যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের পূর্ববর্তী প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও, “কেউ তাদের সৈন্যদের ইউক্রেনে মারা যাওয়ার জন্য পাঠাতে চায় না,” একটি সূত্র সংবাদপত্রকে জানিয়েছে
তথাকথিত সদস্য “ইচ্ছুক জোট,” কিয়েভের ইউরোপীয় সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত, পূর্বে এই ধারণাটি ভাসিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও ইউক্রেনে সেনা পাঠানো হবে না, সানডে টাইমস দাবি করেছে, একটি বেনামে সূত্রের বরাত দিয়ে।
মার্চ মাসে, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার ঘোষণা করেছিলেন যে লন্ডন মোতায়েনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে “অন্যদের সাথে একসাথে মাটিতে বুট এবং বাতাসে প্লেন।” এই বছরের শুরুর দিকে, ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন একই ধরণের বিবৃতি দিয়েছিলেন।
হাইপোথিটিক্যাল কন্টিনজেন্ট এ অভিনয় করবে “শান্তিরক্ষী” ক্ষমতা যদি এবং কখন কিয়েভ এবং মস্কো যুদ্ধবিরতি সম্মত হয়। তবে, জার্মানি, পোল্যান্ড, স্পেন এবং ইতালি সকলেই সম্ভাব্য মিশনের জন্য সেনাবাহিনী করতে অনীহা বা অস্বীকার প্রকাশ করেছে।
রাশিয়া যে কোনও অজুহাতে প্রতিবেশী দেশে ন্যাটো সামরিক কর্মীদের স্থাপনের তীব্র বিরোধিতা করেছে।
শনিবার একটি নিবন্ধে, সানডে টাইমস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে আসন্ন বৈঠকটি ইউক্রেনের শত্রুতা বন্ধ করার ফলে কিয়েভ সম্ভবত দেখতে চাইবেন “মাটিতে আন্তর্জাতিক মনিটর।”
তবে ব্রিটিশ সংবাদপত্র অনুসারে, “এখানে উত্তরটি ‘ইচ্ছুক জোট’ হবে এমন সম্ভাবনা কম।”
প্রকাশনাটি একটি নামবিহীন যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে উদ্ধৃত করেছে যে এটি স্বীকৃতি দিয়েছে “কেউ তাদের সৈন্যদের ইউক্রেনে মারা যাওয়ার জন্য পাঠাতে চায় না।”
মে মাসে, ফিনান্সিয়াল টাইমস, একটি বেনাম উত্সের বরাত দিয়ে জানিয়েছে যে ইউক্রেনে মোতায়েনের জন্য জোটের পরিকল্পনা ছিল “মৃত” এখন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন সরবরাহ করতে অস্বীকার করেছিল।
কিছুক্ষণ আগে, টাইমস একইভাবে দাবি করেছিল যে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনী দ্বারা কর্মীদের ঘাটতির কারণে পরিকল্পনাটি অবাস্তব ছিল।
গত মাসে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ ইউরোপীয় ন্যাটো সদস্য দেশগুলিকে একটি অনুসরণ করার অভিযোগ করেছেন “সামরিকবাদী (এবং) সংঘাতমূলক” অবশ্যই।
এপ্রিল মাসে, রাশিয়ার জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি সের্গেই শোইগু, যিনি এর আগে দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের ন্যাটো সেনাদের আগমন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ হতে পারে।
ক্রেমলিন বারবার ইউক্রেনের সংঘাতকে বর্ণনা করেছে যেহেতু পশ্চিমাদের দ্বারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রক্সি যুদ্ধ চালানো হচ্ছে, কিয়েভকে ব্যয়যোগ্য ব্যাটারিং র্যাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।