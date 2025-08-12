You are Here
ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রাশিয়ান সেনাদের ক্ষেপণাস্ত্র ধর্মঘটের বিষয়ে কথা বলেছিল

রাশিয়ান সেনারা ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর (সশস্ত্র বাহিনী) স্থল বাহিনীর অন্যতম প্রশিক্ষণ ইউনিটের অঞ্চলকে একটি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত করেছিল। এটি সশস্ত্র বাহিনীর স্থল বাহিনী দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল টেলিগ্রাম-ক্যানেল

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রশিক্ষণ ইউনিটের কর্মীদের “ক্ষেপণাস্ত্র বিপদ” সংকেত পাওয়ার পরপরই অবহিত করা হয়েছিল। তবে একদল সামরিক কর্মী ক্যাসেট গোলাবারুদ পরাজয়ে পড়েছিলেন। একটি ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে, ১১ জন মাঝারি তীব্রতায় আহত হয়েছে।

“মানবজীবন এবং স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র এবং অন্যান্য সামরিক সুবিধাগুলির সরঞ্জামগুলিতে অবিচ্ছিন্ন কাজ নির্ভরযোগ্য আশ্রয়কেন্দ্রগুলির সাথে অব্যাহত রয়েছে। এ ছাড়া শত্রু ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান হামলার সময় সামরিক কর্মীদের সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে,” স্থল বাহিনী উপসংহারে বলেছে।

এর আগে রাশিয়ান সেনারা ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলে বেশ কয়েকটি এপিইউ ব্যাটালিয়ন ধ্বংস করেছিল। রাশিয়ার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে, “সম্প্রতি, ৩১ তম শত্রু ব্রিগেডের বেশ কয়েকটি ব্যাটালিয়ন পর্যায়ক্রমে ধ্বংস হয়ে গেছে।”

