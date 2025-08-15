ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো মিত্রদের মতো একই মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছে, কেয়ার স্টারমার বলেছেন – যুক্তরাজ্যের রাজনীতি লাইভ | রাজনীতি

You are Here
ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্রদের অনুরূপ কারণ, স্টারমার বলেছেন ট্রাম্প-পোটিন আলাস্কা আলাপের আগে

ইউক্রেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো মিত্রদের মতো একই মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছে, কেয়ার স্টারমার একটি শীর্ষ সম্মেলনের আগে বলেছেন নিচে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন

৮০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে ভেটেরান্স সহ ডাউনিং স্ট্রিটে একটি সংবর্ধনা সম্বোধন করা ভিজে দিনযা মিত্রদের জাপানের পরাজয় চিহ্নিত করেছে, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

আমি এই সকালে এই সকালে এই টেরেসে বসেছিলাম রাষ্ট্রপতি (ভলোডিমির) জেলেনস্কির সাথে, যিনি আমরা যেমন লড়াই করছিলাম তেমন মূল্যবোধের জন্য লড়াই করছেন। এবং তাই যখন আমরা বলি কখনই ভুলে যাবেন না, আমাদের অবশ্যই যারা আমাদের আগে চলে গেছে তাদের গল্পগুলি অবশ্যই পাস করতে হবে।

ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলন সফল হলে ইউরোপীয় নেতাদের দ্বিতীয় বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে বলে এটি এসেছিল। ট্রাম্প শুক্রবার শীর্ষ সম্মেলনে পুতিনের সাথে দেখা করবেন যা ইউক্রেনের জন্য শান্তির শর্তগুলি আঁকতে পারে।

ট্রাম্প এবং স্টারমার বুধবার ইউক্রেনীয় মিত্রদের ভার্চুয়াল বৈঠকে সহ সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে আশাবাদীভাবে কথা বলেছেন।

বৃহস্পতিবার লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিট গার্ডেনে ভিজে দিবসের স্মরণীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় কেয়ার স্টারমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণ স্ট্যানলি এলিসের সাথে কথা বলেছেন।
বৃহস্পতিবার লন্ডনের ডাউনিং স্ট্রিট গার্ডেনে ভিজে দিবসের স্মরণীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় কেয়ার স্টারমার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রবীণ স্ট্যানলি এলিসের সাথে কথা বলেছেন। ফটোগ্রাফ: আলবার্তো পেজালি/এএফপি/গেটি চিত্র

ইউরোপীয় নেতৃত্বাধীন ‘কোয়ালিশন অফ দ্য উইলিং’-এর নেতারা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্প, পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে আলোচনায় যোগ দিতে পারেন। পিএ নিউজ এজেন্সি বুঝতে পারে যে স্টারমার আমন্ত্রিত হলে একটি সভায় অংশ নেবে।

এছাড়াও আজ, প্রতিরক্ষা সচিব জন হিলি সরকারের জন্য সকালের মিডিয়া রাউন্ডে রয়েছে, যখন ছায়া প্রতিরক্ষা সচিব জেমস কার্টলিজ রক্ষণশীলদের জন্য একই কাজ করছে। আমি আপনাকে এক মুহুর্তে তাদের কাছ থেকে কোনও আকর্ষণীয় লাইন নিয়ে আসব।

তবে প্রথমত, অন্যান্য উন্নয়নে:

মূল ঘটনা

জন হিলি ইউক্রেনের কিছু অংশে রাশিয়ান দখল এবং যে কোনও যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি খনিজ চুক্তি “সমস্ত অনুমান” ছিল বলে পরামর্শ বলেছিলেন।

যুক্তরাজ্য এই ধারণাগুলি সমর্থন করবে কিনা জানতে চাইলে প্রতিরক্ষা সচিব স্কাই নিউজকে বলেছেন:

আমি মনে করি এগুলি সমস্ত অনুমানমূলক। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যেমন বলেছিলেন, এটিই প্রথম বৈঠক, একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি রয়েছে, একবার গুরুতর আলোচনা শুরু হওয়ার পরে, ইউক্রেন ছাড়া ইউক্রেন সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত থাকতে পারে না।

সুতরাং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিকে আলোচনায় আনার তাঁর ঘোষণাটি গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি একটি নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করার লক্ষ্য, আলোচনার স্থান গ্রহণের অনুমতি দেওয়ার জন্য, আমি আশা করি যে আমরা আজ আলোচনার ফলস্বরূপ দেখতে শুরু করব তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

তবে এটি শেষ পর্যন্ত একটি প্রশ্ন এবং পুতিনের উপর চাপ। সে কি বলবে? তিনি কি প্রস্তুত, যেমন তিনি বলেছেন, শান্তির জন্য, এবং তিনি কি যুদ্ধ থেকে সরে আসবেন যে তিনি এখন তার কোনও কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জনে সাফল্য না পেয়ে এবং এই সময়ে এক মিলিয়ন রাশিয়ান হতাহতের ঘটনা হারাতে না পেরে সাড়ে তিন বছর ধরে ইউক্রেনের উপর এখন চালাচ্ছেন।

এটি রাশিয়ার উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিশাল মানব ব্যয়, তবে বিশেষত ইউক্রেনের কাছে।

জন হিলি বলেছিলেন যে ইউক্রেনের কিছু অংশে রাশিয়ান দখল এবং যে কোনও যুদ্ধের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি খনিজ চুক্তি ছিল ‘সমস্ত হাইপোথিটিক্যালস’। ফটোগ্রাফ: রবি স্টিফেনসন/পিএ
