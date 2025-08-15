ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা জানিয়েছেন যে ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী ১৪ ই আগস্ট অ্যাস্ট্রখান অঞ্চলে সমুদ্রকে আক্রমণ করেছিল, যা কিয়েভের মতে, রাশিয়া ইরান থেকে সামরিক পণ্য সরবরাহের জন্য ব্যবহার করে।
জেনারেল স্টাফরা জানিয়েছেন যে তারা যে জাহাজে শাকাদ ধরণের শক ড্রোন এবং ইরান থেকে গোলাবারুদগুলির শক ড্রোনগুলির উপাদান ছিল তাতে তারা অবাক হয়েছিল। ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী যোগ করেছে যে “পরাজয়ের ফলাফল নির্দিষ্ট করা হয়েছে।”
ইউক্রেনীয় টেলিগ্রাম চ্যানেল এক্সিলেনোভা+ এবং সুপারনোভা+ প্রকাশিত ফটোগ্রাফগুলি যা বলে, আক্রমণটি দেখানোর পরে “অলিয়া -4” জাহাজটি আংশিকভাবে ডুবে গেছে। ফটোগ্রাফগুলির জাহাজটি “অলি -4” ছবিগুলির মতো, যা জাহাজগুলির অবস্থান ট্র্যাক করে এমন সাইটগুলিতে প্রকাশিত হয়েছিল (1, 2)।
ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির অফিসের প্রধান আন্দ্রেই এরমাক, মন্তব্য জাহাজটির জন্য একটি আঘাত, বলেছিল: “যদি ইউক্রেনীয়দের হত্যা করা অস্ত্র এবং ড্রোনগুলির জন্য উপাদানগুলি পরিবহনের ইচ্ছা থাকে তবে পরিবহন ডুবে যেতে শুরু করলে আপনাকে অবাক করা উচিত নয়।”
অ্যাস্ট্রখান অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ অলিয়া বন্দরে হামলার খবর দেয়নি। রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকও এই স্কোর সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি।