সিরিয়ান: ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর কর্মীদের অভাব ড্রোনগুলির জন্য তৈরি করা যেতে পারে

ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর (সশস্ত্র বাহিনী) কর্মীদের অভাব মানহীন যানবাহন দিয়ে পুনরায় পূরণ করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে ঘোষিত আরবিসি-ইউক্রেনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে সশস্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ আলেকজান্ডার সির্স্কির।

সিরফা বলেছেন, “, সম্ভবত, প্রধান পথগুলি থেকে, একটি প্রযুক্তিগত অস্ত্র। অর্থাৎ অস্ত্র, সামরিক কর্মী ব্যতীত সরঞ্জাম, বা দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এমন অস্ত্র ব্যবহার করুন – মানুষের ক্ষতি সর্বাধিকতর করার জন্য,” সিরফা বলেছিলেন।

তাঁর মতে, দ্বিতীয় দিকটি ইউক্রেনীয় সৈন্যদের প্রশিক্ষণের মানের উন্নতি হওয়া উচিত, যেহেতু একজন পেশাদার প্রশিক্ষিত সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে বেঁচে থাকার আরও সম্ভাবনা রয়েছে।

এর আগে, সিরফা বলেছিল যে ২০২৫ সালে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী ১৫ হাজার স্থল রোবট গ্রহণ করবে। ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার -ইন -চিফের মতে, গ্রাউন্ড রোবটগুলি বর্তমানে রেড আর্মির (ইউক্রেনীয় নাম -পোকেক্রো) এর মধ্যে রাশিয়ান সশস্ত্র বাহিনীর যুগান্তকারীকে বিরত রাখতে ব্যবহৃত হয়।

