ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো মিত্রদের মতো একই মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছে, কেয়ার স্টারমার বলেছেন – যুক্তরাজ্যের রাজনীতি লাইভ | রাজনীতি

ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রদের অনুরূপ কারণ, স্টারমার বলেছেন ট্রাম্প-পোটিন আলাস্কা আলাপের আগে
ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো মিত্রদের মতো একই মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছে, কেয়ার স্টারমার একটি শীর্ষ সম্মেলনের আগে বলেছেন নিচে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন।
৮০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভেটেরান্স সহ ডাউনিং স্ট্রিটে একটি সংবর্ধনা সম্বোধন করা ভিজে দিনযা মিত্রদের জাপানের পরাজয় চিহ্নিত করেছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:
আমি এই সকালে এই সকালে এই টেরেসে বসেছিলাম রাষ্ট্রপতি (ভলোডিমির) জেলেনস্কির সাথে, যিনি আমরা যেমন লড়াই করছিলাম তেমন মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছেন। এবং তাই যখন আমরা বলি কখনই ভুলে যাবেন না, আমাদের অবশ্যই যারা আমাদের আগে চলে গেছে তাদের গল্পগুলি অবশ্যই পাস করতে হবে।
ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলন সফল হলে ইউরোপীয় নেতাদের দ্বিতীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে বলে এটি এসেছিল। ট্রাম্প শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনে পুতিনের সাথে দেখা করবেন যা ইউক্রেনের জন্য শান্তির শর্তগুলি আঁকতে পারে।
ট্রাম্প এবং স্টারমার বুধবার ইউক্রেনীয় মিত্রদের ভার্চুয়াল বৈঠকে সহ সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আশাবাদীভাবে কথা বলেছেন।
ইউরোপীয় নেতৃত্বাধীন ‘কোয়ালিশন অফ দ্য উইলিং’-এর নেতারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন। পিএ নিউজ এজেন্সি বুঝতে পারে যে স্টারমার আমন্ত্রিত হলে একটি সভায় অংশ নেবে।
জন হিলি ইউক্রেনের কিছু অংশে রাশিয়ান দখল এবং যে কোনও যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি খনিজ চুক্তি “সমস্ত অনুমান” ছিল বলে পরামর্শ বলেছিলেন।
যুক্তরাজ্য এই ধারণাগুলি সমর্থন করবে কিনা জানতে চাইলে প্রতিরক্ষা সচিব স্কাই নিউজকে বলেছেন:
আমি মনে করি এগুলি সমস্ত অনুমানমূলক। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যেমন বলেছিলেন, এটিই প্রথম বৈঠক, একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে, একবার গুরুতর আলোচনা শুরু হওয়ার পরে, ইউক্রেন ছাড়া ইউক্রেন সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত থাকতে পারে না।
সুতরাং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে আলোচনায় আনার তাঁর ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি একটি নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করার লক্ষ্য, আলোচনার স্থান গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য, আমি আশা করি যে আমরা আজ আলোচনার ফলস্বরূপ দেখতে শুরু করব তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
তবে এটি শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন এবং পুতিনের উপর চাপ। সে কি বলবে? তিনি কি প্রস্তুত, যেমন তিনি বলেছেন, শান্তির জন্য, এবং তিনি কি যুদ্ধ থেকে সরে আসবেন যে তিনি এখন তার কোনও কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে সাফল্য না পেয়ে এবং এই সময়ে এক মিলিয়ন রাশিয়ান হতাহতের ঘটনা হারাতে না পেরে সাড়ে তিন বছর ধরে ইউক্রেনের উপর এখন চালাচ্ছেন।
এটি রাশিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিশাল মানব ব্যয়, তবে বিশেষত ইউক্রেনের কাছে।
প্রতিরক্ষা সচিব বলেছেন, ট্রাম্প-পুটিনের আলোচনা ‘প্রথম পদক্ষেপ’ যা ‘গুরুতর আলোচনার দিকে নিয়ে যেতে পারে’
জন হিলি এর মধ্যে আলোচনা বলেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন একটি সম্ভাব্য শান্তির দিকে “প্রথম পদক্ষেপ” ছিল যা ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে জড়িত “গুরুতর আলোচনার” দিকে নিয়ে যেতে পারে।
শুক্রবারের দুই নেতার মধ্যে বৈঠক কিনা জানতে চাইলে নিচে – এবং একটি সম্ভাব্য যৌথ সংবাদ সম্মেলন – পুতিনের জন্য কেবল একটি “পুরষ্কার” ছিল, প্রতিরক্ষা সচিব টাইমস রেডিওকে বলেছেন:
এটি একটি স্বীকৃতি যে আপনি কেবল কথা বলার মাধ্যমে লড়াই শেষ করতে পারেন। এবং কথা বলা এবং গুরুতর আলোচনার জন্য, এটির জন্য কেউ এই আলোচনার ব্রোকারের প্রয়োজন।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এমনভাবে এই ভূমিকা পালন করছেন যা কেবল রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পই পারেন, এবং এ কারণেই আমরা এবং অন্যান্য ইউরোপীয় নেতারা এবং ইউক্রেন রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে এই প্রথম পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করার জন্য আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন দিতে রাজি হয়েছি।
রাশিয়ার প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির দৃষ্টিভঙ্গির অর্থ রাশিয়ার কাছে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার দরকার ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেছিলেন:
ঠিক আছে, আমি মনে করি, ভাল, প্রথমত, আমাদের আজ আলোচনায় কী ঘটে এবং তারা গুরুতর আলোচনার দিকে পরিচালিত করে যা ভবিষ্যতে ইউক্রেনকে সঠিকভাবে জড়িত করবে কিনা তা আমাদের দেখতে হবে।
তবে আমাদের প্রথম অগ্রাধিকারটি হ’ল ইউক্রেনের সাথে দাঁড়ানো অব্যাহত রাখা, যেমনটি আমরা এই পুরো স্কেল যুদ্ধের শুরু থেকেই কূটনৈতিক চাপ এবং পুতিনের উপর অর্থনৈতিক চাপের জন্য আমাদের সমর্থন বাড়িয়ে তুলতে, তবে আলাস্কার দিকে সমস্ত চোখ থাকাকালীন সামনের লাইনে মনোনিবেশ করা, কারণ আমরা যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে শান্তিকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারি না।
তিনি বলেন, আলোচনার কাজ চলার সাথে সাথে “চাপ এবং ফোকাস” অবশ্যই পুতিনের উপর থাকতে হবে।
প্রতিরক্ষা সচিব ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাজ্যের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে “নজর রাখা এবং অপেক্ষা” করা পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সাথে কথা বলে ভ্লাদিমির পুতিন একটি সম্ভাব্য চুক্তি উপর।
ব্রিটেনের ভূমিকা “দেখার এবং অপেক্ষা” করা ছিল কিনা জানতে চাইলে, জন হিলি বিবিসি প্রাতঃরাশকে বলেছেন:
না, যুক্তরাজ্যের ভূমিকা হ’ল যুদ্ধক্ষেত্রে এবং আলোচনায় ইউক্রেনের সাথে দাঁড়ানো এবং আমরা যেমন ছিলাম তেমন প্রস্তুত করা, আমরা ৩০ টি অন্যান্য দেশকে যুদ্ধবিরতি করার জন্য সামরিক পরিকল্পনার সাথে এবং একটি সুরক্ষিত শান্তি নিয়ে নেতৃত্ব দিয়েছি যা আমরা ইচ্ছুকদের জোটকে বলি।
আমাদের ভূমিকা হ’ল এই অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়া যেমন আমরা আরও নিবিড় কূটনীতিতে রয়েছি, ইউক্রেনের সামরিক সহায়তার অভিযোগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যাতে আমরা বর্তমান যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে শান্তিকে বিপদে ফেলতে না পারি এবং পুতিনের উপর অর্থনৈতিক চাপ বাড়ানোর জন্যও প্রস্তুত না হয়ে যদি তিনি আলোচনাটিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে রাজি না হন।
মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রী বলেছিলেন, “আরও পুতিনের আপোলোজিস্ট” থেকে সংসদ লাভ করবে না নাইজেল ফ্যারেজপ্রধানমন্ত্রীর কাছে তাকে প্রভুদের সহকর্মীদের নিয়োগের অনুমতি দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
ফ্যারেজ এর আগে উপরের চেম্বারের সংস্কারের জন্য চাপ দিয়েছিল, বলেছে যে এটি খুব বড় এবং আরও গণতান্ত্রিক করা দরকার।
পিএ নিউজ এজেন্সি অনুসারে, সংস্কার যুক্তরাজ্যের নেতার দাবি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রতিরক্ষা সচিব জন হিলি এলবিসিকে “একই নাইজেল ফ্যারেজ যা হাউস অফ লর্ডস বিলুপ্তির আহ্বান জানিয়েছিল” তা “তার ক্রোনিজ” দিয়ে পূরণ করতে চেয়েছিল।
তারপরে তিনি যোগ করেছেন:
তবে দেখুন, আমি নিশ্চিত নই যে সংসদ নাইজেল ফ্যারেজের মতো আরও পুতিন আপোলোজিস্টদের কাছ থেকে উপকৃত হতে চলেছে, সত্যি কথা বলতে।
এই অভিযোগটি “কিছুটা শক্তিশালী” কিনা জানতে চাইলে হিলি জবাব দিলেন:
রাশিয়া সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন তা দেখুন, অতীতে পুতিন সম্পর্কে তিনি কী বলেছিলেন তা দেখুন। সাধারণ নির্বাচন প্রচারের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কী বলেছিলেন তা দেখুন (দেখুন)।
এই মুহুর্তে, যখন আলোচনায় ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য পুতিনের উপর সর্বাধিক চাপ চাপানো দরকার, যখন আলাস্কার সাথে ট্রাম্পের সাথে বসে থাকা তবে ইউক্রেনের উপর আক্রমণ চালানো কারও কাছ থেকে পুতিনের সর্বাধিক নিন্দা প্রয়োজন হয়, তখন এটির সমস্ত কণ্ঠস্বর প্রয়োজন।
এবং আমার বলতে হবে, সংস্কারের কণ্ঠটি আমাদের যে কোনও আলোচনায় এবং ইউক্রেন এবং রাশিয়া সম্পর্কে আমাদের যে কোনও প্রতিরক্ষা বিতর্কে স্পষ্টতই অনুপস্থিত। এবং আমি পুতিনের নিন্দা জানাতে এবং কাজ করার জন্য হাউস অফ কমন্সের অন্যান্য দলগুলির পাশাপাশি নাইজেল ফ্যারেজকে সত্যই স্বাগত জানাই, যেমন আমরা শান্তির সম্ভাবনাগুলিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আমরা পাশাপাশি করার চেষ্টা করছি।
