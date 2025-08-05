ইসলামাবাদ: ইসলামাবাদ মঙ্গলবার ইউক্রেনের সংঘাতের সাথে পাকিস্তানীদের জড়িত থাকার সাথে সম্পর্কিত ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভোলডিমায়ার জেলেনস্কি দ্বারা পরিচালিত “ভিত্তিহীন ও ভিত্তিহীন” অভিযোগের তিরস্কার করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে এই জাতীয় দাবি প্রমাণ করার জন্য কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়নি।
রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি দাবি করেছিলেন যে উত্তর -পূর্ব ইউক্রেনের ইউক্রেনীয় সেনারা চীন, পাকিস্তান এবং আফ্রিকার কিছু অংশ সহ বিভিন্ন দেশ থেকে বিদেশী “ভাড়াটে” লড়াই করছে এবং একটি প্রতিক্রিয়া শপথ করেছে, তার একদিন পর থেকেই বিদেশের অফিসের প্রতিক্রিয়া এসেছিল।
রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এর আগে মস্কোকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রচেষ্টার জন্য চীনা যোদ্ধাদের নিয়োগের অভিযোগ করেছেন, বেইজিং অস্বীকার করেছেন, অন্যদিকে উত্তর কোরিয়া রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে হাজার হাজার নিজস্ব সেনা সরবরাহ করেছে।
“আমরা কমান্ডারদের সাথে ফ্রন্টলাইন পরিস্থিতি, ভোভচানস্কের প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধের গতিশীলতা সম্পর্কে কথা বলেছি,” জেলেনস্কি উত্তর -পূর্ব খরকিভ অঞ্চলে একটি ফ্রন্টলাইন অঞ্চল পরিদর্শন করার পরে এক্স -এর একটি পোস্টে অভিযোগ করেছিলেন।
“এই সেক্টরে আমাদের যোদ্ধারা যুদ্ধে চীন, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, পাকিস্তান এবং আফ্রিকান দেশগুলির ভাড়াটেদের অংশগ্রহণের প্রতিবেদন করছে। আমরা প্রতিক্রিয়া জানাব”।
অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এফও বলেছে: “পাকিস্তান সরকার ইউক্রেনের সংঘাতের ক্ষেত্রে পাকিস্তানি নাগরিকদের জড়িত থাকার ভিত্তিহীন ও ভিত্তিহীন অভিযোগকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।
“আজ অবধি, পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের কাছে যোগাযোগ করা হয়নি, বা এই জাতীয় দাবি প্রমাণ করার জন্য কোনও যাচাইযোগ্য প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়নি”।
এটি আরও বলেছে যে পাকিস্তান সরকার এই বিষয়টি ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের সাথে গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে স্পষ্টতা চাইবে।
জাতিসংঘের সনদের নীতিমালা অনুসারে সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে ইউক্রেন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানের বিষয়েও ইসলামাবাদ তার প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন।
– রয়টার্স থেকে অতিরিক্ত ইনপুট সহ