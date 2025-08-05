You are Here
ইউক্রেন উইটকফ ভিজিটের আগে রাশিয়ার উপর আরও বেশি চাপের আহ্বান জানিয়েছে – ইউরোপ লাইভ | ইউক্রেন
ইউক্রেন উইটকফ ভিজিটের আগে রাশিয়ার উপর আরও বেশি চাপের আহ্বান জানিয়েছে – ইউরোপ লাইভ | ইউক্রেন

ডায়াজিও আমাদের শুল্কের ব্যয়বহুল প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে

লিসা ও'কারোল

ডায়াজিওনির্মাতা গিনেস, স্মারনফ ভদকা এবং জনি ওয়াকার হুইস্কি, বলেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওয়াইন অ্যান্ড স্পিরিটস সম্পর্কিত শুল্কগুলি তার লাভগুলি 173 মিলিয়ন ডলার (150 মিলিয়ন ডলার) হ্রাস করবে।

পশ্চিম লন্ডনের ডিয়াজিও অফিসগুলির বাইরের অংশে একটি স্বাক্ষর দেখা যায়। ফটোগ্রাফ: টবি মেলভিলি/রয়টার্স

বিশ্বের বৃহত্তম প্রফুল্লতা নির্মাতা হলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বশেষ সংস্থা মার্কিন রাষ্ট্রপতির নতুন শুল্ক বাণিজ্য যুদ্ধের উচ্চ ব্যয় প্রকাশ করতে।

মঙ্গলবার এটি পূর্বাভাস ফ্ল্যাট 2026 বিক্রয়শুল্ক থেকে প্রভাব সম্পর্কে তার অনুমান উত্থাপন করেছে এবং এর ব্যয়-সঞ্চয় লক্ষ্য প্রায় 108 মিলিয়ন ডলার বাড়িয়েছে।

দ্য ইইউ আশা করেছিল ওয়াইন এবং প্রফুল্লতা ডিউটি ফ্রি থাকবেe ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি আট দিন আগে ট্রাম্পের স্কটিশ গল্ফ কোর্সে শুল্ক চুক্তি সিল করার পরে কিন্তু আলোচনা চলছে।

সূত্র বলে প্রফুল্লতা নিয়ে আলোচনা ওয়াইনের চেয়ে বেশি উন্নত।

আপডেট

