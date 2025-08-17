You are Here
ইউক্রেন নিষেধাজ্ঞাগুলি আরও ছয়টি চীনা সংস্থা বলেছে যে তারা রাশিয়ান ড্রোন অংশ সরবরাহে জড়িত রয়েছে
News

রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি ঘোষণা করেছিলেন যে এটি রাশিয়াকে ড্রোন তৈরিতে সহায়তা করে এমন সংস্থাগুলিতে নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রসারিত করবে। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ছয়টি চীনা সংস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বলেছে যে এটি নেভিগেশন সিস্টেম, ইঞ্জিন, চিপস এবং ফটোগ্রাফি সরঞ্জাম সহ মূল উপাদান সরবরাহ করে। রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সন্দেহভাজন চীনা সংস্থাগুলি রাশিয়াকে আত্মঘাতী ড্রোন তৈরির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সরবরাহ করার কারণে, তারা নিষেধাজ্ঞার নতুন তরঙ্গ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লিখিত নামগুলির মধ্যে ঝেজিয়াং লায়ানক্সিং এম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

