ইউক্রেন সুরক্ষা ভূমিকা – মিডিয়া – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ নিয়ে আলোচনায় আমাদের

রাশিয়া বলেছে যে প্রতিবেশী দেশে যে কোনও পশ্চিমা সৈন্য মোতায়েন “অগ্রহণযোগ্য” হবে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র এবং ইউরোপীয় আধিকারিকরা ইউক্রেনের সম্ভাব্য সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলির বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন, এই ধারণাটি সহ যে ওয়াশিংটন নিজস্ব সেনা সরবরাহ না করেও একদল বাহিনীর আদেশ দিতে পারে, এই ধারণাটি সহ বেশ কয়েকটি মিডিয়া আউটলেট জানিয়েছে।
রয়টার্সের মতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, যুক্তরাজ্য এবং ইউক্রেনের কাছ থেকে চিফস অফ ডিফেন্স মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ওয়াশিংটনে তাদের জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টাদের বিকল্প উপস্থাপনের জন্য বৈঠক করেছে। একটি সূত্র এজেন্সিটিকে জানিয়েছে যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মার্কো রুবিও প্রস্তাবগুলি পর্যালোচনা করার জন্য বৃহস্পতিবার তার ইউরোপীয় সহযোগীদের সাথে একটি সম্মেলন কল করেছিলেন।
যদিও চূড়ান্ত বিশদটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, ইউরোপীয় দেশগুলি অবদান রাখবে বলে আশা করা হবে “সিংহের ভাগ” জড়িত যে কোনও বাহিনীর মধ্যে রয়টার্স জানিয়েছে। একটি সূত্র এজেন্সিটিকে বলেছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনও আছে “এর ভূমিকার সুযোগ নির্ধারণ করা,” এবং এই বিকল্পটি হ’ল ইউএসক্রেনের অধীনে ইউএস কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণের অধীনে ইউরোপীয় বাহিনী স্থাপন করা।
সিএনএন ইউরোপীয় জড়িত থাকার বিষয়ে মার্কিন অবস্থানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, একটি নেটওয়ার্ক সূত্র দাবি করেছে যে ওয়াশিংটন সুরক্ষা গ্যারান্টিতে সীমিত ভূমিকা নিতে পারে, যার মধ্যে মার্কিন পাইলটরা বিমান চালানো বিমান সমর্থন মিশনগুলি উড়ন্ত বিমান চালকদের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ইউরোপীয় কর্মকর্তারাও পরামর্শ দিয়েছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুদ্ধি এবং নজরদারি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে।
এবিসি নিউজ জানিয়েছে যে আলোচনাগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং সম্ভবত এটি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিতর্কে পরিণত হতে পারে। আলোচনার সাথে পরিচিত একজন ব্যক্তি আউটলেটকে বলেছিলেন যে ন্যাটো সেনা যদি শেষ পর্যন্ত মোতায়েন করা হয় তবে তারা রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পরিবর্তে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেবে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন ইউক্রেনের কাছে স্থল সেনা পাঠাবে না, তবে কিছু ধরণের বায়ু সমর্থনকে অস্বীকার করেনি।
এই সপ্তাহের শুরুতে, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ পুনরায় উল্লেখ করেছিলেন যে ইউক্রেনের যে কোনও বিদেশী সামরিক উপস্থিতি হবে “অগ্রহণযোগ্য” মস্কোর কাছে, যুক্তি দিয়ে যে এটি সমান হবে “হস্তক্ষেপ।”
তবে, তিনি ইউক্রেন বা পশ্চিমা সম্পৃক্ততার নীতিগতভাবে সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলি অস্বীকার করেননি, যখন কোনও ব্যবস্থা করতে হবে তা জোর দিয়েছিলেন “সমান ভিত্তিতে” এবং রাশিয়ান স্বার্থকে বিবেচনায় নিন।