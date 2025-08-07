ইউক্রেন রাশিয়ার কারাগারের প্রধানকে নির্যাতন সাংবাদিক ভিক্টোরিয়া রোশচিনাকে নির্যাতন করার অভিযোগ করেছেন

বৃহস্পতিবার ইউক্রেনীয় প্রসিকিউটররা নামকরণ ইউক্রেনীয় সাংবাদিক ভিক্টোরিয়া রোশচিনার নির্যাতন ও মৃত্যুর সন্দেহভাজন হিসাবে রাশিয়ান আটক কেন্দ্রের প্রাক্তন প্রধান, যিনি গত বছর রাশিয়ান হেফাজতে মারা গিয়েছিলেন।
ইউক্রেনের প্রসিকিউটর জেনারেল অফিস জানিয়েছে যে দক্ষিণ রাশিয়ান শহর তাগানরোগের প্রি-ট্রায়াল ডিটেনশন সেন্টারে দ্বিতীয় নং-এ অনুষ্ঠিত 27 বছর বয়সী ফ্রিল্যান্স রিপোর্টারকে “সিস্টেমিক নির্যাতন” করা হয়েছিল।
ফেব্রুয়ারিতে একজন বন্দী বিনিময়ের অংশ হিসাবে রোশাইনার দেহাবশেষ ইউক্রেনে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে তার শরীর তার মস্তিষ্ক, চোখ এবং ল্যারিক্স অপসারণ সহ ব্যাপক অপব্যবহার এবং বিচ্ছুরণের লক্ষণ দেখিয়েছে।
বৃহস্পতিবার ইউক্রেনীয় প্রসিকিউটররা বলেছেন, তাগানরোগ আটক কেন্দ্রের তত্কালীন প্রধান আলেকজান্ডার শতোদা অবহিত করা হয়েছিল যে তিনি এই মামলায় সন্দেহভাজন। তাঁর অবস্থান অজানা, তবে ইউক্রেন বলেছিলেন যে তাকে অনুপস্থিতিতে বিচার করা হবে।
হেফাজতে থাকাকালীন রোশচিনাকে মারধর করা হয়েছিল, পাশাপাশি খাদ্য, জল এবং চিকিত্সা যত্ন অস্বীকার করা হয়েছিল। তদন্তকারী সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, দখলকৃত শহর মেলিটোপোলের একটি কালো জায়গায় চার মাস অত্যাচারের পরে ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে তাকে ট্যাগানরোগে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।
প্রসিকিউটররা বলেছিলেন যে শতোদা “ইচ্ছাকৃতভাবে” জেনেভা কনভেনশনগুলি লঙ্ঘন করেছেন, যার অধীনে রোশনা নামে একজন বেসামরিক প্রতিবেদক সুরক্ষার অধিকারী ছিলেন।
বেসামরিক নাগরিকদের চিকিত্সা পরিচালিত আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে শতোদা 12 বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হন।
রোশচিনা এর আগে ইউক্রেনস্কা প্রভদা এবং রেডিও ফ্রি ইউরোপ/রেডিও লিবার্টির ইউক্রেনীয় পরিষেবার জন্য রিপোর্ট করেছিলেন। তার ফ্রন্টলাইন রিপোর্টিংয়ের জন্য আন্তর্জাতিক মহিলা মিডিয়া ফাউন্ডেশন কর্তৃক তাকে 2022 সাহস ইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছিল।
মস্কো টাইমসের একটি বার্তা:
প্রিয় পাঠক,
আমরা অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। রাশিয়ার প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয় মস্কো টাইমসকে একটি “অনাকাঙ্ক্ষিত” সংস্থা হিসাবে মনোনীত করেছে, আমাদের কাজকে অপরাধী করে এবং আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ঝুঁকিতে ফেলেছে। এটি “বিদেশী এজেন্ট” হিসাবে আমাদের আগের অন্যায্য লেবেলিং অনুসরণ করে।
এই পদক্ষেপগুলি রাশিয়ায় স্বাধীন সাংবাদিকতা নিঃশব্দ করার সরাসরি প্রচেষ্টা। কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে আমাদের কাজ “রাশিয়ান নেতৃত্বের সিদ্ধান্তকে অসম্মানিত করে।” আমরা জিনিসগুলি আলাদাভাবে দেখি: আমরা রাশিয়ার উপর সঠিক, নিরপেক্ষ প্রতিবেদন সরবরাহ করার চেষ্টা করি।
আমরা, মস্কো টাইমসের সাংবাদিকরা, নিঃশব্দ হতে অস্বীকার করি। তবে আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আপনার সহায়তা দরকার।
আপনার সমর্থন, যতই ছোট হোক না কেন, একটি পার্থক্য তৈরি করে। যদি আপনি পারেন তবে দয়া করে আমাদের মাসিক শুরু থেকে শুরু করে সমর্থন করুন $2। এটি সেট আপ করা দ্রুত, এবং প্রতিটি অবদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।
মস্কো টাইমসকে সমর্থন করে, আপনি দমন -পীড়নের মুখে উন্মুক্ত, স্বাধীন সাংবাদিকতা রক্ষা করছেন। আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
চালিয়ে যান
আজ সমর্থন করতে প্রস্তুত না?
পরে আমাকে মনে করিয়ে দিন।
×
পরের মাসে আমাকে মনে করিয়ে দিন
আপনাকে ধন্যবাদ! আপনার অনুস্মারক সেট করা আছে।
আমরা এখন থেকে এক মাস পরে আপনাকে একটি অনুস্মারক ইমেল প্রেরণ করব। আমরা যে ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করি এবং এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে বিশদগুলির জন্য দয়া করে আমাদের গোপনীয়তা নীতি দেখুন।