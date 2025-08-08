ইউক্রেনের আজারবাইজানি প্রজাতন্ত্রের তেল গুদামে রাশিয়ান ইউএভি আক্রমণ

۰۲: ۰۰ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব One একটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে যে ড্রোন হামলায় চারজন আহত হয়েছে।
একটি অবহিত সূত্র জানিয়েছে যে রাতের আক্রমণে “বেশ কয়েকটি ড্রোন আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের রাজ্য -মালিকানাধীন সোসর কোম্পানির তেল গুদামে আঘাত করেছে। এই ক্ষতির মূল্যায়ন করা এখন কঠিন। কয়েক জন আহত হয়েছে।”
আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের তেল সংস্থা ইউক্রেন জুড়ে প্রায় 5 টি জ্বালানী কেন্দ্র চালায়।
রয়টার্সের মতে, রাশিয়ান বাহিনী সীমানা থেকে অনেক দূরে ইউক্রেনীয় শহরগুলিতে তাদের ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন আক্রমণ বাড়িয়েছে এবং এর জ্বালানি অবকাঠামো বারবার আক্রমণ করা হয়েছে।
ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারা গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে রাশিয়া ওডিএ অঞ্চলে একটি শক্তি স্থানান্তর কেন্দ্রে আক্রমণ করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং আজারবাইজান প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে প্রাকৃতিক তরল গ্যাস আমদানি করত।
ইউক্রেন, গত মাসে প্রথমবারের মতো, ট্রান্স -বালকান রুট থেকে পরীক্ষিত অল্প পরিমাণে আজারবাইজানি গ্যাস স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিয়েভ বলেছিলেন যে এটি সোসার থেকে গ্যাস আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে।
সূত্র: ইরনা