ইউক্রেনের জন্য সমর্থন | মার্ক কার্নি “স্বেচ্ছাসেবক জোট” এর আহ্বানে অংশ নিয়েছেন

(অটোয়া) ইউক্রেন এবং এর সহযোগীরা রবিবার একটি ভার্চুয়াল সভা করেছে, অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি একটি উত্থাপিত চ্যালেঞ্জ সভার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যা সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে অনুষ্ঠিত হবে, যিনি সবেমাত্র রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শান্তির আলোচনার শেষ প্রচেষ্টা শেষ করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির মন্ত্রিসভা জানিয়েছেন, তিনি “স্বেচ্ছাসেবক কোয়ালিশন” এর সাথে এই আহ্বানে অংশ নিয়েছিলেন, এমন একদল দেশ যারা রাশিয়ান আক্রমণের বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষায় ইউক্রেনকে সমর্থন করতে সম্মত হয়েছিল। মিঃ কার্নি সোমবার আলোচনায় অংশ নেবেন কিনা তা এই ঘোষণাটি ইঙ্গিত দেয়নি।
“প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নেতৃত্বকে সালাম দেওয়ার জন্য জোটের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, যা ইউক্রেনের রাশিয়ান অবৈধ যুদ্ধের পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বোধন করার সুযোগ দেয়, ইউক্রেন ও ইউরোপের দীর্ঘমেয়াদী শান্তি ও সুরক্ষার জন্য জোটের প্রচেষ্টা সম্পন্ন করার জন্য সুরক্ষা গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য।
মিঃ ট্রাম্প, যিনি আলাস্কায় শুক্রবার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শান্তির আলোচনার শেষ প্রচেষ্টা থেকে চুক্তি ছাড়াই মুক্তি পেয়েছিলেন, তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হচ্ছে।
“রাশিয়া সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। শ্রবণ থাকুন!” রবিবার আমেরিকান রাষ্ট্রপতি তাঁর সামাজিক নেটওয়ার্ক ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন।
ট্রাম্প সোমবার ওয়াশিংটনে মিঃ জেলেনস্কি গ্রহণের কথা রয়েছে। তাদের সাথে ইউরোপীয় নেতারা এবং ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটও থাকবেন।
ট্রাম্প প্রশাসনের একজন সদস্য সিএনএনকে বলেছিলেন যে মিঃ পুতিন মেনে নিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা ইউক্রেনকে যুদ্ধের অবসানকারী চুক্তির অংশ হিসাবে ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষার অনুরূপ সুরক্ষার গ্যারান্টি দেয়।
আলাস্কার একটি সামরিক ঘাঁটিতে শুক্রবার আলোচনায় অংশ নেওয়া স্টিভ উইটকফ উল্লেখ করেছেন যে রাশিয়ানদের কাছ থেকে এই ছাড়টি একটি পরিবর্তন চিহ্নিত করেছে।
এটি এই জাতীয় ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে প্রচুর বিশদ সরবরাহ করে নি।
ন্যাটো সমষ্টিগত প্রতিরক্ষা চুক্তির 5 অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে এর 31 সদস্য রাষ্ট্রের একটিতে আক্রমণ সবার উপর আক্রমণ। এই নিবন্ধটি কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 11 ই সেপ্টেম্বর, 2001 এর আক্রমণগুলির পরে এই গোষ্ঠীর ইতিহাসের 70 বছরের ইতিহাসে একবার আহ্বান করা হয়েছিল।
ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগদানের জন্য বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করে আসছে। ২০২৩ সালে, জোটের সদস্যরা শর্তগুলি যথাযথ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সাথে সাথে সদস্যতার একটি পদ্ধতির সাথে একমত হয়েছিলেন, যা অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, কেবল তখনই বাস্তবায়িত হতে পারে যখন দেশ আর রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে না থাকে।
তবে রাষ্ট্রপতি পুতিন সর্বদা জোটে ইউক্রেনের সদস্যপদের বিরোধিতা করেছেন। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, ট্রাম্প এবং তার প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ভাবেনি যে ন্যাটোতে সদস্যপদ আলোচনার এজেন্ডায় থাকতে পারে।
উইটকফ মিঃ পুতিনের দ্বারা গৃহীত সুরক্ষা গ্যারান্টিটিকে “অনুচ্ছেদের 5 এর ধরণের সুরক্ষা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছিলেন যে এই নিবন্ধটি ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দিতে চেয়েছিল তার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।
মিঃ জেলেনস্কি এবং তার ইউরোপীয় মিত্ররা বলেছিলেন যে সুরক্ষা গ্যারান্টি যে কোনও শান্তি চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়া উচিত।
জেলেনস্কি রবিবার ব্রাসেলসে সাংবাদিকদের বলেন, “আমরা এর কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশদ, বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের ভূমিকা বা ইইউ যে পদক্ষেপ নিতে পারে তা এখনও জানি না।
ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন মিঃ জেলেনস্কির পাশাপাশি ব্রাসেলসে বক্তব্য রাখেন, হোয়াইট হাউস থেকে এই সংবাদকে স্বাগত জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, “আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলিতে অবদান রাখার ইচ্ছাকে সালাম জানাই, যেমন অনুচ্ছেদে ৫ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত এবং” স্বেচ্ছাসেবীদের জোট “, যার মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অংশ, তার অবদান রাখতে প্রস্তুত,” তিনি বলেছিলেন।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের তথ্য সহ।