রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সপ্তাহটি আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একটি উচ্চতর শীর্ষ সম্মেলনে সমাপ্ত হবে, যেখানে এই দুই নেতা ইউক্রেনের যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তৃত রাষ্ট্র-রাসিয়া সম্পর্কের সাথে বিশ্বব্যাপী সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
শুক্রবারের জন্য নির্ধারিত শীর্ষ সম্মেলনটি উদ্বেগের মধ্যে আন্তর্জাতিক তদন্ত করেছে যে ওয়াশিংটন এবং মস্কো ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে জড়িত না হয়ে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে দালাল করার চেষ্টা করতে পারে ভলোডিমির জেলেনস্কিতাকে আলোচনায় কেবল স্বচ্ছ ভূমিকা রেখে।
জেলেনস্কি ন্যাটোকে ধন্যবাদ জানাই, ইউরোপীয় নেতাদের ট্রাম্প – পুটিন শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য তার চাপ সমর্থন করার জন্য
ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন পুতিন এবং জেলেনস্কি যুদ্ধবিরতি চুক্তির কাছাকাছি ছিল তবে ইঙ্গিত দিয়েছিল যে যুদ্ধ-ক্লান্ত কিয়েভকে উল্লেখযোগ্য অঞ্চল স্বীকার করতে হবে, এটি একটি ফলাফল যা ইউক্রেনীয় এবং অনেক ইউরোপীয় মিত্র বিরোধিতা করে।
রাশিয়ান বাহিনী বর্তমানে ইউক্রেনের ভূখণ্ডের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ দখল করেছে-রাশিয়ান সীমান্ত থেকে ক্রিমিয়া পর্যন্ত প্রবাহিত-দেশটির অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল সহ, খনিজ, শিল্প সমৃদ্ধ এবং ইউরোপের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসস্থল।
হোয়াইট হাউস এবং ক্রেমলিন উভয়ই আলোচনায় যোগদানের জন্য জেলেনস্কির অনুরোধকে স্বীকার করেছেন, যদিও ইউক্রেনীয় নেতার কাছে কোনও আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ বাড়ানো হয়নি। যদি টেবিলে একটি আসন দেওয়া হয় তবে ক্রেমলিন তার পূর্ণ-স্কেল আক্রমণ শুরু করার পর থেকে এটি জেলেনস্কি এবং পুতিনের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি বৈঠককে চিহ্নিত করবে ইউক্রেন 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে।
এই শীর্ষ সম্মেলনটি এসেছে যখন রাশিয়ার যুদ্ধটি তৃতীয় বছর এবং পঞ্চম মাসে গ্রাইন্ড করেছে, মস্কো ইউক্রেনের সার্বভৌমত্বকে ক্ষয় করার এবং প্রাক্তন সোভিয়েত সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক প্রভাবকে পুনর্নির্মাণের প্রচেষ্টা ত্যাগ করার সামান্য লক্ষণ দেখিয়েছিল।
পুতিন অ্যালি সতর্ক করেছেন যে ‘টাইটানিক প্রচেষ্টা’ ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনে ডুবে যাওয়ার কাজ চলছে
ক্রেমলিন এ বলেছেন শনিবার বিবৃতি ট্রাম্প এবং পুতিন ইউক্রেনের “দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ রেজোলিউশন অর্জনের জন্য বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে”। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “এটি স্পষ্টতই একটি চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া হবে, তবে আমরা এতে সক্রিয়ভাবে এবং শক্তিশালীভাবে জড়িত থাকব।”
‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়াকে গুরুত্বের সাথে আলোচনার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা রাখে’
উইকএন্ডে, বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতা এই সপ্তাহের শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার জন্য জেলেনস্কির চাপের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন, ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের মধ্যে যে কিয়েভের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা সরাসরি জড়িত না হয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।
ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং ইউরোপীয় কমিশনের নেতারা একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেছিলেন যে যে কোনও কূটনৈতিক সমাধান এর মধ্যে দোলাচ্ছে ট্রাম্প এবং পুতিন ইউক্রেন এবং ইউরোপ উভয়ের সুরক্ষা স্বার্থকে অবশ্যই সমর্থন করতে হবে।
জেলেনস্কি ট্রাম্পের আগে শান্তি চুক্তির জন্য অঞ্চলকে ছাড়বে না – পুরনো শীর্ষ সম্মেলন
ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিদেশ নীতি প্রধান কাজা কল্লাস রবিবার রয়টার্সকে বলেছেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়াকে গুরুত্বের সাথে আলোচনার জন্য বাধ্য করার ক্ষমতা রয়েছে।” “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে যে কোনও চুক্তির অবশ্যই ইউক্রেন এবং ইইউ অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, কারণ এটি ইউক্রেনের এবং পুরো ইউরোপের পুরো সুরক্ষার বিষয়,” তিনি যোগ করেছেন।
ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক রুটও সভায় জেলেনস্কির উপস্থিতির পক্ষে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং শীর্ষ সম্মেলনকে “এই ভয়ানক যুদ্ধকে শেষ করে আনার বিষয়ে পুতিনকে কতটা গুরুতর” তা পরিমাপ করার সুযোগ বলে অভিহিত করেছিলেন।
জেলেনস্কি তাদের সমর্থনের জন্য ইউরোপীয় নেতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে “যুদ্ধের সমাপ্তি অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে।”
তিনি বলেন, “ইউক্রেন এবং আমাদের জনগণের সাথে আজ যারা ইউক্রেনের শান্তির জন্য দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, যা আমাদের ইউরোপীয় দেশগুলির গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষার স্বার্থকে রক্ষা করছে,” তিনি বলেছিলেন।