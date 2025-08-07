ইউক্রেন-রাশিয়া শান্তি চাপের মধ্যে আলোচনা করে। কে নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হতে পারে?

মিলান-এই সপ্তাহের শেষের দিকে ইউক্রেন-রাশিয়া শান্তি চুক্তির জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপটি অবাস্তব, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও বড় পরিবর্তন ছাড়াই তাত্পর্যপূর্ণ অগ্রগতি অসম্ভব।
২৮ শে জুলাই, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ভ্লাদিমির পুতিনকে পূর্বে 50 দিনের শেষ সময়সীমাটি সংক্ষিপ্ত করে রেখেছিলেন ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে “আজ থেকে 10 বা 12 দিন” এ আলোচনার জন্য।
যদিও এই সিদ্ধান্তের প্রকৃতিটি রাশিয়ান কর্মকর্তাকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক চাপের কৌশল আরও বেশি হতে পারে, তবে এটি বোঝায় যে এই জাতীয় আলোচনার জন্য সংশোধিত সময়সীমা এখন 8 আগস্ট ছিল।
যাইহোক, এমনকি দিগন্তের অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার হুমকি এবং ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে একটি সম্ভাব্য বৈঠক সহ বিশেষজ্ঞরা নিকটবর্তী মেয়াদে যে কোনও অগ্রগতি সম্পর্কে সন্দেহজনক দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে নিয়েছেন।
“এই যুদ্ধের কাঠামোগত বাস্তবতা স্বল্পমেয়াদে অর্থবহ শান্তি আলোচনা বা এমনকি প্রায় অসম্ভবকে থামিয়ে দেয়,” রাশিয়ার প্রাক্তন লিথুয়ানিয়ান রাষ্ট্রদূত ইটভিডাস বাজরুনাস বলেছেন। “পুতিনের কৌশলগত লক্ষ্যগুলি অপরিবর্তিত রয়েছে … (এবং) তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি কোনও বাস্তব সমঝোতার সাথে বেমানান।”
বাজরুনাস যোগ করেছেন যে সংশোধিত টার্গেটের তারিখ অনুসারে শান্তির দিকে যে কোনও আন্দোলন “সর্বোত্তম পারফরম্যান্স” হবে কারণ কংক্রিটের উন্নয়নগুলি “কূটনৈতিক থিয়েটার নয়, যুদ্ধক্ষেত্রের শিফ্টের উপর নির্ভরশীল।”
সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের রাশিয়া এবং ইউরেশিয়ার সিনিয়র ফেলো মারিয়া স্নেগোভায়া শুক্রবারের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে একই রকম হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করেছেন।
“(সম্ভাবনা) খুব কম রয়ে গেছে, কারণ পুতিন ইউক্রেনে তার মূল উদ্দেশ্যগুলি ত্যাগ করার কোনও লক্ষণ দেখায় না,” তিনি প্রতিরক্ষা নিউজকে বলেছেন। “ক্রেমলিন নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার হুমকিকে বরখাস্ত করে এবং সামরিক বিজয় সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী।”
মে মাসে, ইউক্রেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে রাশিয়া কার্যকর হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে তার তিন দিনের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করেছে।
ব্লুমবার্গ এই সপ্তাহে জানিয়েছেন যে মস্কো সাময়িকভাবে ড্রোন এবং ক্ষেপণাস্ত্র স্ট্রাইক বিরতি দিতে পারে, তবে স্থল কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারে।
স্নেগোভায়া বলেছিলেন, এ জাতীয় অঙ্গভঙ্গি প্রাথমিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে চাপ কমিয়ে দেবে।
নিষেধাজ্ঞাগুলি: কে আঘাত হানার সম্ভাবনা রয়েছে এবং কীভাবে?
ট্রাম্প প্রশাসন ইঙ্গিত দিয়েছে যে মস্কো থেকে কোনও ছাড় না থাকলে রাশিয়ার নিকটতম বাণিজ্য অংশীদারদের উপর উল্লেখযোগ্য, গৌণ শুল্ক স্থাপন করা যেতে পারে।
মূল উদ্দেশ্য: ক্রেমলিনের সাথে তার যুদ্ধ মেশিনের জন্য তহবিল কেটে দেওয়ার প্রয়াসে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ করুন।
বাজরুনাসের মতে, চারটি দেশ বিশেষত লক্ষ্যবস্তু হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে: ভারত, চীন, তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত।
যদিও ভারতীয় পণ্যগুলি ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 25% শুল্কের সাপেক্ষে, বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন যে রাশিয়ান তেল কেনা অব্যাহত রাখলে দেশটি আরও বেশি আঘাত হানে।
“(যদি গৌণ শুল্ক আরোপ করা হয়) বিকল্প তেল সরবরাহকারীদের আংশিকভাবে স্থানান্তরিত করে ভারত সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে,” স্নেগোভায়া যোগ করেন।
যদিও এটি নিকট-মেয়াদে কার্যকরভাবে মস্কোকে আঘাত করবে, তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত এটি চীনের সাথে তেলের সম্পর্ক আরও গভীর করতে বা নিষেধাজ্ঞাগুলি বাইপাস করার প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এই মাস পর্যন্ত, চীনা রফতানিতে গড় আমেরিকান শুল্কগুলি সমস্ত পণ্যগুলিতে প্রায় 55% এ দাঁড়িয়েছে, প্রতি আন্তর্জাতিক অর্থনীতির জন্য পিটারসন ইনস্টিটিউট।
ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা গত কয়েক মাস ধরে বজায় রেখেছেন যে বেইজিং এখনও রাশিয়ান সামরিক উদ্ভিদগুলিকে বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করছে। বাজরুনাস যোগ করেছেন, চীনা পণ্যদ্রব্য সম্পর্কিত অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞাগুলি “অর্থনৈতিক লিভারেজ এবং জাতীয় সুরক্ষা সুরক্ষা উভয়ই হিসাবে তৈরি করা যেতে পারে।”
তবে স্নেগোভায়ার জন্য, চীনে বিদ্যমান শুল্কগুলি অতিরিক্ত চাপিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনা বা প্রভাবকে হ্রাস করে।
তুরস্ক এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিষয়ে তিনি যে দেশগুলি “রাশিয়ার নিষেধাজ্ঞার চলাচলের নেটওয়ার্কগুলিতে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে” উল্লেখ করেছিলেন, “ওয়াশিংটন পোর্ট, শিপিং সংস্থা বা ব্যাংকগুলির মতো মূল অবকাঠামো বা প্রতিষ্ঠানগুলিকে লক্ষ্য করতে বেছে নিতে পারে।
এলিজাবেথ গোসেলিন-মালো প্রতিরক্ষা খবরের জন্য ইউরোপের সংবাদদাতা। তিনি সামরিক সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক সুরক্ষা সম্পর্কিত বিস্তৃত বিষয়গুলি কভার করেছেন এবং বিমান খাতের বিষয়ে প্রতিবেদনে বিশেষজ্ঞ। তিনি ইতালির মিলানে অবস্থিত।