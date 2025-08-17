ইউক্রেনীয় স্নিপার 13,000 ফুট কিল শট সহ বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে দেয়: প্রতিবেদন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
বৃহস্পতিবার একটি ইউক্রেনীয় স্নিপার ইউনিট দীর্ঘতম নিশ্চিত স্নিপার হত্যার জন্য বিশ্ব রেকর্ডটি ভেঙে দিয়েছে, যা রাশিয়ান সেনাদের ১৩,০০০ ফুট (৪,০০০ মিটার) দূরত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছে।
ইউক্রেনীয় উত্পাদিত রাইফেল দ্বারা চালিত এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ড্রোন গাইডেন্সের সহায়তায় গুলি করা শটটি ইউক্রেনের পোকরভস্কের এলাকায় দু’জন রাশিয়ান সৈন্য মারা গিয়েছিল কিয়েভ পোস্ট রিপোর্ট।
“রেকর্ড-ব্রেকিং শটটি 14 আগস্ট, 2025 এ করা হয়েছিল, এর নির্দেশনায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে [an unmanned aerial vehicle] কিয়েভ পোস্ট অনুসারে সামরিক সাংবাদিক ইউরি বুটুসভ বলেছেন, ১৪.৫ মিমি অ্যালিগেটর রাইফেল নিয়ে কমপ্লেক্স।
ট্রাম্প ন্যাটো অস্ত্র চুক্তির বিষয়ে মূল বৈঠকের কয়েক ঘন্টা আগে রাশিয়া ইউক্রেনের বোমা হামলা
পোস্টটি জানিয়েছে, পোকরভস্কের আশেপাশের অঞ্চলে রাশিয়ান হামলার বর্ধিত হামলার মধ্যে এই শুটিং হয়েছিল, যা একসময়, 000০,০০০ এরও বেশি বাসিন্দা নিয়ে একটি শহর ছিল, এই পোস্টে জানানো হয়েছে।
শীর্ষ ইউক্রেনীয় স্পাই কিয়েভ অ্যাম্বুশ আক্রমণে গুলিবিদ্ধ: রিপোর্ট
পূর্ববর্তী বিশ্ব রেকর্ডটি একটি 58 বছর বয়সী ইউক্রেনীয় স্নাইপারের অন্তর্ভুক্ত, যিনি প্রায় 12,400 ফুট (3,800 মিটার) দূরত্ব থেকে একটি লক্ষ্য দূর করেছিলেন, আউটলেটটি যোগ করেছে।
শুক্রবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠভাবে দেখা শীর্ষ সম্মেলন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একদিন আগে রেকর্ড ব্রেকিং শটটি ঘটেছিল বলে জানা গেছে।
কিয়েভের ড্রোন ধর্মঘটের জন্য মস্কো প্রতিশোধ নিতে থাকায় ইউক্রেনের উপর রাশিয়ান হামলায় চারজন নিহত
দুই বিশ্ব নেতার দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রথম বক্তব্য রাখেন পুতিন আলোচনার বর্ণনা দিয়েছেন “পারস্পরিক শ্রদ্ধার গঠনমূলক পরিবেশ”।
সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্পের সাথে দেখা করার জন্য ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি সোমবার ওয়াশিংটন ডিসিতে বৈঠকের কথা রয়েছে।
জেলেনস্কি এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছিলেন যে তিনি এবং ট্রাম্প “হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধের অবসান সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ নিয়ে আলোচনা করবেন।”