বাভারিয়া প্রধানমন্ত্রী মার্কাস জোডার তিনি ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের জন্য বার্গারগেল্ডের অর্থ প্রদান বাতিল করার আবেদন করেছিলেন – বেকার বা যাদের আয়ের পরিমাণ কম রয়েছে তাদের দ্বারা প্রাপ্ত সহায়তা।
তিনি এটি সম্পর্কে স্টেটেড জেডডিএফের বাতাসে।
তার মতে, এটি ইউক্রেনীয়দের কর্মসংস্থান থেকে বিরত রাখে।
জিয়োডার বলেছিলেন, “এ কারণেই আমাদের ইউক্রেন থেকে খুব কম শ্রমিক রয়েছে, যদিও তাদের ভাল শিক্ষা রয়েছে।”
তিনি বিশ্বাস করেন যে সামাজিক অর্থ প্রদানগুলি কাজের অনুপ্রেরণা হ্রাস করে।
একই সময়ে, মিডিয়া অনুসারে, ২০২৫ সালের মে মাসে জার্মানিতে ইউক্রেনীয় নাগরিকদের মধ্যে কর্মসংস্থানের হার ৩৪.৯% পৌঁছেছে এবং বাড়তে থাকে।
পোল্যান্ডে, তারা ধীরে ধীরে ইউক্রেনীয় শরণার্থীদের সম্মিলিত স্থান নির্ধারণের বেশিরভাগ কেন্দ্রগুলি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
1 নভেম্বর, 2025 সাল থেকে, কেবলমাত্র দুর্বল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, বিশেষত, পেনশনার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলারা এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে থাকতে সক্ষম হবেন।
