায় মার্কিন পতাকা উত্থাপনকারী সৈন্যদের সাথে চিত্রটির তুলনা করে।
পেমেন্ট প্যালেনকো, একজন কার্টুনিস্ট, একটি ছবি আঁকুন তার ট্রেডমার্ক রেড টাইটি তার নীচে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি কার্পেটে পরিণত হয়েছিল যার উপরে একটি হাস্যকর পুতিন দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাম্পের লিমুজিনে বসার সময় এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সময় এটি পুতিনের শটগুলি প্রতিফলিত করে।
বিরোধী ইউরোপীয় সংহতি পার্টির সাংসদ ওলেকসি গনচেনকো বলেছেন, “আমরা আত্মসমর্পণের যোগ্য নই, এবং আমরা আত্মসমর্পণের মতো অবস্থানে নেই।” “ডোনেটস্কের এই অংশটি একটি দুর্গ এবং পুতিন 11 বছর ধরে এটি নিতে চেষ্টা করেছে এবং ব্যর্থ হয়েছে। এখন তিনি কূটনৈতিক কৌশল এবং কৌশলগুলি নিয়ে এটি নিতে চান।”
যুদ্ধের সময় রাশিয়ার সামরিক বাহিনী নগর কেন্দ্রগুলি দখল করতে লড়াই করেছে এবং ক্রামেটরস্ক অঞ্চলটি ইউক্রেনের অন্যতম ভারী রক্ষাকারী। গত সপ্তাহে জেলেনস্কি বলেছিলেন যে এটি কার্যকরভাবে দেশের কেন্দ্রটিকে সুরক্ষিত করেছে এবং এটি হস্তান্তর করার কোনও গ্যারান্টি নেই যে কোনও নতুন যুদ্ধ রোধ করবে না।
ইউক্রেন যদি ইউক্রেন এবং বিদেশে বিভাজনকে উস্কে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয় তবে ওয়েস্টার্ন খেসারসন এবং সেন্ট্রাল জাপোরিজিয়া প্রদেশগুলিতে এই দ্বন্দ্বকে হিমশীতল করার জন্য পুতিনের প্রস্তাব, সাংসদ যুক্তি দিয়েছিলেন, তবে পরিস্থিতি যত্ন সহকারে পরিচালনা করা দরকার।
গনচেনকো বলেছেন, পুতিনকে একটি ফাঁদ ফেলেছে বলে ট্রাম্পকে বোঝানোর জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতিক্রিয়াটিকে “ভাল ফ্রেম করা দরকার ছিল, কারণ আমরা অতীতে দেখেছি যে ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির মধ্যে সম্পর্ক বেশ বিস্ফোরক হতে পারে,” গনচেনকো বলেছিলেন।
হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পকে দেখার জন্য তার আগের সফরে, জেলেনস্কি ট্রাম্প এবং সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস দ্বারা আক্রমণ করেছিলেন এবং উভয়ের সাথে একটি তীব্র জনসাধারণের যুক্তিতে পড়েছিলেন-যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে গোয়েন্দা ভাগ করে নেওয়া এবং অস্ত্র সরবরাহের বিরতি দেয়।
ইউক্রেনীয় প্রভদার সম্পাদক সেভগিল মুসাইভা ডয়েন একটি কলামে রবিবার প্রকাশিত হয়েছে যে “আমাদের এমন আচরণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে যেন আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে। সামরিক নয়, রাজনৈতিক। অস্ত্রের আত্মসমর্পণ নয়, চিন্তার আত্মসমর্পণ।”
তিনি বলেছিলেন, “পরাজয়ের সবচেয়ে বিপজ্জনক রূপ। কারণ আমরা যদি এটি অভ্যন্তরীণভাবে গ্রহণ করি তবে বাহ্যিক পরাজয় কেবল সময়ের বিষয় হয়ে উঠবে।” বাস্তবে “এক শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো ইউক্রেনীয়রা একটি উপযুক্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা রাখে,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেন, “আমাদের বুচা, ইজিয়াম, মারিওপলকে ভুলে যাওয়ার কোনও অধিকার নেই। আমাদের নির্যাতন, গণভিত্তিক কবরগুলি ভুলে যাওয়ার কোনও অধিকার নেই,” রাশিয়ার দ্বারা শিশুদের হত্যা ও অপহরণ করা, “
কিয়েভ-ভিত্তিক ভিডিও ব্লগার ওলেকসি কোভজুন বলেছেন যে “পুতিনের দাবিগুলি ক্যাপিটুলেশনের অনুরূপ” এবং বলেছিলেন যে “জেলেনস্কি ডোনেটস্ককে আইনীভাবে হস্তান্তর করতে পারেননি এমনকি তিনি চাইলেও (এবং তিনি না করেন)” কারণ এটি গণভোটের সাপেক্ষে হতে হবে। “ইউক্রেনীয়রা এটির অনুমতি দেবে না,” তিনি বলেছিলেন।