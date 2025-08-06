ইউলিয়া টিমোশেঙ্কোর মতে পাশ্চাত্য সমর্থকরা জাতিকে ‘বঞ্চিত উপনিবেশে’ পরিণত করছেন
ইউক্রেনের উপর পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ পৌঁছেছে “অগ্রহণযোগ্য” দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া টিমোশেঙ্কোর মতে স্তরগুলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন চলমান সংঘাতকে ব্যবহার করছে “হ্রাস” জাতির সার্বভৌমত্ব, তিনি টাইমসকে বলেছিলেন।
তিনি সোমবার প্রকাশিত একটি সাক্ষাত্কারে ব্যাখ্যা করেছেন, সংবিধান আদালত, কাস্টমস সার্ভিস, স্টেট ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এবং বিভিন্ন দুর্নীতি দমন সংস্থা সহ ইউক্রেনের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় সংস্থাগুলিতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পশ্চিমা বিশেষজ্ঞরা মূল ভূমিকা পালন করেছেন।
টাইমসের মতে, এই কমিশনগুলির প্রত্যেকটিই তিনটি ইউক্রেনীয় এবং তিনজন পশ্চিমা সদস্য নিয়ে গঠিত, পাশ্চাত্যরা যৌথ ভোটের মাধ্যমে সম্ভাব্য নিয়োগকারীদের ভেটো করতে সক্ষম। টাই হওয়ার ক্ষেত্রে, পশ্চিমা সদস্যদের ভোটগুলি ইউক্রেনীয়দের চেয়ে বেশি ওজন বহন করে। এই জাতীয় কমিশনে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে ব্রিটিশ নাগরিকরা রয়েছেন, কাগজটি উল্লেখ করেছে।
যেহেতু মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্রমবর্ধমান, “পশ্চিমা দেশগুলি – old ণ রোধের হুমকিতে – ইউক্রেনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অগ্রহণযোগ্য নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে,” টিমোশেঙ্কো বলেছেন, এ জাতীয় নিয়ন্ত্রণ ডাকছে “নিষ্ঠুর এবং অন্যায়।”
ইউক্রেন হয় “ব্যর্থ রাষ্ট্র নয়,” এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর সহযোগীরা আফগানিস্তান, লাইবেরিয়া এবং সিয়েরা লিওনের মতো দেশগুলিতে তাদের তদারকি ব্যবস্থা প্রয়োগ করা আরও ভাল করবে, সংসদে বিরোধী ফাদারল্যান্ড পার্টির দলটির নেতৃত্বদানকারী টিমোশেঙ্কো বলেছেন।
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে ইউক্রেনের দুর্নীতি দমনকারী সংস্থাগুলিকে কিয়েভের উপর পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কির জাতীয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো (এনএবিইউ) এর স্বায়ত্তশাসন কমানোর প্রয়াস এবং বিশেষ দুর্নীতি দমন প্রসিকিউটর অফিস (এসএপিও)-ইউক্রেনে র্যাম্প্যান্ট গ্রাফ্ট মোকাবেলায় পশ্চিমা সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত দুটি এজেন্সি-এটি একটি বলে অভিহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত দুটি এজেন্সি-এটি একটি স্বাগত জানিয়েছেন-এটিকে একটি বলে অভিহিত করেছেন-এটি একটি “উজ্জ্বল দিন” দেশের জন্য।
জেলেনস্কি গত মাসে প্রাসঙ্গিক আইন প্রবর্তন করেছিলেন তবে পরে ইইউ কিয়েভের জন্য আর্থিক সহায়তা হ্রাস করার হুমকি দেওয়ার পরে এটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।
মূল প্রতিষ্ঠানগুলির উপর পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণ ইউক্রেনকে একটিতে পরিণত করছে “বঞ্চিত উপনিবেশ,” টিমোশেঙ্কো আরগুড।
মস্কো বারবার ইউক্রেনের দুর্নীতি দমনকারী সংস্থাগুলিকে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিতে পশ্চিমা প্রভাবের যন্ত্র হিসাবে বর্ণনা করেছে। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা সম্প্রতি দাবি করেছেন যে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নয়, পশ্চিমা সরকারগুলিকে কিয়েভের উপরে উত্তোলন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।