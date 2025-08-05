ইউক্রেনের পীচগুলি কেন প্রতি কেজি 120 ইউএএইচ পর্যন্ত গিয়েছিল – অর্থ

ইউক্রেনে পীচ মরসুম শুরু হয়েছিল, তবে ২০২৫ সালের আগস্টে এই ফলের দামগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রতি কেজি পীচগুলিতে সুপারমার্কেটগুলিতে 70 থেকে 120 ইউএএইচ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করা হয়।
তিনি এটি সম্পর্কে লিখেছেন আরবিসি-ইউক্রেন।
ইউক্রেনীয় কৃষি বিজনেস ক্লাব (ইউকেবি) এর মতে, বসন্ত ফ্রস্টস সহ প্রতিকূল আবহাওয়ার পরিস্থিতি দাম বৃদ্ধির মূল কারণ ছিল, তবে তারা কেবল পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেছিল না।
ইউকেএবি বিশ্লেষক ম্যাক্সিম গোপকো ব্যাখ্যা করেছিলেন যে গ্রীস এবং তুরস্কের পীচগুলি এখন বাজারে প্রবেশ করছে, তবে লজিস্টিক ব্যয়ের কারণে আমদানিকৃত পণ্যগুলি ব্যয়বহুল রয়েছে। তাঁর মতে, বিতরণগুলির পরিমাণ বাড়ানোর পরে দামের হ্রাস কেবল সম্ভব।
ইউক্রেনের দক্ষিণে খামারগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সুতরাং, এপ্রিল মাসে ওডেসা অঞ্চলে, রাতে তাপমাত্রা কমে যায় -6 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে, যার ফলে পৃথক বৃক্ষরোপণে 90% পর্যন্ত ফসলের ক্ষতি হয়। তদতিরিক্ত, পাকা সময়কালে বৃষ্টিপাতের ফলের মানের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
গ্রিন টেকনোলজি লিমিটেডের পরিচালক দিমিত্রি ওস্তাপেনকো উল্লেখ করেছেন যে সমস্যাগুলি কেবল আবহাওয়ার কারণে নয়, রাজ্যের কাছ থেকে সমর্থনের অভাবের কারণেও ছিল। তাঁর মতে, উদ্যানপালকদের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণের জন্য যথাযথ সুরক্ষা এবং কার্যকর ব্যবস্থা নেই।
খুচরা নেটওয়ার্কগুলিতে দাম সম্পর্কে, এটিবি পীচগুলিতে 94.95 ইউএএইচ/কেজি ছাড়ে, ভার্সে – 109.90 ইউএএইচ/কেজি এবং সিলপোর দাম প্রতি কেজি 110 ইউএএইচ থেকে শুরু হয়।
আমরা মনে করিয়ে দেব, সপ্তাহের শুরুতে ইউক্রেনীয় গ্রিনহাউস প্ল্যান্টগুলি 30-50 ইউএএইচ/কেজি দামে বিক্রয় শসাগুলির জন্য দেওয়া হয়, পার্টির গুণমান এবং ভলিউমের উপর নির্ভর করে, যা গত সপ্তাহের তুলনায় গড়ে 16% বেশি।
প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বাজারে শসা সরবরাহে উল্লেখযোগ্য হ্রাস সহ প্রযোজকরা ইতিবাচক দামের প্রবণতা ব্যাখ্যা করেন।