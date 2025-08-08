ইউক্রেন লাইভ: ট্রাম্পের পুতিন শোডাউন ইউরো সমাবেশে জেলেনস্কি রেসিং করেছেন বিশ্ব | খবর

ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারে ভ্লাদিমির পুতিন পরের সপ্তাহের প্রথম দিকে তিনি যেমন শেষের দিকে ব্রোকার করতে চান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।
পুতিন এবং মিঃ ট্রাম্পের মধ্যে একটি বৈঠক যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে, তবে এই জাতীয় বৈঠকের লড়াইয়ের অবসান ঘটাতে পারে এমন কোনও গ্যারান্টি নেই। রাশিয়া এবং ইউক্রেন তাদের দাবিতে অনেক দূরে রয়ে গেছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন যে কোনও সভা হওয়ার আগে অনেক কিছু ঘটতে হবে।
মিঃ রুবিও বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপীয় মিত্র এবং ইউক্রেনীয়দের সাথে আলোচনা হবে। তিনি বলেছিলেন যে মিঃ ট্রাম্পের সরাসরি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের নেতাদের সাথে বৈঠক করা একটি চুক্তি বন্ধ করতে সহায়তা করবে।
তিনি সতর্ক করে দিয়েছিলেন: “আমাদের সেই পর্যায়ে যথেষ্ট কাছাকাছি যেতে হবে যাতে এর মতো একটি সভা উত্পাদনশীল এবং করার মতো হবে।”
মিস্টার ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ মস্কোতে পুতিনের সাথে সাক্ষাতের কয়েক ঘন্টা পরে পুতিনের সাথে একটি সম্ভাব্য বৈঠকের খবর এসেছিল।
মিঃ ট্রাম্প সত্যিকারের সামাজিক নিয়ে আগে পোস্ট করেছিলেন যে পুতিনের সাথে উইটকফের “একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা” ছিল যেখানে “দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল”।
মিঃ জেলেনস্কি সংঘাতের অবসান ঘটাতে পুতিনের সাথে মুখোমুখি সাক্ষাত করতে ইচ্ছুক ছিলেন, তবে রাশিয়া বারবার এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছেন।
রাশিয়ার ডেপুটি জাতিসংঘের রাষ্ট্রদূত দিমিত্রি পলিয়েনস্কি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে বৈঠকের জন্য একটি অবস্থান “তারা আলোচনা করতে চান না” একমত হয়েছে।
বৈঠকের জন্য রাশিয়ার লক্ষ্য কী তা জানতে চাইলে পলিয়ানস্কি বলেছিলেন: “রাশিয়ার লক্ষ্যগুলি বিশ্বে সর্বদা শান্তি এবং সুরক্ষা। তারা পরিবর্তন করছে না, এবং এটিই একই লক্ষ্য যা আমরা এই ধরণের আলোচনায় অনুসরণ করি।”