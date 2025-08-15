ইউক্রেন: ট্রাম্প, পুতিন অবশেষে আলাস্কায় মিলিত হন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষ, রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন উচ্চ-প্রোফাইলের বৈঠকের জন্য আলাস্কায় এসেছেন।
ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধে যুদ্ধবিরতি দালাল করার আশা করছেন, এবং বলেছিলেন যে রাশিয়ানরা সহযোগিতা করতে অস্বীকার করলে তিনি “খুশি হবেন না”।
আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে প্রায় একই সাথে তাদের বিমানগুলি যাত্রা শুরু করে দুই বিশ্ব নেতা।
উভয় নেতা পদক্ষেপগুলি নেমেছিলেন এবং একটি মঞ্চে ফটোগ্রাফের জন্য পোজ দেওয়ার জন্য একটি লাল গালিচায় নামার আগে, হাসি হাসি দিয়ে হাত কাঁপিয়েছিলেন।
ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি লিমোজিনে যাওয়ার আগে তারা আবার হাতছাড়া করেছিল।
ট্রাম্প বৈঠকের আগে বলেছিলেন যে কোনও সম্ভাব্য চুক্তি সম্পর্কিত পাথরে কিছুই সেট করা হয়নি, স্বীকার করে যে সাফল্য অনিশ্চিত ছিল।
