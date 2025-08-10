রাতারাতি ধর্মঘটে ভ্লাদিমির পুতিনের যুদ্ধ মেশিন সরবরাহকারী কৌশলগত রাশিয়ান তেল শোধনাগারকে ইউক্রেন বিস্ফোরিত করেছিল। ফুটেজে দেখানো হয়েছে যে ক্রেমলিন স্বৈরশাসকের সাথে এই সপ্তাহে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শীর্ষ সম্মেলন থেকে ইউক্রেনকে ক্ষতিগ্রস্থ হতে বাধা দেওয়ার জন্য উন্মত্ত পদক্ষেপের মধ্যে পিনপয়েন্ট ড্রোন ধর্মঘটে সরতভ অঞ্চল সুবিধা জ্বলছে।
ইউক্রেনীয় সূত্রে বলা হয়েছে, এটি একটি নতুন ভিডিওতে বলা হয়েছে যে পুতিনকে জাপুরিঝিয়া এবং ডোনেটস্ক অঞ্চলের দিকে সামরিক শক্তিবৃদ্ধি চলমান বলেছিল “ইউক্রেনীয় সূত্রে বলা হয়েছে। হোয়াইট হাউস বলেছিল যে এটি “একেবারে সম্ভব” যে ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিকে তীব্র উদ্বেগ প্রকাশের পরে আলাস্কা আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো যেতে পারে যে কিয়েভের ভাগ্য ঘরে ইউক্রেন ছাড়া সিল করা যেতে পারে।
জেলেনস্কি এবং পুতিন সভা সম্পর্কিত এনবিসি নিউজকে একটি সূত্র জানিয়েছে, “এটি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে,” অন্য একজন এই মতামতকে কণ্ঠ দিয়েছেন যে এটি “একেবারে” সম্ভব ছিল।
মার্কিন কর্মকর্তা বলেছিলেন, “প্রত্যেকেই খুব আশাবাদী যে এটি ঘটবে,” তবুও জেলেনস্কিকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জারি করা হয়নি। রাষ্ট্রপতি উভয় নেতার সাথে ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনে উন্মুক্ত রয়েছেন। এই মুহুর্তে, হোয়াইট হাউস রাষ্ট্রপতি পুতিনের অনুরোধ করা দ্বিপক্ষীয় বৈঠকের পরিকল্পনার দিকে মনোনিবেশ করছে। ”
রাতারাতি ইউক্রেনে ১০০ টি ড্রোন বরখাস্ত করা পুতিন জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে রাজি হবেন না, বা যুদ্ধের অবসান ঘটাতে প্রস্তুত কিনা তা স্পষ্ট নয়, তিনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত স্পষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যেও রয়েছেন।
একটি দৃশ্য হ’ল তারা উভয়ই উপস্থিত থাকতে পারে তবে একই ঘরে নয়। এদিকে, মার্কিন সূত্র জানিয়েছে যে কেন্টের শেভেনিংয়ের এক বৈঠকে মার্কিন সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস এবং যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামিকে জড়িত একটি বৈঠকে “উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি” হয়েছিল।
ব্রিটেন এবং ইউরোপ, ইউক্রেন সহ, জোর দিয়েছিল যে যুদ্ধ শেষ করার জন্য আলোচনার জন্য যুদ্ধবিরতি হওয়া উচিত। পুতিন কোনও যুদ্ধবিরতি হওয়ার আগে ডোনেটস্ক অঞ্চলে ইউক্রেনীয় জমির আঞ্চলিক ছাড়ের দাবি করছেন।
রাশিয়া ডোনেটস্কে লাভ করছে তবে পুরো অঞ্চলটি নিতে ২০১৪ সালে আসল আগ্রাসনের পর থেকে ব্যর্থ হয়েছে। ইউক্রেন এখনও এই অঞ্চলের প্রায় এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ প্রায় 3,360 বর্গমাইল নিয়ন্ত্রণ করে।
জেলেনস্কি আজ বলেছিলেন: “যুদ্ধের সমাপ্তি অবশ্যই সৎ হতে হবে এবং ইউক্রেনের সাথে আমাদের জনগণের সাথে এখন যারা ইউক্রেনের সাথে রয়েছে তাদের সাথে আমি কৃতজ্ঞ, যা আমাদের ইউরোপীয় মানুষের গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষার স্বার্থকে রক্ষা করে।”
পুতিনের সাথে ট্রাম্পের আসন্ন অধিবেশন নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে ইউক্রেনের সাথে দাঁড়ানোর জন্য তিনি ব্রিটেনের স্যার কেয়ার স্টারমার সহ একাধিক ইউরোপীয় নেতাদের নাম পরীক্ষা করেছিলেন।
একটি তেল শোধনাগারের উপর ইউক্রেনীয় ধর্মঘট রাশিয়ান সামরিক অভিযান সরবরাহকারী একটি মূল সুবিধায় আঘাত করেছিল কারণ সারাতোভ অঞ্চল জুড়ে 15 টি বিস্ফোরণ বজ্রপাত করেছিল।
খবরে বলা হয়েছে, শোধনাগারটি এঙ্গেলস এয়ারবেসের নিকটে অবস্থিত, পুতিনের টিইউ -৯৫ এবং টিইউ -160 কৌশলগত বোমা হামলাকারীদের নিয়মিত ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র ধর্মঘটের জন্য ব্যবহৃত হয় তবে তার পারমাণবিক অস্ত্রাগারের মূল অংশও ছিল।
রিফাইনারি এবং আঞ্চলিক গভর্নর রোমান বুসগারগিনে দৈত্য শিখা দেখা গেছে: “শিল্প উদ্যোগগুলির একটিতে ক্ষতি হয়েছে।”
সারাতোভের একটি ডাউনড লিউটিই ড্রোন থেকে ধ্বংসাবশেষ একটি আবাসিক ভবনে আঘাত করার সময় একজনকে হত্যা করা হয়েছিল।
ইউক্রেন জানিয়েছে যে এটি রাতারাতি রাশিয়ার দ্বারা প্রেরিত 70 টি ড্রোন হ্রাস করেছে।
তবে এটি স্বীকার করেছে যে 30 শত্রু ড্রোনগুলি ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক, খারকিভ, সুমি এবং চের্নিহিভের সামনের লাইন অঞ্চলে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছিল।
আবাসিক ভবনগুলি জ্বলজ্বল করে ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলের নিকোপল জেলার তীব্র রাশিয়ান গোলাগুলি ছিল।
একজন পুরুষ, 46, এবং 44 বছর বয়সী এক মহিলা হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। রাশিয়ানরা ড্রোন সহ সিনেল্নেকোভ, ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলেও রেলওয়ে স্টেশনে বোমা ফেলেছিল।