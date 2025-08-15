ইউক্রেন যুদ্ধের আলোচনা: ট্রাম্প, পুতিন অ্যারেজে, আলাস্কার সাথে মার্কিন-রাশিয়া সামিটের জন্য মিলিত হন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের উপকণ্ঠে যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে স্বাগত জানিয়েছেন, ট্রাম্প এই বছর অফিসে ফিরে আসার পর থেকে তাদের প্রথম মুখোমুখি বৈঠকের জন্য।
শীর্ষ সম্মেলনটি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সাড়ে তিন বছরের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে যুদ্ধবিরতি হওয়ার প্রত্যাশার দিকে মনোনিবেশ করবে।
প্রাথমিকভাবে এমন একটি বৈঠক হিসাবে দেখা যায় যা বিশ্বব্যাপী শৃঙ্খলা পুনরায় আকার দিতে পারে, ইউক্রেনের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে পারে এবং আমেরিকার মিত্রদের সাথে আমেরিকার অবস্থানকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে পারে, ট্রাম্প প্রশাসন তখন থেকে এটি কতটা চূড়ান্ত হবে তা হ্রাস করার চেষ্টা করেছে।
অ্যাঙ্করেজে খুশবু রাজদান এবং ওয়াশিংটনে রবার্ট ডেলানি এবং ফ্র্যাঙ্ক চেনের প্রতিবেদন