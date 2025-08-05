ইউক্রেন উইটকফ ভিজিটের আগে রাশিয়ার উপর আরও বেশি চাপের আহ্বান জানিয়েছে – ইউরোপ লাইভ | ইউক্রেন

মূল ঘটনা
ডায়াজিও আমাদের শুল্কের ব্যয়বহুল প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে
লিসা ও’কারোল
ডায়াজিওনির্মাতা গিনেস, স্মারনফ ভদকা এবং জনি ওয়াকার হুইস্কি, বলেছেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওয়াইন অ্যান্ড স্পিরিটস সম্পর্কিত শুল্কগুলি তার লাভগুলি 173 মিলিয়ন ডলার (150 মিলিয়ন ডলার) হ্রাস করবে।
বিশ্বের বৃহত্তম প্রফুল্লতা নির্মাতা হলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সর্বশেষ সংস্থা মার্কিন রাষ্ট্রপতির নতুন শুল্ক বাণিজ্য যুদ্ধের উচ্চ ব্যয় প্রকাশ করতে।
মঙ্গলবার এটি পূর্বাভাস ফ্ল্যাট 2026 বিক্রয়শুল্ক থেকে প্রভাব সম্পর্কে তার অনুমান উত্থাপন করেছে এবং এর ব্যয়-সঞ্চয় লক্ষ্য প্রায় 108 মিলিয়ন ডলার বাড়িয়েছে।
দ্য ইইউ আশা করেছিল ওয়াইন এবং প্রফুল্লতা ডিউটি ফ্রি থাকবেe ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি আট দিন আগে ট্রাম্পের স্কটিশ গল্ফ কোর্সে শুল্ক চুক্তি সিল করার পরে কিন্তু আলোচনা চলছে।
সূত্র বলে প্রফুল্লতা নিয়ে আলোচনা ওয়াইনের চেয়ে বেশি উন্নত।
সকালের উদ্বোধন: রাশিয়ার উপর চাপ বাড়ান, ইউক্রেন বলেছেন
জাকুব কৃপা
কমপক্ষে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন, এবং 12 জন ইউক্রেনের রাশিয়ান হামলার পরে রাতারাতি হামলার পরে 12 জন আহত হয়েছেনইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সাথে ভলোডিমির জেলেনস্কি অভিযোগ রাশিয়া বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণ করে “ফ্রন্টলাইন শহর ও সম্প্রদায়গুলিকে ভয় দেখানোর” চেষ্টা করার চেষ্টা করছে।
জেলেনস্কির সবচেয়ে সিনিয়র সহযোগী, আন্ড্রি ইয়ারামাকআরও ভোঁতা ছিল:
“তাদের যুদ্ধ বেসামরিক রেলপথ, ট্রেন, আবাসিক ভবনগুলির সাথে রয়েছে। ইউক্রেন সামরিক টার্গেটস, রাশিয়ার দিকে আঘাত করে – যা কিছু পৌঁছতে পারে।”
তবে এই হামলার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে জেলেনস্কি আবারও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইইউকে রাশিয়ার উপর চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিলেন যা তার যুদ্ধকে সমর্থনকারী দেশগুলির উপর বহুল প্রচারিত নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং গৌণ নিষেধাজ্ঞাগুলি দ্রুত ট্র্যাক করে।
“পৃথিবী এখন তা দেখছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং যারা তেল থেকে লাভ করতে সহায়তা করে তাদের সকলের বিরুদ্ধে গৌণ নিষেধাজ্ঞাগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হলে তারা কাজ করতে পারে। সুতরাং চাপ বাড়াতে হবে, এবং এটি অবশ্যই শান্তির জন্য কাজ করবে, “তিনি বলেছিলেন।
তাঁর মন্তব্যগুলি আমাদের বিশেষ দূতদের একদিন আগে আসে স্টিভ উইটকফ মস্কোয় রাশিয়ার সাথে সম্ভবত রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে উচ্চ-স্তরের আলোচনার জন্য আরও এক দফায় প্রত্যাশিত।
