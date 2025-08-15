এই অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত গভর্নর শুক্রবারের ভোরে বলেছেন, একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে একটি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধর্মঘট দক্ষিণ -পশ্চিমা রাশিয়ান শহর কুরস্কে একজনকে হত্যা করেছে এবং 12 জন আহত করেছে।
“দুর্ভাগ্যক্রমে, একজন 45 বছর বয়সী মহিলা ঘটনাস্থলে মারা গিয়েছিলেন,” গভর্নর আলেকজান্ডার খিনশতেইন ড টেলিগ্রামে। তিনি পরে বলেছি সাংবাদিকরা যে রাতারাতি আক্রমণে 12 জন আহত হয়েছিল।
খিনশটেইন ইউক্রেনের সীমান্ত থেকে 100 কিলোমিটার (62২ মাইল) শহরের পূর্ব প্রশাসনিক জেলার ধর্মঘটের ক্ষতি থেকে জরিপ করেছেন।
তার চ্যানেলে প্রকাশিত ফটো এবং ভিডিওগুলিতে দেখা গেছে যে একটি খারাপভাবে পোড়া নয় তলা বিল্ডিং, খিনশতেইন বলেছিলেন যে শক ওয়েভ দ্বারা মোট ১১ টি বিল্ডিং এবং ৫০ টি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে এর বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কুরস্ক অঞ্চল এবং আজভের সাগর সহ ১৩ টি সহ নয়টি রাশিয়ান অঞ্চলে ড্রোনকে হ্রাস করেছে।
প্রতিবেশী বেলগোরোড অঞ্চলের গভর্নর জানিয়েছেন, রাতারাতি এবং ভোরের ড্রোন ধর্মঘটে তিনজন আহত হয়েছেন। ব্রায়ানস্ক এবং রোস্তভ অঞ্চলের গভর্নররা সম্পত্তির ক্ষতির কথা জানিয়েছেন, তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।
সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ সংক্ষিপ্তভাবে চারটি আঞ্চলিক বিমানবন্দরগুলিতে বিমান চালিয়েছিল যেখানে সামরিক বাহিনী বলেছিল যে এটি ইউক্রেনীয় ড্রোনকে হ্রাস করেছে।
ইউক্রেনীয় ড্রোনগুলি সামনের লাইনের পিছনে প্রায় 800 কিলোমিটার (500 মাইল) পিছনে মধ্য রাশিয়ান শহর সিজরানে একটি রাশিয়ান তেল শোধনাগারে আঘাত করেছিল।
ইউক্রেনের সাধারণ কর্মীরা রাশিয়ান রাষ্ট্র পরিচালিত শক্তি জায়ান্ট রোসনেফ্টের মালিকানাধীন সুবিধাগুলির নেটওয়ার্ককে উল্লেখ করে বলেছেন, “রাশিয়ার সামারা অঞ্চলে সাইজরান তেল শোধনাগারটি রোসনেফ্ট সিস্টেমের অন্যতম বৃহত্তম,” আঘাত পেয়েছিল। “
এতে বলা হয়েছে যে এই সুবিধাটি বিমান চালনা জ্বালানী তৈরি করেছে এবং রাশিয়ান সেনাবাহিনী সরবরাহ করেছে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় যাচাই করা চিত্রগুলি শুক্রবার ভোরের দিকে সাইট থেকে একাধিক আগুন এবং ধূসর ধোঁয়া বিলিং দেখিয়েছে।
এএফপি রিপোর্টিং অবদান।
