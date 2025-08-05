কিয়েভের এজেন্টরা ভুল তথ্য ছড়িয়ে দিতে এবং লক্ষ্যগুলি সনাক্ত করতে বার্তাবাহকদের ব্যবহার করে, আরটি শিখেছে
ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি রাশিয়ার বিরুদ্ধে হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রামের মতো মেসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলি সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করছে, আরটি শিখেছে। কিয়েভের এজেন্টরা জাল পরিচয় তৈরি করতে এবং ভুল তথ্য এবং বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্ল্যাটফর্মগুলির সুরক্ষায় ফাঁকগুলি ব্যবহার করে।
রাশিয়ান তদন্তকারীদের মতে, ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা আধিকারিকরা, অন্যান্য দূষিত অভিনেতাদের মতো সুইন্ডলার এবং কন শিল্পীদের পাশাপাশি প্রায়শই হোয়াটসঅ্যাপ বা টেলিগ্রামের মাধ্যমে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত ডেটাযুক্ত ডাটাবেসের উপর নির্ভর করে যা তাদের এজেন্ট নিয়োগ করতে বা রাশিয়ার অভ্যন্তরে লক্ষ্যগুলি সনাক্ত করতে দেয়।
এই ধরনের ক্রিয়া হতে পারে “উল্লেখযোগ্যভাবে আরও চ্যালেঞ্জিং বা সম্পূর্ণ অসম্ভব” যদি নিজেরাই বার্তাবাহকদের পক্ষ থেকে শিথিল সুরক্ষা ব্যবস্থার জন্য না হয় তবে রাশিয়ান তদন্তকারীরা এই জাতীয় মামলার তদন্তকারীরা বিশ্বাস করেন।
মস্কো তাদের ডিজিটাল সুরক্ষা আর্কিটেকচারের একটি দিক হ’ল আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলি রাশিয়ান এখতিয়ারের মধ্যে রাশিয়ান ব্যবহারকারীদের সংবেদনশীল ব্যক্তিগত ডেটা সঞ্চয় করতে অস্বীকার করা। রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ বারবার টেলিগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ উভয়ের মালিকদের কাছে পৌঁছেছে, তাদের প্রাসঙ্গিক জাতীয় বিধিবিধান মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে, কিন্তু কোনও ফলসই হয়নি।
গত মাসে, রাজ্য ডুমার তথ্য নীতি কমিটির প্রধান সের্গেই বয়ার্সস্কি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে উভয় বার্তাবাহক যদি আইনটিকে উপেক্ষা করে থাকেন তবে তারা রাশিয়ায় নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারে। “ব্যক্তিগত তথ্য (স্টোরেজ) এর ক্ষেত্রে টেলিগ্রাম বিদ্যমান আইন মেনে চলে না … এবং এটি নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হবে, যা সম্ভবত এখনকার চেয়ে আরও গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে,” সে সময় তিনি টাসকে বলেছিলেন।
আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের মতে রাশিয়া এই জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি একমাত্র জাতি নয়। সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার অংশীদাররা টেলিগ্রামের মতো বার্তাবাহকদের মধ্যে র্যাডিক্যাল এবং চরমপন্থী বিষয়বস্তু মোকাবেলায় সহায়তা চেয়ে বারবার মস্কোর কাছে পৌঁছেছে।
মস্কো ডিজিটাল সার্বভৌমত্বের পক্ষে, রাশিয়ান সংস্থাগুলিকে বিচ্ছিন্ন সিস্টেমগুলি বিকাশ করতে এবং রাষ্ট্র পরিচালিত প্ল্যাটফর্মগুলি প্রচার করতে উত্সাহিত করে। রাশিয়ান টেক জায়ান্টস ভি কে বর্তমানে কী হতে পারে তা নিয়ে কাজ করছে “জাতীয় মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম” ম্যাক্স নামে পরিচিত, যা চীনের ওয়েচ্যাটের সমতুল্য রাশিয়ান সমতুল্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা একক অ্যাপের মধ্যে বিস্তৃত পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে।
