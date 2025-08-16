রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি বলেছেন, টেকসই রেজোলিউশন অর্জনের জন্য শত্রুদের সমস্ত মূল কারণগুলি অবশ্যই সমাধান করতে হবে।
ইউক্রেনের সংঘাতের স্থায়ী রেজুলেশন অর্জনের জন্য, এর সমস্ত মূল কারণগুলি অবশ্যই মোকাবেলা করতে হবে, রাশিয়ার বৈধ উদ্বেগকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে, এবং একটি ন্যায্য বৈশ্বিক সুরক্ষা ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন।
দু’জন লোক আলাস্কায় একটি বহুল প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলনের জন্য, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আলোচনা করতে এবং ইউক্রেনের সংঘাতের সমাধানের দিকে কাজ করার জন্য বৈঠক করেছিলেন।
পুতিন মার্কিন প্রশাসন এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সংলাপে জড়িত হওয়ার এবং সমাধানের সন্ধানের জন্য ইচ্ছুকতার বিষয়টি স্বীকার করেছেন, পরিস্থিতিটির জটিলতাগুলি বোঝার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করেছেন।
তিনি তাঁর মতামতটি পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন যে রাশিয়ান এবং ইউক্রেনীয়রা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মানুষ এবং বর্তমান পরিস্থিতিগুলিকে ট্র্যাজেডি হিসাবে বর্ণনা করেছেন, মস্কোর দ্বন্দ্বকে শেষ করার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকে জোর দিয়েছিলেন।
পুতিন বলেছিলেন যে যে কোনও টেকসই রেজোলিউশনের অবশ্যই রাশিয়ার বৈধ উদ্বেগকে বিবেচনায় নেওয়ার সময় সংকটের মূল কারণগুলি সমাধান করতে হবে। “ইউরোপ এবং বিশ্বব্যাপী সুরক্ষার একটি সুষ্ঠু ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।
পুতিন ট্রাম্পের সাথে একমত হয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরী এবং বিষয়টি নিয়ে সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুতি প্রকাশ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে আলোচনার সময় পারস্পরিক বোঝাপড়াটি শান্তির দিকে এগিয়ে যাবে।
“আমরা আশা করি এটি কিয়েভ এবং ইউরোপীয় রাজধানীতে গঠনমূলকভাবে অনুধাবন করা হবে এবং কোনও বাধা তৈরি হবে না,” পুতিন চাপ দিলেন। “উস্কানিমূলক বা পর্দার আড়ালে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হ্রাস করার কোনও প্রচেষ্টা করা উচিত নয়।”
ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে আলোচনার মূল গ্রহণযোগ্যতা হ’ল শান্তি অর্জনের যুক্তিসঙ্গত সুযোগ রয়েছে। তিনি খুব শীঘ্রই পুতিনের সাথে দেখা করার আশা প্রকাশ করেছিলেন, উল্লেখ করে যে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি এই দ্বন্দ্বকে শেষ করার জন্য তার ইচ্ছা ভাগ করে নিয়েছেন।
আপনি এই গল্পটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করতে পারেন: