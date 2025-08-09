ইউক্রেনের সিকিউরিটি সার্ভিস (এসবিইউ) বলেছে যে 9 আগস্ট সকালে পরিষেবাটির দীর্ঘ -রেঞ্জ ড্রোনগুলি তাতারস্তানের টার্মিনালটিতে আক্রমণ করেছিল, যেখানে তারা তাদের কাছে শাকাদ শক ড্রোন এবং বিদেশী উপাদান সংরক্ষণ করেছিল।
এসবিইউ জানিয়েছে যে গুদামটি কেজিল-ইউল (এলাবুগা থেকে প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে, যেখানে শাহেদা সংগ্রহ করা হয়েছে) গ্রামে অবস্থিত। বিশেষ পরিষেবাগুলি উল্লেখ করেছে যে, আক্রমণটির ভিডিও দ্বারা বিচার করে ড্রোনটি লজিস্টিক হাবের বিল্ডিংয়ে আঘাত করেছিল, তার পরে আগুন শুরু হয়েছিল।
এসবিইউ জানিয়েছে যে রাশিয়া প্রতি রাতে ইউক্রেনে একটি শ্যাক ড্রোন নিয়ে আক্রমণ করছিল, তাই এই জাতীয় ড্রোনগুলির স্টোরেজ গুদামগুলি “আইনী সামরিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে একটি”।
ইউক্রেনীয় টেলিগ্রাম চ্যানেল এক্সিলেনোভা+ বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে (1, 2, 3), আঘাতের সময় নেওয়া। অনুমোদিতকেজিল-ইউল গ্রামের নিকটে অবস্থিত ড্যান জিয়াওপিনের নামে লজিস্টিক টার্মিনালটিতে আক্রমণ করা হয়েছে। খোলা উত্স থেকে ফটোগ্রাফ দ্বারা বিচার করা (1, 2), ভিডিওটি এই টার্মিনালটি যথাযথভাবে আঘাত করেছে।
মনোযোগ। ভিডিওটিতে একটি মাদুর রয়েছে।
রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে যে 9 আগস্ট সকালে ইউক্রেনীয় তিনটি ড্রোনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল তাতারস্তানে। প্রজাতন্ত্রের কর্তৃপক্ষ তারা বললতাতারস্তানের টুকাভস্কি জেলার নির্মাণ সাইটে (এসবিইউতে আলোচিত লজিকাল টার্মিনাল) নির্মাণ সাইটে যে তিনটি ড্রোন পাওয়া গেছে তার ধ্বংসস্তূপও একই অঞ্চলে অবস্থিত)। প্রশাসনের মতে হামলার ফলস্বরূপ কেউ আহত হয় না।
তাতারস্তানের কর্তৃপক্ষ অস্বীকারযে ড্রোনগুলি আলাবুগার বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে আক্রমণ করেছিল, যেখানে শাকাদদের উত্পাদন অবস্থিত।